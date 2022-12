Resequedad vaginal en vacaciones

Por la Dra. Carmen Mantellini

Para muchas ya es época de vacaciones y es frecuente que vayamos a un destino en el que tengamos que usar ropa diferente a la que estamos acostumbradas.

Bien sea porque estamos en un sitio de calor, y por ende elijamos ropa sintética o en un sitio que haga mucho frío y más bien usemos capas y capas de ropa para abrigarnos. En ambos escenarios puede resecarse e irritarse la piel del área vulvar, y esa resequedad puede facilitar no solo la aparición de infecciones, sino la molestia que afectará nuestro descanso.

Por ello no debemos descuidar esa zona, mi recomendación es que no uses jabones irritantes o anti bacterianos, sino que prefieras lociones ácidas que no remuevan la grasa natural, y antes de vestirte, humectes la piel con cremas sin color y sin fragancia.

La resequedad afecta también nuestra intimidad, pudiendo favorecer la aparición de grietas que produzcan dolor durante y después de las relaciones sexuales, favoreciendo estas, la aparición de infecciones.

Otra recomendación importante es que en el caso de un destino en el que haga frío, humectes y elijas preferentemente el uso de ropa interior de algodón, si tu destino es caliente, y vas a realizar baños frecuentes, evita mantenerte en periodos prolongados con ropa de luces húmeda, que aumentarán la probabilidad de irritación e infecciones.

Puedes también ayudarte con el uso de humectantes vaginales a base de ácido Hialurónico, si la resequedad llega a afectar tu vida íntima.

Muy importante, ante cualquier síntoma, evita el uso de cualquier producto local, humecta bien la piel y usa solo ropa de algodón blanco. Si el síntoma persiste, no te auto mediques y consulta.

