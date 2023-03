Lo malo de «dar por sentado»

Por María Laura García

En estos días de tanta prisa y ocupaciones, para todos, es muy sencillo perder el foco y vivir la vida quitando la mirada de aquello que es verdaderamente esencial para ser felices. Parece mentira, pero lo simple, es decir, aquello que “damos por sentado”, es lo que realmente vale la pena y alimenta el corazón o espíritu. Los de habla inglesa se refieren a ello como: “to take for granted”, es como si ciertas cosas, para todos los mortales, estuvieran garantizadas y no fuera necesario cuestionar su existencia ¡Vivimos generalmente equivocados!

La rutina y la energía que nos roba los problemas, son enemigos que nos impiden detenernos a pensar que tal vez, la auténtica felicidad se encuentra en la sencillez cotidiana de dar un paseo, compartir un café, una conversación o un abrazo y “damos por sentado” que todo eso siempre estará allí y todos ya olvidamos lo que nos enseñó e hizo recordar muy bien la pandemia. Es más, seguimos asumiendo que el cariño o la atención que nos dan nuestros mas allegados, es algo tácito u obligado y no pensamos que ellos pudieran también sumergirse en su mundo sin mirar a los lados, por consiguiente, no estimamos estos pequeños, pero a su vez grandes gestos. Olvidamos con mucha frecuencia la necesidad de la doble vía y el agradecimiento.

Pensar que, por ejemplo, que nuestra familia va a darlo todo siempre por nosotros, o que podremos contar todo el tiempo con nuestros amigos, o que nuestra pareja va a amarnos siempre, independientemente de lo que hagamos o no, es sin duda un error gravísimo que solemos cometer inconscientemente.

No se trata en lo absoluto de que yo sea negativa en cuanto a que lo perderemos todo y en algún momento lo extrañaremos, pero debemos permanentemente ser recíprocos y agradecidos, porque no siempre seremos merecedores de todo, debemos insisto valorar hasta lo más mínimo y corresponderlo todo.

Si tenemos presente que lo que tenemos ahora no es eternamente seguro, nos permitirá poner el ojo en lo fino y frágil puede llegar a ser todo aquello que le da sustento nuestra actual felicidad. Pensar que el presente va a continuar tal cual está y lo deseamos, es un error muy común de todos y más considerando que lo único seguro en la vida es el cambio.

Es más, casi todas las parejas, dejamos de esforzarnos diariamente en tener detalles, porque equivocadamente consideramos o “damos por sentado”, que también el amor y el cariño “son eternos” y que no requieren de esfuerzo y dedicación.

En general….

Insisto, todos “damos por sentado” que mañana será igual que hoy, que los imprevistos no surgen, que nuestra tranquilidad no puede romperse de pronto con cualquier circunstancia.

La rutina nos arrastra al punto que perdemos de vista que la auténtica felicidad está en la sencillez de caminar al aire libre, en compartir un café, en una conversación con un amigo o familiar, en un abrazo o en una carcajada que te regaló un comentario de alguien con quien tropezaste. Nos preocupamos por cosas que no son importantes y damos por sentado otras que, en realidad, son los pilares la vida y la auténtica felicidad.

El no dar como seguras ciertas cosas nos obligará a esforzarnos y poner nuestra voluntad y cariño en función de nuestras relaciones sociales: familia, amigos y compañeros de trabajo. Es imperante disfrutar de ese presente en común a través de las pequeñas cosas.

Con la pandemia, las guerras, el desplome de las economías, la pérdida de las fuentes de empleo y la angustia de no contar con ingresos, esa relativa seguridad que experimentábamos (mundialmente) hasta hace 3 años se desvaneció, así que, si después de todo ésto no entendemos que nada es seguro, y que debemos disfrutarlo a tope mientras lo tengamos, pues no entendimos cuál es el sentido de la vida.

Y es que, cuando las cosas se dan por sentado, dejamos de ver la auténtica importancia de todas ellas, y es entonces, cuando dejamos de esforzarnos por VIVIR y lograr aquello que realmente deberíamos considerar fundamental en nuestro paso por este plano.

Finalmente…

Actualmente, que no hayamos entendido o asumido que hemos cometido errores garrafales como: ser desconsiderados con las personas, el consumir de manera inútil o despilfarrar, el fomentar sin querer la desigualdad, el maltrato ambiental y la despreocupación por la desaparición de la biodiversidad, etc.; representa simplemente no haber evolucionado como seres humanos y lastimosamente, hay muchos que aún no han internalizado la profunda

necesidad del afecto, la generosidad, la empatía, del apoyo entre unos y otros en los momentos difíciles y de poner de primero el valor de las personas, amigos y familia.

La sociedad de consumo nos ha vuelto insensibles ante lo esencial y ha hecho que nuestra energía se enfoque en cosas menos gratificantes y que siempre terminemos dándonos cuenta qué tan importante es algo solo cuando lo perdemos.

Por tanto, antes que sea muy tarde es momento de preguntarte … ¿Qué puedes hacer hoy para que tu pareja sonría? ¿Qué puedes idear para que tus hijos disfruten de esta tarde en tu compañía? ¿Qué puedes hacer para ayudar a tus padres?

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio