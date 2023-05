¿Cómo responder ante el enojo y agresividad de otros?

Por María Laura García

Quizás tengas la misma “meta” cotidiana que yo, mantener tu paz y calma emocional, ¡Contra viento y marea! Pero que complicada resulta, cuando te tropiezas con personas reactivas o que tristemente están enojadas con la vida, con o sin razón, y descargan su basura emocional de diversas maneras, porque no han entendido que el ser humano llega a este plano a evolucionar y crecer emocionalmente, por lo cual debe, todos los días, trabajar de diversas maneras para revisar sus procesos internos, mejorarlos y con ello ser feliz.

¿Por qué otros tenemos que soportar la rabia y el enojo de terceros, sobre todo, si no lo hemos generado? Malas caras, comentarios malsanos en las redes, respuestas irónicas solo porque provoca y no tengo otra manera de expresarme, gritos porque no se decir lo que me desagrada y afecta en otro tono, en fin, con esto me topo todos los días y lo que fervientemente hago es tratar de no cambiar mi humor y mi pensamiento armonioso por esos pobres seres que andan tristes y rotos por dentro.

¿Cómo lo logro? … De eso va mi artículo de hoy.

Los “enojados” son personas que podrían no ser capaces de controlar sus sentimientos y reacciones, ya que desahogan su enojo con todo aquel se tropiezan o con los de más confianza o con los que más “quieren”. Los que se enojan, pueden tener dificultades para mantener sus emociones bajo control cuando afrontan situaciones incómodas o cuando los que le rodean no reaccionan, piensan o actúan como ellos desean o creen que es correcto. Incluso, ese enojo pudiera ser desproporcionado o salirse de control.

Por tanto, comunicarse con una persona rabiosa requiere de mantener la compostura, de mucha calma, paciencia y de saber escuchar para entender el origen del enojo de otros. Fácil, pues no, que se los digo yo, que me ha tocado lidiar desde hace tiempo con este tipo de personajes.

Mis datos…

No respondas de la misma manera, es decir, desde la rabia. Se que no es sencillo, pero yo comienzo por respirar y hacer gala de mi mantra interno, que me repito una y otra vez: recuerda que no eres tú, es él o ella que tiene el problema y pobre que no lo sabe canalizar desde lo constructivo y el amor. Lástima que no sabe expresarse de manera adecuada y madura.

Es muy importante NO involucrar tu propio enojo. Cálmate antes de responder. Concéntrate, insisto, en detenerte y respirar profundo. Te sorprendería la cantidad de veces que sucede, que la furia de la otra persona no guarde relación contigo.

Por lo anterior, es vital mantener SIEMPRE una distancia emocional, insisto, NO te tomes el enojo de esa persona como algo personal. Evita responder o reaccionar proporcionalmente y transforma tus pensamientos y sentimientos en curiosidad por el enojo de la persona, trata de analizar el porqué de su actitud.

Al rabioso procuro hablarle de forma calmada y lenta; evito a toda costa, aunque cuesta, no levantar la voz ni hablar en tono enojado y en un volumen normal. E incluso, trato de controlar mi lenguaje corporal. Trato de mantenerme abierta y receptiva, a cierta distancia y mantengo el contacto visual, no cruzo los brazos.

Si la persona reactiva es de tu entorno y ya puedes presentir que su energía no es la mejor en un momento dado, pues aléjate o evita provocar que una explosión ocurra, ¿Por qué exponerse? Si ya esa persona explotó, trata de no hacer sugerencias para calmarla sobre todo cuando esa persona claramente no quiere ayuda. Sin embargo, si la persona enojada solicita ese apoyo para calmarse, pues es prudente ser empáticos y darle una mano con una buena conversación e invitándole a respirar profundo. También puedes buscar distraerla en otro tema. Deja que la persona hable y no la interrumpas ni la corrijas mientras lo hace.

Te preguntarás … ¿Por qué me enfoco tanto en no discutir o no enfurecerme, aunque muchas veces provoque?

Porque cada vez, que uno experimenta rabia, ira, furia o cualquier cosa que se le parezca, uno daña las células del cuerpo, por la cantidad de sustancias (neurotransmisores) que produce el organismo y eso nos enferma de a poco.

La otra razón es que mi meta todos los días es ser feliz y vivir en paz, y esa es mi responsabilidad, no es de otros, por tanto, me enfoco a diario en mantener mi salud mental.

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.