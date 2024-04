﻿ ¡Encuentra lo que te gusta y conocerás la pasión!

Por María Laura García

Hacer las cosas con pasión, es el mejor camino de alcanzar la satisfacción personal, y comienzo esta reflexión diciéndolo como una afirmación muy propia pues ha sido mi experiencia. Cuando haces todo con amor, dedicación y/o vehemencia, aunque el resultado no sea el mejor, por lo menos te queda el buen sabor que lo diste todo y que no fue tu culpa, tienes la satisfacción que eres capaz y que puedes creer en tu palabra porque has sido congruente con tu actitud.

Según la RAE: “pasión es la afición o inclinación viva por alguien o por algo” o “pasión es el entusiasmo o vehemencia en algo que se hace o se defiende”. Por ejemplo, alguien apasionado por su trabajo es una persona que ama lo que hace, por lo cual ejecuta ese oficio eficientemente y además lo disfruta tremendamente, tanto que lo podría hacer hasta gratis”.

Por lo cual, la pasión es positiva porque engloba la afición, el entusiasmo, la vehemencia, la motivación y una emoción intensa o amor que nos lleva a entregamos libremente y voluntariamente con todo lo mejor que tenemos, a una persona o actividad.

Si te ejercitas y lo haces con pasión, pese al grado de exigencia y sacrificio que puede implicar el entrenamiento lo harás con gusto y lo disfrutarás. Si un músico interpreta su arte con pasión despertará sentimientos sublimes con lo cual seguramente trascenderá.

Así que, si escribes hazlo con pasión; si bailas o pintas hazlo con pasión; pues hacer todo con amor y buena intención, tarde o temprano dará lugar a cosas maravillosas para ti y los tuyos, por el efecto que ejerce en la calidad del resultado, además que, de entrada, siempre te regalará satisfacción y disfrute personal.

Diariamente, haz todo con pasión, que los que te rodean sientan tu presencia en cada actividad, en cada gesto, en cada reacción, en tu disposición, que se vea que dejas el corazón a cada paso que das, que se sientan tus mejores vibras siempre.

Ten presente que cuando vives cada cosa con pasión, sientes que el tiempo pasa volando; la creatividad y las endorfinas, hormonas de la felicidad, aumentan; y a veces, puedes abrumarte por la cantidad de oportunidades que puedes llegar a visualizar o intuir e incluso, también la solución a los obstáculos.

No temas ser apasionado y mucho menos ser criticado por ello, ten en cuenta que la pasión es el mejor impulso en dirección a la buena vida, en la cual los momentos felices y plenos serán más abundantes.

Amigos, no olviden que la pasión bien entendida es el verdadero “motor” de la existencia, y la que te hará sentir pleno, feliz y realizado en este mundo.

Mis tres palabras claves son: “pasión”, “compromiso” y “responsabilidad”.

Todos nacemos con ciertos dones o habilidades, y la forma en la cual los usamos en la cotidianidad, más la calidad y excelencia que le imprimimos a lo que hacemos, es lo que te diferenciará de otros. Ese plus adicional es tu impronta personal, que generalmente está muy conectada con la pasión.

Te recomiendo para comenzar, amar tu trabajo actual, con pequeñas cuotas de atención, dedicación a los detalles, cuidado del entorno, de tus relaciones y comunicaciones con los demás, y observarás cómo paulatinamente comienzas a tener más energía, entusiasmo, optimismo, porque todo esto constituye las bases de reconectar con la pasión.

Busca siempre el para qué y éste es el propósito, la guía, la intención que te llevará al siguiente nivel. Sé emocionalmente inteligente y entiende que la vida no se trata de trabajar sólo para pagar tus gastos. Al contrario, el trabajo puede ser un lugar maravilloso de expresión personal, dentro de un marco profesional, además de una forma digna de ganarse la vida y auto sustentarnos. Si lo valoras así, encontrarás la forma de poder hacer lo que te corresponde destacándote.

Características de las personas apasionadas…

Rinden el tiempo Se mantienen en constante aprendizaje Se rodean de gente apasionada Les gusta superar retos y obstáculos Hacen las cosas, aunque tengan miedo No temen al fracaso Tienen paciencia Son perseverantes Crear rutinas y horarios de trabajo Se capacitan y estudian Simplifican las actividades y sus procesos de trabajo Saben dosificarse Se cuidan así mismo y a los que les rodean

