Ejercicio, un psicoterapeuta que ayudará al tuyo

Por María Laura García

Durante años les he hablado de los efectos protectores del ejercicio para nuestra salud física, específicamente para la salud cardiometabólica, pero también les he mencionado lo efectivo que resulta para aliviar los trastornos del estado del ánimo como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, y otros problemas de salud mental.

Generalmente se cree que el ejercicio únicamente sirve para aumentar nuestra capacidad aeróbica y para tonificar los músculos, pero no sólo es útil para ello, ya que nos ayudará también a perder algunos centímetros de cintura, puede hacernos más felices sexualmente, convertirnos en seres más longevos, más activos y sanos mentalmente.

Los que se ejercitan regularmente, la actividad física les proporciona una gran sensación de bienestar. Tienen más energía durante el día, duermen mejor, gozan de mejor memoria y tienden a ser más positivos frente a los desafíos cotidianos. El ejercicio, como les he dicho muchas veces resulta un gran fármaco para estimular la salud mental alejándonos de la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y el estrés.

La buena noticia es que no necesitas ser un fanático para obtener estos beneficios, ya que, realizado con moderación, el ejercicio, igualmente, puede significar una gran diferencia.

¿Qué pasa con la depresión y/o tristeza?

Diversos estudios muestran que ejercitarse puede aliviar la depresión leve a moderada con la misma eficacia que los fármacos antidepresivos. El fundamento por el cual el ejercicio promueve estos efectos, tiene que ver con los cambios estructurales y fisiológicos que genera en el cerebro; ya que propicia la formación de nuevas neuronas, proceso denominado neurogénesis.

También se ha comprobado que el ejercicio ayuda a reducir la neuroinflamación. Por último, el ejercicio produce calma y bienestar, que se asocian a la liberación de hormonas y neurotransmisores; uno de ellos son las endorfinas. Tenerlas elevadas es positivo para la “felicidad”, porque son similares a los opiáceos que tienen un efecto calmante.

Les ayudará a manejar la ansiedad…

El ejercicio funciona eficazmente para mermar la ansiedad, aliviando la tensión y el estrés, más incrementando nuestra energía física y mental; gracias a la liberación de endorfinas. Cualquier actividad que nos levante de una silla puede ayudar en ello.

Incluso a mí me ayuda para hacer meditaciones activas, cuando me concentro en las pisadas, en la respiración, en la sensación del viento en el rostro, etc., todo me distrae positivamente. Al agregar la atención plena (mindfulness) a la práctica deportiva, y enfocándome en mi cuerpo más en la sensación de bienestar, logro bajar los niveles de mis pensamientos y por tanto de mi angustia.

Baja tu hiperactividad activándote físicamente …

Ejercitarse regularmente es una forma sencilla de reducir los síntomas del TDAH y mejorar la concentración, la motivación, la memoria y el estado de ánimo; ya que movernos físicamente aumenta los niveles de dopamina, norepinefrina y serotonina del cerebro, neurotransmisores que favoreciendo respuestas cognitivas adecuadas y el control de impulsos.

Finalmente …

La pregunta llegados a este punto que muchos de ustedes se harán es … ¿Cuánto ejercicio debemos realizar para obtener estos beneficios?

La respuesta, ciertamente es que, depende de la edad, el sexo … y la verdad es que no es tanto como muchos pudieran creer. No tienen que pasar horas en un gimnasio o toda la mañana corriendo. Les aseguro que pueden obtener esos beneficios, para su salud física y mental, con 30 minutos de ejercicio moderado 5 veces a la semana. Además, este tiempo lo pueden distribuir en distintas sesiones.

Anímense entonces, a convertirse en deportista regular para vivir mejor desde todo punto de vista.

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.