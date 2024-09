El tiempo es VIDA… ¿Lo desaprovechas viviendo en el pasado o anticipando el futuro?

Por María Laura García

¿Qué valor le das al tiempo? Todos, absolutamente todos caemos en muchos errores al momento de darle valor y aprovecharlo e incluso nos sumergimos en la aspiración errónea de pensar que podemos controlarlo o que nos sobra, y lamentablemente NO es así, es solo una “sensación”. La vida nos va llevando, por lo cual, solemos perder el foco con sus distracciones.

De hecho, si tú que me lees tienes menos de 30, seguramente dirás que te queda todavía mucho de éste para hacer lo que anhelas y, si tienes más de 40 pensarás, mi vida se ha ido en un suspiro, pero aún tengo chance de aprovechar ese tiempo que dejé pasar sin hacer aquello que soñaba. No pretendo desilusionarte, pero, de cualquier manera, NO tenemos mucho tiempo, pues no sabes si tendrás ese mañana que planificas, así que “hazlo hoy”.

Bueno o malo, actualmente hay más tareas que “tiempo” disponible, vivimos en un constante “corre corre” para cumplir con una serie de responsabilidades y cuantas más mejor. A mí me pasa ¿A ti? Esas continuas demandas se convierten en una fuente inagotable de estrés, gracias a la cual nuestro cuerpo segrega cortisol a raudales y “vivimos” en un “sinvivir” continuo (mientras enfermamos orgánicamente), tanto que las semanas pasan a una velocidad que nos parece que solo hace un instante era 1 de enero.

No te pasa que ¿la planificación ya no te resulta efectiva al 100%, por mucho que te empeñes? Siempre existen imprevistos porque todo cambia, y cada vez más rápido, sobre todo en Venezuela. Asombrosamente estamos inmersos en un entorno volátil, complejo, ambiguo y desbordante de incertidumbre, potenciado por la hiper conectividad y la globalización.

Lo anterior nos obliga a proteger nuestra salud mental a cumplir con nuestros compromisos diarios siendo flexibles y haciendo gala de nuestra capacidad de adaptación, porque cada vez más, nada puede predecirse a priori, y aun conociendo todas las variables podemos obtener distintos resultados ante una misma decisión.

Recibimos tanta información del mundo y además debemos hacer tanto, que tal cual pasa con una computadora, nuestra mente se cuelga varias veces al día y ¿Qué pasa cuando forzamos la RAM de nuestra portátil? ¡Colapsa! Así que, debemos hacer mucha higiene mental a diario, de todas las formas que les he comentado en artículos anteriores, para evitar enfermarnos de distintas formas.

Todos tenemos, por ese querer hacer y acaparar más de lo que podemos, una saturación de nuestro mundo interior, es decir, nuestro diálogo interno es una bulla terrible que nos mantiene aturdidos y siendo poco efectivos, más sin vivir realmente, que es la base de problema que plantee al inicio.

¿Quieres mantenerte equilibrado y maximizando ese tesoro que es el tiempo?

El secreto radica en VACIAR la mente, resetearla varias veces a la semana, para no dejar de ser objetivos y efectivos. La idea es que la vida no te arrastre, que no pierdas el foco de lo verdaderamente importante y de aquellas acciones que te llevarán a alcanzar lo que buscas y deseas de la vida.

Insisto, vacía tu mente, NO almacenes las cosas eternamente generándote un estado de ansiedad artificial que te impida salir de la fase de los “debería”, “eso importante” que jamás terminas haciendo. Prioriza, organízate y acciona.

¿Cómo vaciar? Ordena tu vida, anotando tus objetivos y las tareas a realizar para concretarlos, siempre distribuyéndolos en orden de prioridad y muy importante, construye el hábito diario de revisar esos apuntes, para con ello tener presente siempre tu norte.

La idea es que día a día, hagas un poco de lo necesario para conseguir lo que anhelas, evitando que los imponderables cotidianos a solucionar te distraigan y te aparten de tu foco. Además, es vital que cada vez que realices una tarea que requiera de tu atención te concentres sin interferencias. Para mí esto es el famoso: “Aquí y ahora”. Volviendo a mi tema de reflexión de hoy, para que la vida no se vaya tan rápido, sin sustancia, debes estar conectado con lo que haces y así tener mejorar tus vivencias o futuros recuerdos.

El ser “multitarea” nos ha convertido en buhoneros de la vida. Hacemos mil cosas ¿Pero verdaderamente las disfrutas? ¿Las recuerdas? Debemos ser multitarea solo para aquellas tareas rutinarias o de bajo rendimiento, es decir, las que tenemos instaladas como hábito y que no requiere atención plena.

Pero por favor, cuando debamos ser creativos o, simplemente, disfrutar de algo importante, ten en cuenta que cualquier distracción hace que la vida pase a ser notablemente superficial.

Otra reflexión sobre el tiempo es verlo como la VIDA en sí. Entonces, considera que una mala gestión del tiempo es como si estuviéramos malgastando nuestra propia existencia. Nada es más importante que la vida ¿Entonces por qué no cuidamos la forma en la cual vivimos?

Así como, cuidamos nuestro aspecto o nuestra salud, a nuestros seres queridos, considera que el TIEMPO es VIDA, por consiguiente, toma conciencia para que gestiones mejor tu espacio vital.

Una mejor organización de tu tiempo puede permitirte tener más vida familiar, social o que simplemente podamos disponer de él de una manera mucho más ecológica de acuerdo con nuestro proyecto de vida y escala de valores. Para ello es clave el “autoconomiento”. Saber cuál es tu norte y motor de vida, más cuáles son tus esenciales: tus hijos, tu trabajo, etc..

En cualquier caso, no existe el camino o la herramienta perfecta, queda en ti probar que te funciona. Como indicaba anteriormente se trata de adoptar hábitos saludables para gestionar nuestra vida o tiempo.

Nosotros elegimos cómo vivir, así que toma las riendas, porque si no tenemos claro qué somos o qué queremos en la vida, difícilmente podremos llegar a donde queremos.

Finalmente …

“Todo lo que realmente nos pertenece es el tiempo; incluso el que no tiene nada más, lo posee”. Autor: Baltasar Gracián.

Creo que muchos por la “sabiduría ingenua” que nos da la madurez llegamos a entender lo valioso y escaso que es ese tesoro llamado TIEMPO, y sin embargo solemos malgastarlo de diversas maneras.

Mi invitación es a que exprimas cada instante, … es que acaso no sientes como yo que … ¿los últimos 30 años pasaron muy rápido, como en un minuto? y que ahora nos queda quizás menos tiempo para hacer TODO lo que soñamos.

Yo me digo ahora, voy a dejar de pensar tanto y voy a hacer …

Voy a deja de preocuparme y ocuparme, pero ¡qué va! … Al minuto se me olvida y pareciera persistir en eso de desperdiciar mi existencia.

