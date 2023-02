Prevención y diagnóstico temprano: Día Mundial de la lucha contra el Cáncer 2023

Por la Dra. Carmen Mantellini

Ya llega febrero y como ocurre cada año desde el 2000, específicamente el día 4, nos unimos a la campaña global de la lucha contra el cáncer. Dónde quiera que se desarrolle, donde sea que vivas, la oportunidad de acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento debe ser igual para todos, porque en particular en esta enfermedad, el acceso a los servicios de salud a tiempo se convierte en nuestra herramienta principal para curarnos.

Este año la campaña se centra en acercar estos servicios de salud a cada uno de nosotros, porque los recursos y los avances no están disponibles para todos por igual, y esto no va a ser posible sin educación. Todos debemos saber qué hacer, cuáles son las consultas requeridas según la edad, cuáles son los síntomas que se deben atender y muy importante, a dónde acudir.

Es una invitación no sólo para aprender qué hacemos en nuestro día a día que influyen en nuestro estado de salud y en el riesgo de padecer o no un cáncer en específico, sino también en relación a la oportunidad de acceso a un sistema de salud que permita no sólo un diagnóstico acertado, sino también un tratamiento oportuno.

En muchos casos, entender cuáles hábitos en nuestro día a día pudieran estar aumentando el riesgo de sufrir algún cáncer en específico, que con educación y entendimiento seguramente te ayudará a cambiarlos y mejorar tu estado de salud en general.

Si bien la pandemia de Covid-19 significó una interrupción de las consultas y los servicios de prevención y diagnóstico, afortunadamente estos se han ido regularizando gracias a la implementación y disposición de vacunas para todos.

En Venezuela el cáncer es la segunda causa de muerte en todas las edades, y en la mujer el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino constituyen la segunda y tercera causa de muerte afectando a mujeres entre los 45 y 35 años de edad respectivamente, cuando muchas tienen aún hijos en edad escolar, lo que agrava la ya difícil situación de enfrentar el diagnóstico de cáncer.

Este mes iremos explorando las medidas de prevención y diagnóstico temprano para los cánceres ginecológicos más frecuentes, que te ayuden a revisar cómo están tus controles de salud, identificar algunos síntomas que pudieran estar presentes y ayudarte a conocer la especialidad que debes consultar.

Este año además, recibimos con alegría la noticia de que la vacunación contra el Virus de Papiloma Humano estará disponible en el programa Ampliado de inmunizaciones de Venezuela, una estrategia que reforzará las iniciativas de control y prevención del cáncer de cuello uterino, del que hablaremos con detalle la próxima semana.

Si bien vemos como hay muchas acciones que no dependen de nosotros directamente, en relación a disposición de los servicios de salud, es cierto que hay muchas acciones que sí, no sólo en relación a muestras decisiones de salud, sino a conocer, divulgar y presionar para tener accesible estos servicios.

¿Conoces tu riesgo personal para sufrir cáncer? ¿Sabes qué centros de salud tienes cerca? ¿Sabrías dónde llamar en caso de alguna eventualidad? Tener presente estas respuestas y los números y direcciones a la mano es importante. ¿Has tenido alguna experiencia contigo o algún familiar que haya padecido cáncer? Compártela y ayúdanos a conocer y reforzar esta red de servicios.

Para conocer de este y otros temas de interés visita mis redes sociales @Dramantellini.