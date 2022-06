Infecciones de transmisión sexual: Esto es lo que debe saber

Por la Dra. Carmen Mantellini

En el mes de junio coinciden en muchas partes del mundo el inicio de las vacaciones. Lo cierto es que se presta para vacacionar, descansar y por qué no, celebrar.

Pero en ocasiones las celebraciones pueden llevarnos a tener relaciones sexuales sin protección y con ellas, no sólo tenemos el riesgo de un embarazo no planificado, sino también el riesgo de adquirir una infección por un germen de transmisión sexual, que si no actuamos a tiempo, puede tener consecuencias para nuestra salud a lo largo de la vida.

Es por eso que en este mes educamos y reforzamos la necesidad de tomar acciones antes, durante y luego de tener relaciones sexuales, a fin de evitar estos riesgos.

¿Qué debemos saber en relación a prevenir un embarazo no planificado?

Lo primero es entender que mientras más pronto tomemos la píldora del día después, más eficaz será su efecto y que debemos tomarla antes del tercer día, para bien o para mal, la inserción de un dispositivo intrauterino, específicamente la T de cobre, nos permite evitar un embarazo aún en el quinto día después de la relación sin protección. La inserción de esta última se considera el método anticonceptivo de emergencia más seguro.

¿Y sobre las infecciones de transmisión sexual?

Debemos saber que existen gérmenes diferentes que van desde bacterias, virus y parásitos. Por lo general, las infecciones bacterianas pueden eliminarse por completo si son tratadas tempranamente, si no, pueden ocasionar secuelas que afectarán la fertilidad de la mujer que las padece.

Las infecciones por parásitos también responden rápidamente al tratamiento antiparasitario, sin complicaciones.

Por último existen las infecciones por virus, que en su mayoría pueden prevenirse con vacunas, como es el caso del VPH o virus de papiloma humano o del virus de la hepatitis B, o en las primeras 48 horas, con tratamiento médico antiviral, como en el caso de la infección por el VIH o virus de inmunodeficiencia humana, pero en otros casos, la infección aún no tiene prevención y en algunos casos severos, requiere de tratamiento supresor continuado para disminuir la frecuencia de las crisis, como lo es la infección por Herpes Virus.

Acompáñame a través de mi cuenta en redes @dramantellini para ir desarrollando cada una de de estas infecciones y aprender como prevenirlas y tratarlas.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.