¿Qué tan importante es el autocontrol? ¿Será la clave del éxito?

Por María Laura García

En el diccionario se define el “autocontrol” como la capacidad de control o dominio sobre uno mismo, precisamente por ello, para mí es la habilidad humana que más potencia nuestro rendimiento de distintas maneras y en diversas áreas.

El autocontrol emocional te permite rendir mental y físicamente, pues se trata de nuestra capacidad para controlar nuestra mente, para dominar y organizar nuestro accionar emocional más las capacidades de nuestro cuerpo.

Cuando buscas en la web, la “autoregulación emocional” puedes leer que consiste en “gestionar nuestros sentimientos y comportamientos para controlar tanto las emociones positivas como las negativas y así poder expresarlas de manera adecuada”; lo que sin duda depende esencialmente de nuestra inteligencia emocional.

¿Qué te permite el autocontrol?

Ser eficientes mentalmente permite, por ejemplo, entre otras cosas, procurarte una dieta saludable, dejar de fumar, ejercitarte, modular tus emociones, ser eficiente en tu trabajo, cumplir proyectos personales y un sinfín de cosas más.

¿Sabes cómo fortalecer tu autocontrol?

Esta virtud de poder controlar tus pensamientos, emociones e incluso comportamientos cuando se amerita, al tratarse de una capacidad y no de un rasgo de personalidad, puede construirse y entrenarse para optimizarlo. Incluso, habrá momentos en los cuales debe ser dosificado porque no es saludable quedarse atrapados en el control propio y no darse la oportunidad de ser espontáneos.

¿Cuáles son sus beneficios?

Serás más eficiente al enfrentar situaciones difíciles manteniendo a raya el estrés.

Mantendrás la calma y un pensamiento claro.

Tendrás a tono, tu capacidad de concentración, lo cual te ayudará a tomar decisiones acertadas.

Sera más sencillo, procurarte relaciones maduras porque serás menos reactivo. Eso sumara a tu bienestar emocional.

¿Cómo potenciar el autocontrol?

Antes de contarte lo que recomiendan los expertos, es bueno que tengas en cuenta que, debes ser paciente y tolerante contigo mismo, porque no hay cambios de la noche a la mañana. Además, que debes hacer uso total de tu voluntad y que, si pierdes el control, no debes desanimarte, porque se trata de un GRAN TRABAJO DIARIO.

La clave está en siempre hacer pausas para reevaluar las situaciones antes de accionar perdiendo el control. También es positivo se condescendientes con nosotros moderando, un tanto, nuestras expectativas de logro para evitar frustraciones y tener muy claro lo que deseamos.

Para lograr el autocontrol es necesario atreverse a cambiar las reglas del juego propio y aunque sea difícil al principio, debes dejarte sorprender por la satisfacción que provoca tomar el control de nuestros actos y emociones.

Domina tu impulsividad la cual nos lleva frecuentemente a resolver los problemas como sea con tal de salir de ellos. Aguantar momentáneamente los problemas hasta encontrar la mejor solución, nos conecta con los valores importantes en nuestra vida.

Entrena tu cuerpo diariamente, no importa por cuántos minutos. Aquellos que quieren ejercitar su autocontrol, debe comenzar por comprometerse consigo mismos y darse un espacio para controlar su mente y cuerpo. Quizás hacerlo por una hora es un “tema”, pero, aunque sea por 15 minutos, si lo hacemos siempre nos permitirá generar el hábito de ganarle a nuestros saboteadores internos en todas las áreas.

Medita, esta costumbre es una de las herramientas más poderosas para ejercitar el autocontrol porque te invita a acallar la mente, es decir, tus pensamientos. Si lo estableces como un hábito en un horario fijo, estarás dándole fuerza a tu voluntad de una manera placentera.

Reduce el atractivo de las tentaciones ¿Cómo puedes aplicarlo? Si quieres dejar de fumar, no tengas a mano cigarros ni yesqueros, hazte complicada la tarea de fumar. Tener a tu alcance estímulos negativos no es una buena idea. Si debes enfocarte para entregar un trabajo a tiempo, coloca tu celular dentro de una gaveta en silencio. Si necesitas encontrar la solución a un problema, evita leer noticias de actualidad y otros elementos distractores. Si quieres bajar de peso, no compres alimentos calóricos, por ejemplo.

Considera que tu mente tiende a la comodidad y cada cierto tiempo te retará con la pregunta: ¿Este esfuerzo vale la pena? Respóndete: sí, sin temor y no te autosabotees el esfuerzo.

