La importancia de la exploración ginecológica con ecografía y determinación sérica Ca 125 en ovarios

Por la Dra. Carmen Mantellini

Esta semana la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia compartió las guías a fin de mejorar la atención de las mujeres con cáncer de ovario. Como punto inicial recalcan que a diferencia de la mamografía para el cáncer de mama, la citología y test de vph para el cáncer de cuello uterino, la medición en sangre del antígeno CA 125 y el Ecosonograma pélvico transvaginal no sirven como herramientas para detectarlo en la población general.

Sin embargo, no podemos pasar por alto los tumores de ovario en general son un hallazgo incidental, esto es, que encontramos en la consulta ginecológica de la paciente que acude a su control anual. Rara vez la paciente consulta porque le duelen los ovarios, como así lo suelen referir, y lo más frecuente que encontramos en estos casos es un dolor de origen intestinal.

Regresando al hallazgo de una lesión de ovario en la consulta, se estima en casi el 8% de las pacientes que consulta en edad pre menopáusica y hasta un 18% en las mujeres menopáusicas.

Existen indicios al Ecosonograma pélvico que sugieren la presencia de un hallazgo benigno o no y ante la duda, solemos solicitar uno pélvico doppler realizado por un especialista certificado o una Resonancia magnética de pelvis para mejorar la capacidad diagnóstica y evitar o decidir la necesidad de una cirugía para la remoción del mismo.

Muchas han escuchado la necesidad de solicitar al mismo tiempo unas pruebas en sangre también llamadas marcadores tumorales, algunos de los cuales pueden elevarse en caso de enfermedades benignas, por lo cual, dependiendo de la edad y las características de la lesión que encontremos pediremos unos u otros.

Lo importante es no retrasar el diagnóstico y por ende su tratamiento. Estas guías describen adicionalmente la importancia del antecedente familiar y definen los criterios para considerar el estudio y consejo genético de estas pacientes, es decir, verificar la necesidad o no de realizar estudios genéticos adicionales a fin de determinar el riesgo personal de las pacientes y la necesidad o no de realizar algún tratamiento preventivo.

A diferencia de lo mencionado más arriba, en mujeres portadoras de la mutación genética y que no desean cirugía para reducción del riesgo, si se recomienda la exploración ginecológica con ecografía transvaginal y determinación sérica de Ca 125 cada 6 meses desde los 35 años.

En resumen, acude a tu ginecólogo de confianza, conversa e identifica tu riesgo personal y familiar, y toma control de tu salud.

Para conocer más de este y otros temas de interés te invito a mis redes sociales @dramantellini

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.