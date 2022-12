La importancia del día mundial de la lucha contra el VIH

Por la Dra. Carmen Mantellini

El pasado 1 de diciembre se conmemoró el día mundial de la lucha contra el VIH-sida y es una fecha muy importante porque desde hace un poco más de 10 años, en América Latina vienen incrementándose los casos nuevos de infección por VIH o Virus de Inmunodeficiencia Humana. Sólo en las Américas se estima que 2.6 millones de personas viven con esta infección.

En este año la campaña se ha centrado en la igualdad, ya que la pandemia ha impactado negativamente, agravando las desigualdades en relación con educación, prevención, diagnóstico temprano, y acceso oportuno al tratamiento.

En la consulta ginecológica nos toca educar y reforzar en todos la necesidad del uso de protección cuando se tienen relaciones sexuales, no sólo para prevenir esta sino también otras infecciones de transmisión sexual.

Sigue siendo alarmante en la actualidad, sobre todo en los más jóvenes, la ocurrencia de relaciones sexuales sin ninguna protección. En estos casos la consulta suele concentrarse en el riesgo de un embarazo no planificado, pero sin considerar el riesgo de una infección de transmisión sexual, que en algunos casos, la ventana de intervención suele ser muy corta

La consulta ginecológica en estos casos se convierte en una excelente oportunidad para educar y reforzar los conocimientos en relación a la protección contra la infección por VIH, así como por otros gérmenes de transmisión sexual. Debemos así mismo referir al médico especialista en infectología para que indique y entregue el tratamiento necesario para prevenir esta infección.

Es importante recordar que contamos con sólo 48 horas para iniciar este tratamiento además del tratamiento contra otras infecciones de trasmisión sexual, así que si conoces a alguien que haya tenido una relación sin protección, invítala a consultar cuanto antes.

Si bien disponemos de un poco más de tiempo para evitar un embarazo no planificado, es muy importante la educación continua en este tema en cada consulta de control anual. La falta de educación sexual y las barreras para lograrla siguen siendo un problema en relación con la atención ginecológica en adolescentes.

En este grupo de edad, educamos sobre la doble protección, esto es que, aun cuando tengas un método anticonceptivo, pero no conoces a la persona con la cual vas a tener relaciones o no conoces si tiene o no infección por VIH, es necesario que uses preservativo.

La infección por el VIH, como la mayoría de las infecciones de transmisión sexual suele no dar ningún síntoma, y sólo a través de pruebas de detección es que podemos diagnosticarlas.

Si bien aún no cuenta con vacunas para su prevención, en estos casos de relaciones sin protección es importante verificar y poner al día la vacunación contra otros virus de transmisión sexual que si la tienen como el virus de la hepatitis B y el virus de Papiloma Humano.

