﻿ Reflexiones sobre la navidad… por María Laura García

La navidad una época, amada por unos y rechazada por otros, para mí es una época maravillosa, porque se deriva de la FE que muchos tenemos en Jesús hecho que de por sí la debería llenar de un inmenso significado y valor; pero además pudiera ser un mes para hacer un balance emocional de nuestra vida y para cerrar ciclos más abrir otros.

Si la valoráramos partiendo de esos dos aspectos básicos se convertiría en una etapa del año de mucha introspección y valor espiritual, con lo cual pudiera justificarse cierto nivel de ansiedad porque revisar nuestra vida no siempre es tarea sencilla. Sin duda la vida es muy retadora y compleja.

Ahora bien, las costumbres navideñas agregan a esta época aún mas exigencia, porque nos sumerge en una cantidad de compromisos emocionales, que ameritan tiempo (que no todos tienen) y muchos gastos materiales. Lo anterior pudiera derivar en ese rechazo que las festividades navideñas generan en algunos y, en otros, los altos niveles de ansiedad, tristeza y hasta depresión por no poder vivir unas navidades perfectas.

A los que “NO les gusta la navidad” creo que es porque detestan los “compromisos” que ésta implica y los que sí, terminan arruinados y agotados por lo cual NO la disfrutan del todo porque ponen su foco en lo material que finalmente NO tiene nada que ver con el verdadero significado y origen de esta “celebración religiosa” que para pocos es tal.

¿Cómo solemos ver la navidad?

Cuando vemos la navidad sólo para la fiesta, que toda la familia se reúna, para comprar regalos y estrenar ropa seguramente será una etapa del año llena de tristeza, de sentido de pérdida y de frustración.

Incluso de alto estrés y cansancio, si no se puede dejar de trabajar para poder hacer todo lo adicional que implican las celebraciones navideñas: el estrés de las compras de regalos, de comida y de tener todo listo para una cena o compartir familiar pueden ser algunos de los tantos factores por los cuales vemos como negativas estas fechas.

Por ello, es muy común observar la depresión navideña que se caracteriza principalmente por experimentar sentimientos de pena, de no querer participar y aislarse. Algunas pueden tener alteraciones de sueño, insomnio o somnolencia, pueden sentirse fatigadas y con sueño todo el día; y finalmente, puede haber alteraciones en el apetito, como poco o mucho, rabia o irritabilidad.

¿Cómo se puede sentir el que quiere comprar regalos para sus hijos y no tiene con qué? Por otra parte, los adultos muy mayores o no tanto, suelen recordar su infancia y hay un sentimiento de pena por algo o alguien que ya no está.

¿Cómo quitarle las cargas a esta época? Mis tips …

Yo estoy aprendiéndola a ver solo como una época de unión, amor y felicidad con los que están, sean familia o no, y si no hay nadie, es un buen espacio para auto reflexión y dedicarme tiempo a mí misma; o si soy una persona de FE, pues tener un espacio con Dios según sea mi Iglesia.

Simplemente trato de invertir TIEMPO en los que amo o aprecio. Sin culparme si no cuento con mucho para esos encuentros.

Yo, por ejemplo, suelo preguntarme qué hice o qué he logrado en el año y el resultado de dicha reflexión puede ser positivo o negativo, y lidio emocionalmente con ello.

Además, otra iniciativa valiosa es, comenzar dejar de vivir de las mentiras de otros, es decir, tomar distancia de las redes sociales o si las ves, hazlo de manera crítica, porque no todo lo que se postea es lo que realmente le está pasando la gente. No es que tu vida es una porquería y la de los demás si está a la altura.

Trata de disfrutar del “tipo de navidad que te tocó”. Puede que sea poco, porque no estamos pasando un buen momento, pero hay que aprender a valorar lo que tenemos.

Céntrate en lo que tienes y evita añorar lo pasado para no sentirte triste. Ponte límites, si no puedes cumplir con tantos compromisos, haz solo aquello que más te agrada o puedes.

NO tienes por qué sobrecargarte ni llenar tu agenda, ni gastar de más cuando no puedes.

Finalmente recuerda, diciembre puede ser solo un mes más o una época que tu harás especial de acuerdo a cómo decidas disfrutarla, como un traje a tu medida; o como los otros la han diseñado.