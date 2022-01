El embarazo, los anticonceptivos y las complicaciones por el COVID-19

Por la Dra. Carmen Mantellini

Si tienes COVID-19 y tienes una condición que aumente el riesgo de hospitalización, es probable que tu médico tratante te indique un antiviral en los primeros cinco días del inicio de los síntomas.

Pero es muy importante que sepas que en particular el molnupiravir, ampliamente distribuido en Venezuela no debe indicarse en mujeres embarazadas ni que estén lactando, porque los estudios realizados con este medicamento en animales, mostraron un riesgo aumentado no solo de abortos y muerte embrionaria temprana, sino de malformaciones.

Es por esto que si estás en edad en la que es posible que quedes embarazada, se recomienda el uso concomitante de un método anticonceptivo por incluso tres meses posteriores a haber culminado el tratamiento.

Si eres hombre y sales con una mujer que puede quedar embarazada, es igualmente muy importante evitar el embarazo por al menos tres meses. Aún no sabemos qué puede pasar después de ese período, si debemos mantener el cuidado o por el contrario, mantener la anticoncepción, como hacemos con otras sustancias, como por ejemplo la isotretinoína en el tratamiento del acné.

Debido a que la mujer embarazada forma parte del grupo vulnerable de pacientes que pueden requerir hospitalización ante la COVID-19, pudiera recibir el tratamiento una vez que su médico considere que los beneficios superan a los riesgos.

Igualmente en la mujer lactante, por lo que la recomendación es que la lactancia debe suspenderse, debe extraerse y descartar la leche materna hasta por cuatro días posteriores ha culminado el tratamiento.

Adicionalmente el molnupiravir puede producir alteración en la formación de cartílagos y huesos, de ahí que no se recomienda su uso en menores de 18 años de edad.

En resumen, si tienes molestias o síntomas respiratorios similares a una gripe o catarro, es importante aislarte, realizar el diagnóstico lo antes posible y por sobre todo NO AUTOMEDICARTE. Cada medicamento que ingerimos tiene efectos secundarios, riesgos e interacciones con otros medicamentos que solo un médico especialista puede predecir y ponderar.

A dos años de la pandemia, debemos continuar teniendo medidas de prevención de contagio como el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, la distancia social y en lo posible, mantenernos en ambientes ventilados. Y si aún no te has vacunado, vacúnate sin falta, en esta nueva ola los casos severos suelen ocurrir en personas que no han recibido su esquema de vacunación y/o refuerzo.

Para conocer más de este y otros temas visita mis redes sociales @Dramantellini.

