Puede ser muy peligroso acostumbrarse a vivir en una zona segura o de confort

Por María Laura García

Muchos por sentirnos abrumados, sobrecargados o temerosos ante un país con situaciones cargadas de pocas certezas y hasta injustas, procuramos organizar nuestra vida con el menor riego posible para no añadir mas leña al fuego, entendiéndose que pensamos que no vamos a poder con más ¿Te sientes identificado? A mi me ha estado pasando.

Yo he estado así la mayor parte de este 2024, desde marzo, donde comencé a escuchar _“esperemos a ver qué pasa” de la boca de muchos, y así una y otra vez, pero también me preguntaba ¿Ya no tenemos un cuarto de siglo así? Pero era como difícil no dejarse influir. De hecho, me debatía ante estos comentarios pensando ¿Para cuándo voy a dejar el vivir, el soñar o el atreverme?

¡Qué disyuntiva la de nosotros los venezolanos! Porque además cuando medio “vivimos”, nos sentimos culpables por querer apartar un poco la mirada de una realidad que, aunque ya hemos combatido por todos los medios no hemos podido cambiar ¿Te pasa? ¿Lo piensas? A mi casi todos los días.

Por eso mi invitación es a que, no pasa nada si nos caemos, es decir, se vale sentirnos achicopalados y sin ganas de hacer cosas distintas que nos alejen de la seguridad, pero también, no debemos quedemos allí mucho tiempo y tenemos que levantarnos todas las veces que sean necesarias y jamás acostumbrarnos.

Por ello, ten en cuenta que, la mejor manera de salir de esa zona cómoda y monótona, es retarnos continuamente, ponernos metas, aunque parezcan imposibles de cumplir aquí en Venezuela. Échale pichón a un pequeño emprendimiento, comienza a ejercitarte nuevamente, aprende un idioma, inscríbete en cualquier programa educativo, come mejor, etc., cualquiera de estos objetivos puede constituir un buen reto.

Aunque tengamos todo en contra ¿Por qué retarse, exigirse y ponerse metas?

Enfocarnos en romper la monotonía y buscar de una u otra manera ser mejores personas u obtener una vida mejor o más completa, nos permitirá disfrutar de resultados que siempre sumarán, porque hasta en el peor de los casos representarán una mayor experiencia.

El esfuerzo que hagamos para cambiar nuestra realidad nos permitirá, en cualquier caso, adquirir nuevas habilidades o potenciar las que ya poseemos. Además, estimula nuestro crecimiento individual, profesional y nos ayuda a agudizar nuestro coraje y valor.

Los retos siempre nos pondrán más cerca de nuestros sueños pues representan una oportunidad de generar soluciones para una necesidad real e implicarán un cambio y éstos mueven las energías, casi siempre, para bien.

¿Por qué solemos quedarnos adormecidos en el confort?

Porque psicológica y emocionalmente nos sentimos seguros apoltronados en nuestra comodidad, pero no salir de allí, puede representar el limitar nuestro crecimiento personal y profesional, ya que solo los desafíos generan progreso y nuevas habilidades.

Es más, permanecer en la zona de confort es un pase seguro a la pérdida de confianza, de motivación, llenarnos de apatía y pocas ganas de seguir. De hecho, la existencia se vuelve monótona. Lo anterior nos desgasta de manera importante y representa un gran desperdicio de tiempo más oportunidades.

Te invito a accionar y dejar el miedo o el conformismo de lado, toma riesgos, pero de manera consciente y sensata, es decir, reflexiona antes de tomar una decisión y piensa que, si puede lidiar con el peor escenario, pues es momento de lanzarte al agua.

Te invito para comenzar, por ejemplo, a tomar, decisiones sencillas como buscar conocer personas y vivir nuevas experiencias. Y si no te sientes muy preparado psicológicamente para afrontar este tipo de cambios, busca ayuda de un especialista en salud mental.

Finalmente, considera que vivir sumergido en el confort y la comodidad de un gran almohadón, puede significar para ti, una verdadera prisión emocional que te hará sentir incapaz de conectar con el mundo, con los que te rodean e incluso contigo misma(o); lo cual puede llenar tu espíritu de sentimientos como el resentimiento, la tristeza oculta, intenciones y sueños no alcanzados.

Reconoce tu vulnerabilidad para que puedas entender la necesidad de mejorar tu vida.

Hasta la próxima.

