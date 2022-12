El consumo de alcohol en la mujer

Por la Dra. Carmen Mantellini

Estamos en pleno período festivo en el cual el consumo de alcohol es socialmente aceptado y desafortunadamente alentado desde temprana edad. Aunque suene exagerado, el consumo de alcohol es la principal causa de mortalidad y discapacidad en el mundo no sólo por las lesiones que produce directamente, sino por las situaciones y accidentes que se producen secundariamente.

En la mujer el alcohol tiene efectos diferentes que en el hombre, por las características propias del cuerpo femenino. Te explico aquí cuáles son esas diferencias para que puedas prevenir sus efectos.

En primer lugar, la mujer tiene mayor contenido de grasa corporal y menor contenido de agua en comparación a un hombre de su mismo peso, lo que hace que haya una concentración mayor de alcohol porque hay menos volumen de agua donde diluirse.

Al consumir alcohol, sobre todo en mujeres menores de 50 años, hay menor cantidad de enzimas que pueden metabolizar el alcohol tanto en el estómago como en el intestino delgado en relación con el hombre, por lo que pasa mucho más alcohol a la sangre. En términos prácticos, de un trago, el hombre absorbe un 15% mientras que la mujer absorbe alrededor de un 50%.

El consumo exagerado de alcohol está relacionado a trastornos del ciclo menstrual, infertilidad y a dolor durante las menstruaciones. En pacientes postmenopáusicas, que reciben Terapia Hormonal, el alcohol aumenta los niveles de estradiol en sangre, los que las pone en riesgo no sólo de enfermedad cardiovascular sino también de sufrir de cáncer de mama.

El alcohol aumenta el riesgo de abuso sexual y de tener relaciones sin protección. En resumen, mantente bien hidratada siempre y no olvides que no es saludable tomar ¨a la par¨ del hombre, porque te hará efecto no sólo más rápido sino también más fuerte.

Para conocer de este y otros temas te espero en mis redes sociales @dramantellini

