¿Existen o no las pequeñas infidelidades?

Micro-cheating: ¿Estás siendo infiel a tu pareja sin darte cuenta? ¿Eres micro infiel? ¿Qué es una infidelidad para ti? ¿Finalmente se puede hablar de infidelidad ante circunstancias que no implican sexo explícito? Las opiniones no logran decantarse por una sola que marque la tendencia o sea la mayoritaria, pues todos piensan de manera distinta. Así que veamos, qué opinas tú, que me lees.

¿Alguna vez le enviaste mensajes privados a alguien por internet y se lo ocultaste a tu pareja? ¿Tuviste una conversación secreta online o dejaste emojis de corazones en una publicación de Facebook de un amigo o amiga?

De acuerdo con los psicólogos y especialistas, acciones como esta podrían incluirse dentro del concepto de "micro infidelidad" o "micro-cheating" que en inglés quiere decir “engaño pequeño”.

Muchos pudieran pensar que se trata de "acciones aparentemente minúsculas que indican que una persona pone su atención emocional o física en alguien que está fuera de su relación".

¿Qué piensas tú?

Otros ejemplos, pudieran ser, agendar a alguien en los contactos de tu teléfono con un nombre diferente, contactar a una expareja para recordar algún evento significativo y compartir chistes con esa persona en privado.

El concepto de las "micro infidelidades" divide las opiniones de todos, ya que algunos defienden el hecho de que, si hay pequeñas infidelidades o, que sencillamente, estas actuaciones si son engaños; otras califican estas posturas como excesivas y otros hablan que esas acciones no son deshonestas ¿Quiero saber qué piensas?

Yo colgué en mi Instagram estos párrafos y muchos se sintieron incómodos con el término tildándome de exagerada cuando esto, no lo he categorizado yo, sino especialistas, de hecho, lo leí y me pareció interesante interactuar con ustedes en este sentido y saber qué pensaban. Unos decían que si es infidelidad y otros que es una locura. Una persona sugirió que los límites van a depender de cada pareja y sus acuerdos.

Otros decían, que estos comportamientos pudieran ser el inicio de la concreción de una infidelidad, y otras, que todo lo que se oculta por diminuto que sea es un engaño; y ya para no aburrirlos más, hay quienes opinan, que todos tenemos derecho a tener un mundo privado.

¿Cuenta un mensaje de texto esporádico como una "micro infidelidad"?

En mis tiempos, ser infiel estaba representado por una mancha de lápiz labial en el cuello de la camisa, un olor a perfume en la solapa o un recibo incriminatorio encontrado en un bolsillo.

Ahora bien, todo esto cambió cuando comenzaron a surgir las redes sociales, pues las pistas pasaron a ser otras. Y ahora, en la era de las aplicaciones de citas y los mensajes directos, las cosas se han vuelto aún más complicadas porque tiene que ver con esas pequeños detalles que uno puede pensar que no son tan malos, pero que pueden llegar a serlo y es ahí donde viene el dilema, de si se puede hablar de micro engaños.

Para los expertos la infidelidad ha evolucionado a medida que nuestras vidas se vuelcan más en internet, es decir, como todo, se ha transformado con la modernidad. Para los entendidos o psicólogos, se puede definir la “micro infidelidad” como cualquier acto o comportamiento de un individuo en una relación que sugiera que hay una tercera persona emocional o físicamente involucrada.

Antes de los teléfonos inteligentes, el “micro-cheating” podía ser sacarse el anillo de matrimonio cuando uno salía a una fiesta, pero en nuestra era digital es mucho más sencillo no dar señales a alguien de que uno no está disponible o lo está.

Cuidado, esto no es nuevo, ya existía antes, solo que se ha modernizado, por ejemplo, hace dos siglos atrás, las personas coqueteaban con cartas inapropiadas o revelaban pensamientos indebidos en sus diarios. Lo que se ha modificado, es que ahora en el mundo del ciber espacio es más expedito.

El micro-cheating no siempre significa que uno esté engañando a su pareja, para mi solo se trata de un comportamiento que ciertamente, si no fijamos barreras, puede dar pie a materializar una infidelidad. Insisto, constituye una línea muy delgada, que puede ponernos en menos de lo que canta un gallo, del lado de los infieles. Es algo así como preparar el terreno, porque el internet y las aplicaciones hace que las relaciones sean cada vez más ambiguas.

Concluyendo…

Las parejas al establecerse deben comunicarse lo suficiente como para llegar a acuerdos que les permitan tener las cuentas bien claras, en función de lo que estas dispuestos a aceptar o no.

