¿Quieres organizar tu año? Estos son los 5 pasos que debes seguir

Por Ama Peraza / @amaperazaoficial

El 2023 es un nuevo año y un nuevo comienzo y para cumplir todo lo que queremos debemos planificarlo, eso no significa hacer listas o pensar que dejamos de vivir, por lo contrario.

Imagina que sólo usarás el 1% del tiempo de todo tu año para planificar y así lograrás generar grandes resultados el 99% restante. Y te voy a dejar una guía sencilla para que lo hagas en pocos pasos:

Paso 1: Una revisión

Este punto trae siempre un poco de drama porque usualmente nos juzgarnos, pero la idea es que hagamos consciente lo que nos funciono para seguir haciéndolo y lo que no para cambiarlo. Es algo tan simple como eso.

Además, nos permite saber en el punto que estamos para poder partir de ahí a cumplir nuestras metas.

Paso 2: Las metas

El tema de las metas se basa en dos puntos, el primero es que tengas claras tus prioridades (Lo que es importante para ti) y en base de eso planteamos las metas.

En el punto de escribirlas, hay muchos sistemas por eso te escribí un articulo con los tres más usados y lo que hago personalmente. Eso si toma en cuenta que no se deben escribir muchas metas porque dividirías tu energía, lo que debes hacer es tener una por bloque de tu vida; ejemplo una para tu área laboral, otra para tu área de familia, otra para tu área personal… Y luego dividiremos esas metas en objetivos que son los que vamos a trabajar.

Paso 3: Hábitos

En la pandemia me dio mucho estrés el que los días pasaran y no avanzaba con las metas, así que comencé a trabajar un hábito que me ayudará a cumplir lo que me propuse, y eso me hizo enfocarme en el día a día y no tener la ansiedad del futuro.

Lo seguí probando y realmente funciona, así que en mi proceso siempre me enfoco es en esos hábitos. Para generarlo te comparto mi guía

Paso 4: Plan de acción

Es una serie de pasos consecutivos o lista de tareas sin ordenar que debes completar para lograr los objetivos que has establecido. Para eso debemos crear una visión, que son las metas que hicimos. Y debemos establece objetivos que los obtendremos cortando las metas generales en pequeñas acciones.

Lo próximo es crear iniciativas estratégicas que son los movimientos importantes que deben tener claros para conseguir esa meta y la idea es tenerlos claros y ordenados para que sepas que paso seguir o adelantar de ser necesario.

La clave para planificar una iniciativa efectiva es garantizar que esté orientada a la acción. Más específicamente, indicar claramente qué vas a hacer y cómo vas a hacerlo, lo que te ayudará a lograr tu objetivo. Aunque este es el último paso en el proceso de planificación de la acción, es uno de los más importantes. Las tácticas son los programas, ideas y acciones más pequeñas que dan vida a la iniciativa estratégica y permiten su implementación concreta.

Se sugiere que cada iniciativa estratégica tenga al menos tres tácticas. De esa manera, puedes abordar la iniciativa desde todos los ángulos. Asegúrate de que cada táctica incluya una fecha límite para su ejecución. Hacerlo agregará un sentido de urgencia y compromiso.

Paso 5: Agenda

La clave es ir agendando las tácticas que tienes con fechas específicas, de lo contrario hay métodos que te ayudaran a seguir con el proceso. Para profundizar más únete a mi grupo de Telegram.

Qué este año cumplas todo lo que te propones, recuerda que la idea es lograr un equilibro en las áreas que son importantes para ti.

