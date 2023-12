En estas fiestas… la crema para pañalitis puede ser tu aliada, por Carmen Mantellini

Si te sientes irritada, picazón, tener una crema rica en óxido de zinc puede ser tu mejor aliado en estas vacaciones. Puede que estés fuera de tu ciudad o porque tu médico de confianza no esté en consulta, eso no impide que de repente empieces a sentirte irritada y que sientas una comezón muy intensa que no te deja estar tranquila.

Recuerda que lo primero es no automedicarse, para evitar en primer lugar que utilices un medicamento sin indicación, en segundo lugar, que ese medicamento pueda empeorar la condición que ya tengas.

Así que yo comparto unos consejos para encontrar alivio:

En primer lugar, pasemos lista a lo que pudo pasar, lo más frecuente es una reacción irritativa de la piel en respuesta a algún producto o tela. Así que chequea si utilizaste, por ejemplo, un jabón nuevo para el aseo de tu ropa o la íntima, revisa además si utilizaste suavizante de ropa.

Los detergentes, si contienen fragancias, suelen irritar la piel, generando gran picazón al momento del contacto con la tela, o por el contrario, si usaste sin fragancia, pero igualmente sientes la molestia, quizás usaste mucha cantidad y el residuo del detergente en la ropa, puede resecar la piel, lo que también genera, picazón. Adicionalmente, los suavizantes suelen venir con fragancias que al igual que las contenidas en los detergentes, suelen irritar a pieles sensibles.

En segundo lugar, puedes haber tenido una reacción por el uso de toallas sanitarias. En algunos casos, el contacto de la piel con estos materiales puede generar irritación, por lo quizás al cambiar a una marca diferente, al igual que con los detergentes, sin fragancia e idealmente con algodón orgánico, puedas sentir alivio.

Revisa además el tejido de tu ropa interior, usualmente la ropa sintética y teñida puede generar irritación, por lo que es preferible que elijas de algodón y que esta sea blanca. Si ya repasaste todo esto, y aún así sientes irritación, debes lavar la piel vulvar con una loción no jabonosa, sin fragancia, seca bien la piel, y aplica abundantemente sobre toda el área vulvar e incluso hacia los pliegues internos de los muslos, una crema rica en óxido de zinc, también conocida como crema para pañalitis.

El óxido de Zinc es ampliamente usado para tratar una variedad de condiciones en la piel, viene en presentaciones como ungüentos, cremas, y lociones; es un protector cutáneo, que actúa como barrera física entre la piel y agentes ambientales externos, y como lubricante en aquellas zonas donde existe fricción de la piel. Tiene el más amplio espectro de reflexión de rayos UVA y UVB, por lo cual está autorizado su uso en los bloqueadores solares también llamados minerales, que son considerados no irritantes, no alergénicos, y no comedogénicos.

Su capacidad para combatir las bacterias y los hongos proviene del hecho que la mayoría de sus propiedades hacen que el entorno de la dermis no sea adecuado para la supervivencia de estos microorganismos, así que su presencia en la piel, controlará y evitará sobrecrecimiento bacteriano e infecciones.

Así que tu mejor aliado en estas fiestas es una crema rica en óxido de zinc, aplícala abundantemente mañana y noche, te permitirá sentir alivio al menos hasta que logres llegar a consulta.

Si deseas conocer más de este tema visita mis redes sociales @Dramantellini, te deseo un feliz 2024 lleno de salud y éxitos