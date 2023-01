Por María Laura García

¿Vives agotado, tanto que no te provoca hacer nada e incluso habiendo descasado o sin haber hecho mucho durante el día?

Astenia es el término médico para describir o definir ese cansancio que se siente de manera crónica y que en la actualidad se ha convertido en un motivo de consulta médica muy común ¿Quién no ha escuchado a un conocido, amigo o familiar quejarse de ello?

Mi primera sugerencia es que, ante esta manifestación siempre debemos consultar con un especialista, porque en un gran porcentaje de los casos, la causa puede ser una enfermedad, orgánica o psíquica, que bien tratada puede quitarnos ese agotamiento de encima y con ello, evitar males mayores. Pero como toda regla tiene una excepción, en otros casos puede cursar sin una enfermedad de base o razón aparente para experimentar esa astenia. Es en esos casos donde no hay un detonante comprobado, en los cuales, el solo hecho de cambiar los hábitos de vida es fundamental para vivir con bienestar.

¿Cuándo se puede hablar de cansancio generalizado?

El síndrome de astenia o fatiga crónica puede definirse como tal, cuando ese agotamiento nos afecta más de seis meses y nos dificulta sobre manera el realizar nuestras labores cotidianas, hasta las más tontas.

Mi opinión es no esperar tanto tiempo para ir al médico, porque desde el punto de vista de la salud mental, el dejar que un desorden bioquímico se instaure a nivel cerebral por meses, puede representar que sea más complicado de solucionar para retornar al balance orgánico.

Otro dato a considerar con el hecho de sentirnos cansados todo el tiempo, es lo esencial que resulta determinar si se trata solo de astenia o fatiga, o si estamos padeciendo de fibromialgia u otras enfermedades que les voy a enumerar más adelante.

También, hago énfasis en lo siguiente, sentirnos cansados permanentemente no es normal, se los digo yo, ni siquiera si diariamente hacemos muchas cosas, pues el descanso nocturno debe ser suficiente como para reponernos y así poder levantarnos con suficiente energía. Estuve 3 años sintiéndome agotada y lo atribuía a que yo soy “workaholic” y, fíjense que no, era que de base tenía un desorden inmunológico derivado de múltiples alergias no diagnosticadas. Siendo tan sana, no me producía síntomas sustanciales solo mucho cansancio.

¿Cuáles son las manifestaciones comunes de la astenia crónica?

Como ya lo escribí, el principal síntoma es el cansancio intenso que no cesa con el descanso y que imposibilita al afectado de trabajar y hacer el resto de sus actividades diarias con normalidad.

Pero este cansancio también puede ir acompañado de otras manifestaciones orgánicas menores como cabios de temperatura vespertinos. Estuve así por dos años como les comenté, pero en mi caso no se trataba de una fatiga crónica, sino una consecuencia de las alergias.

También puedo mencionar los dolores de cabeza, las molestias de garganta, los dolores musculares y la debilidad. En otros casos los pacientes comentan sentir inflamación de los ganglios en el cuello, dificultad de concentración, alteraciones del sueño y otros.

¿Tienes alguno de estos síntomas?

Puedes estar padeciendo de astenia o fatiga crónica o alguna otra enfermedad que debe ser tratada antes de complicarte pudiendo evitarlo. Recuerda, tu salud, es lo primero.

La astenia pareciera afectar más a nosotras las mujeres y aunque no lo creamos podría mejorar de manera espontánea sino hay una patología de fondo causándola. Ahora bien, si el origen es una enfermedad, tratándola se cura.

Origen de la astenia crónica y diagnóstico…

Cuando no la provoca una enfermedad, no se sabe cuáles podrían ser detonantes de la fatiga generalizada y se le considera idiopática.

Las hipótesis más analizadas relacionan su origen con infecciones virales importantes, como las producidas por virus del grupo herpes (Epstein-Barr y herpes tipo 6), pero no se ha podido demostrar 100% y el Covid19, por ejemplo.

Otras teorías, tampoco comprobadas del todo, relacionan la astenia con alteraciones leves del sistema inmune o disfunción de las células musculares.

Lamentablemente, no existe una prueba específica para su diagnóstico preciso y, se amerita la realización de diversas pruebas exploratorias según el criterio del médico, que le ayuden a descartar que existen otras causas para el cansancio del paciente.

Entre las posibles causas que se deben descartar están: farmacodependencia, trastornos autoinmunes o inmunes, como ya les dije ciertas infecciones, enfermedades musculares o neurológicas como la esclerosis múltiple, patologías endocrinas como el hipotiroidismo, cardiopatías, nefropatías o hepatopatías, trastornos psiquiátricos o psicológicos como la depresión, o tumores.

¿Cómo combatir la astenia crónica?

Los médicos han probado con muchos fármacos para aliviar el cansancio crónico, aunque la mayor parte de ellos sin resultados satisfactorios, salvo excepciones. El alivio más efectivo, hasta ahora, se han obtenido con fármacos antidepresivos, pero esos sólo deben ser prescritos bajo estricta vigilancia de un especialista.

Otro gran grupo terapéutico incluye a los estimulantes de la inmunidad y los antivirales, pero la única medida con eficacia demostrada en el manejo de esta condición es la aplicación de programas individualizados de ejercicio y acondicionamiento físico, mas la inclusión de todos aquellos hábitos saludables que en mis espacios de @ATuSalud y @ATuSaludEnLinea les he comentado, para transformar esa bioquímica cerebral y hacerla positiva, es decir, lograr producir más endorfinas, por ejemplo, para sustituir el cortisol.

Espero que esta información te sea útil y te motive a buscarle solución a la astenia, porque la tiene. Ten presente es tu responsabilidad vivir con bienestar.

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.