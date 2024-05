﻿ ¡Muchas veces la rabia oculta una profunda tristeza!

Por María Laura García

Nuestras circunstancias de vida nos hacen sentir enojados o tristes sin darnos cuenta, pues muchos no sabemos o identificamos el cómo nos sentimos o por que reaccionamos diariamente como lo hacemos.

Por ello, debemos por el “foco” en conocernos para no impactar con nuestros sentimientos de frustración, tristeza o rabia, a los demás porque generalmente no tienen total responsabilidad de lo que sucede o deja de pasar.

Tú exiges a otros, pero ellos no siempre tienen la capacidad o no les interesa desarrollarla para atender tus demandas, aunque sean genuinas y no los puedes obligar a cambiar, en consecuencia, esa transformación inicia en nosotros, siendo más compasivos y pacientes con nosotros mismos y con otros. Entender que lo que pasa es perfecto en medio del caos y listo.

Debes … FLUIR ¡PERDONARTE Y PERDONAR!

Sentimos y sentimos desde que nacemos ¿Estás consciente?

Nos expresamos en el mundo a partir de lo que sentimos en cada momento y esas emociones se muestran a través de reacciones como llorar, gritar, reír y muchas expresiones más que pueden ser tan diversas como nosotros los seres humanos.

Y una de las emociones que nos lleva a reaccionar de variadas maneras, y no necesariamente desde el llanto es la tristeza o la frustración. ¿Sabías que estando tristes o frustrados podemos reaccionar con rabia o ira?

La rabia es una emoción básica que surge del sentimiento de frustración o tristeza que sentimos cuando hay una discrepancia entre lo que creemos, esperamos o deseamos que pase y lo que sucede en realidad.

La rabia expresada puede ser un intento de pedir ayuda cuando nuestras necesidades no están cubiertas o cuando experimentamos miedo de no sobrevivir ante nuestras carencias, y generalmente es porque no sabemos identificar nuestras emociones y mucho menos entonces regular nuestras reacciones.

El enojo pudiera ser un escudo emocional que enmascara sentimientos desconocidos

Todos podemos enojarnos, ya sea una molestia leve hasta una ira incontrolable; y esta emoción puede manifestarse de distintas formas y grados de intensidad. Casi siempre se deriva de situaciones que nos resultan frustrantes o injustas. Lo cierto es que detrás de esa furia existe un complejo mundo emocional que no todos sabemos leer en nosotros mismos.

De hecho, el enojo puede ser, como ya les expresé, un mecanismo de defensa para protegernos de emociones más vulnerables, como la tristeza, el miedo o la frustración ¿Por qué? Porque es más fácil mostrar enfado que admitir que te sientes herido, triste o decepcionado; y el enfado nos sirve de barrera emocional para no parecer vulnerables o que no te tenemos el control.

Es más, infinidad de veces en lugar de admitir el miedo, nos enojamos para ocultar nuestra vulnerabilidad y vernos valientes.

Cuando experimentamos pérdidas, decepciones o rechazos, es común disimular la tristeza con rabia.

Molestarnos nos ayuda a evitar enfrentar el dolor emocional y canalizar nuestra energía.

¿Por qué reconocer las Emociones Ocultas?

Si queremos tener salud mental y calidad de vida debemos gerenciar nuestras emociones, pero para ello debemos reconocerlas y entender qué las genera para luego decidir cómo procesarlas.

Ten en cuenta que ignorar o reprimir nuestros sentimientos o emociones más profundas puede socavar nuestro mundo interno, nuestra paz y hasta nuestra autoestima o valía personal.

Conocer, aceptar y expresar lo que sentimos nos permite encontrar formas más saludables de exteriorizar eso que tenemos en el alma. Así que dedica tiempo para reflexionar sobre lo que sientes y las situaciones que te generan el enfado, por ejemplo. Pregúntate a ti mismo qué hay detrás de esa rabia y si puede estar enmascarando otras emociones.

No te juzgues, es normal experimentar una amplia gama de sentimientos, asumirlo te permitirá practicar la empatía, es decir, a ponerte en el lugar de los demás y a comprender también sus perspectivas y emociones. Incluso ello, te ayudará a manejar tu rabia hacia los demás con compasión.

Insisto, la rabia y el enojo puede ser un escudo emocional que oculta sentimientos que ni imaginas. Si aprendes a enfrentar tus emociones saludablemente, estarás fortaleciendo tu inteligencia emocional y tus relaciones interpersonales. Éstas serán más equilibradas y significativas.

¿Qué nos regala la inteligencia emocional? ¿Qué nos regala el perdón?

La verdadera inteligencia emocional implica la capacidad de ir más allá, es decir, si vemos a alguien que está bravo o molesto con nosotros y/o que se muestra diferente a como lo es normalmente, debemos detenernos a pensar, simplemente, que le está pasando algo que lo hace sentirse mal, triste, no valorado o compensado.

Repito, innumerables veces, la rabia oculta tristeza, aunque se manifieste a través del enfado o la indiferencia. El enojo es una emoción que en última instancia está basada en la subjetividad puesto que aquel que se siente herido ha observado algo que no le ha gustado del otro, y esa “herida” le produce dolor.

Ahora bien, considera que el perdón, de lado y lado, es una oportunidad para empezar de cero e implica la aceptación mutua y de los acontecimientos. Gracias al perdón, el ser humano libera su corazón de rabia, de tristeza y de miedo, para ir más ligero por la vida y sumando la mejor energía.

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

TikTok: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.