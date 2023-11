¿Es fácil motivarnos y ahora si ejercitarnos regularmente?

Por María Laura García

Después de muchos años como periodista hablando de bienestar, tengo que admitir que la principal herramienta y “la más accesible” para mantener el bienestar físico y mental es el ejercicio, claro está de la mano de la alimentación y el cómo nutrimos el espíritu, pero para estos dos aspectos si debemos dedicar mas recursos de distinta índole.

Así que, si desean vivir más y mejor busquen una actividad física que les guste hacer y que los ponga a sudar y quemar calorías; si es al aire libre mejor.

Se que hablar sobre hacer ejercicio es muy fácil, porque de dicho al hecho hay mucho trecho ciertamente lo complicado es habituarnos a su práctica, pero consideren que el adoptar el hábito y más que eso, tomarle el gusto, al punto de sentir la necesidad de activarnos porque nos hace falta experimentar el bienestar que genera, es el mejor logro que podemos alcanzar en la vida, porque esto nos regalará años de existencia. Así que esforzarse un chilín en construir esta buena costumbre y dentro de ese esfuerzo la palabra clave es encontrar la MOTIVACION.

¿Es fácil sentir todo lo anterior? Seamos realistas y sinceros, pues no, pero si se puede y mucho tiene que ver con que en ocasiones no encontramos la motivación necesaria para seguir y no abandonar este objetivo.

Por eso, hoy quiero darles unos simples, pero muy efectivos tips para que esa motivación, que no se tiene o que flaquea, no disminuya sino crezca día a día para poder vivir más y mejor.

¿Qué hacer cuando no tienes ganas de entrenar?

El cansancio, el estrés, el mal clima, la lluvia, la comodidad de la cama o el sofá que suma a Netflix o el cable son saboteadores, que cotidianamente nos alejan de la actividad física; pero incluso que mas allá de eso, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo: inconscientemente malgastamos muchísima energía buscando excusas para no ejercitarnos ¿No crees que exageramos?

La verdad, no es que tengamos que correr un maratón (42Kms.) al día, movernos de 30 minutos a una hora por día, 5 días a la semana es suficiente, ya que la Organización Mundial de La Salud recomienda hacer 150 minutos de ejercicios, como mínimo, a la semana, entonces no se habla de una meta inalcanzable. De hecho, puede que algunos sí que entrenen realmente duro, pero la mayoría no planeamos más que unos 20-50 minutos de entrenamiento, varios días a la semana.

Por tanto, no es tan difícil liberarse de nuestros pensamientos negativos y comenzar a ejercitarnos.

Acá van mis tips:

1. Párate más temprano y ponte la ropa deportiva de una sola vez sin pensar mucho o arma un bolso que tengas siempre contigo con tus implementos deportivos, y apenas se abra un hueco en tu agenda actívate. Para los días de mucho apuro plantéate rutinas sencillas que puedas hacer en cualquier lugar.

2. Sería fabuloso que tomes nota de cómo te sientes después de hacer ejercicios. Hay aplicaciones que te permiten hacer reseñas, poner fotos y hasta registrar tus avances. Sin duda alguna, entrenar nos hace más felices, algo que deberías pensar cuando por estar muy cansado u ocupado te quieres saltar un entrenamiento. Piensa en lo lleno de energía que te sientes a los 20 minutos de estar caminado o entrenando. Al terminar eres una masa de endorfinas y seguro escribirás que ¡Te sientes genial!

3. Otra cosa que me encanta y me hace sentir motivada es variar siempre el entrenamiento. Pueden caminar rápido o correr, otro día suben y bajan escaleras o se van al parque. El fin de semana pueden rodar en bici o hacer spinning. Otro día suben pesas o hacen funcionales.

4. Cuando ya te sientas contento entrenando, trata siempre de agendar fechas para tu regalo de vida que es y será el ejercicio.

5. Rodéate de gente que te inspire o únete a grupo de personas que hagan actividad física. Escribe tus objetivos y tus frases motivacionales favoritas en un sitio donde las puedas ver. Enfócate en crear un ambiente motivador. Recuerda que todo es más fácil y divertido en grupo e incluso verlo como un momento de encuentro social, hará que sea mas difícil no querer entrenar.

6. Trata de alimentarte mejor para que tengas mas energía. Los alimentos ultra procesados nos hacen sentir cansados, con pereza, y de mal humor. Comer mas natural y en las cantidades adecuadas hará que alcancen mejores resultados físicos y mentales con el ejercicio.

7. Si te gusta la música te puede servir para motivarte a entrenar si la usas o escuchas mientras realizas tu rutina. La música podría ser tu mejor amiga en esos momentos en los que necesitas dar tu máximo.

8. Ve poco en poco, pero es importante que seas constante. Uno de los errores más frecuentes es querer dar más de lo que podemos la primera semana y terminamos sintiéndonos fatal o incluso hasta lesionándonos. El truco es ir de menos a más.

9. Busca historias de personas que lograron su objetivo tal como lo deseas tú, para que internalices que el esfuerzo siempre valdrá la pena.

Espero que mis recomendaciones te ayuden ¡Hasta la próxima!

