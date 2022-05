¿Sabes qué es y qué debes hacer para tener salud mental?

Por María Laura García

Hablar de salud mental implica tener bienestar emocional, psicológico y social; y dicho bienestar va a influir directamente la forma en la cual pensamos, sentimos y actuamos ante las diversas circunstancias de la vida. Es más, define la manera en cómo manejamos el estrés, las forma en la que nos relacionaremos con los demás y en las decisiones que tomaremos.

La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual la persona ejerce sus capacidades cabalmente para hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad.

Según los datos relacionadas con la salud mental, que recibe la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión (patología mental muy común actualmente) es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en todo el mundo; y el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Lo que me hace inferir, papá y mamá que me leen, que no abordar los trastornos mentales de los adolescentes puede tener repercusiones negativas que se extenderán hasta la adultez.

Esas estadísticas ponen sobre la mesa la vulnerabilidad de los jóvenes, adolescentes y la población en general, más la importancia de cuidar nuestra salud, tanto física como mental, para evitar consecuencias negativas en el futuro más con ello garantizar el ser adultos felices y sanos.

¿Qué debemos tener en cuenta?

Aunque todos somos diferentes, existen una serie de condiciones y hábitos saludables que podemos adoptar para garantizarnos salud mental. Así que toma nota:

- Lo habrás leído, hasta el cansancio a través de mí, o en otros espacios, practica ejercicios con regularidad. La actividad física, favorece el bienestar, físico y emocional, general de las personas. E incluso, si lo haces en grupo, fortalecerás tus vínculos con el entorno, hecho que suma para tener una psiquis sana.

- ¿Has oído sobre la inteligencia emocional? Se trata de una habilidad que se puede aprender y desarrollar. Para generarla y fortalecerla solo tienes saber gestionar tus emociones y saber reconocer las de los demás, para reaccionar ante ellas de manera equilibrada y madura.

- Deja de evadir y en su defecto, haz frente a los problemas para resolver sin procrastinar. Tan simple como que debes saber ser resiliente, para superar las dificultades y aprender de los momentos difíciles.

- Debes ganar destrezas o habilidades para relacionarte con otros de manera efectiva y armoniosa. Así podrás conocer a la gente en distintos ámbitos y edades superando las diferencias y nutriéndote de las mismas. La idea es ir paulatinamente siendo un ser humano experimentado y empático.

- Fomenta relaciones favorables en el entorno familiar, escolar y social en general. Ten muy presente que esto es algo que no se da de manera natural, esto depende 100% de nosotros; así como también internaliza que de este equilibrio depende en gran medida nuestro bienestar mental.

¿Cómo detectar un trastorno de salud mental?

Para detectar un trastorno de salud mental es fundamental la intervención de un especialista. Existen algunos signos que pueden ser síntomas de un padecimiento mental como, por ejemplo: cambios en el sueño, aislamiento, apatía, problemas de atención. Sin embargo, estos síntomas por sí solos no significan que exista un trastorno mental, por lo que, es vital que un médico evalúe a fondo al posible paciente.

¿Un problema mental es una discapacidad?

Existen diversos grados de trastorno mental: leve, moderado y grave. Aquí lo que importa es la evaluación médica porque siempre puede haber solución para llegar a la funcionalidad que nos permita llevar una vida normal.

Considera que, a diferencia de la discapacidad psíquica o la demencia como tal, el trastorno mental no disminuye ni deteriora las facultades mentales, sino que las altera de forma esporádica. La mayoría de los afectados se recupera

después de un tratamiento adecuado.

Existen trastornos mentales complejos que pueden convertirse en crónicos y, por lo tanto, se debe recibir un tratamiento continuo para que la persona pueda disfrutar de una vida plena y satisfactoria.

Importante…

Todo somos vulnerables y podemos presentar problemas de salud mental, así como podemos sufrir cualquier otra enfermedad orgánica. Según expertos, una de cada cuatro personas tendrá un trastorno de este tipo a lo largo de su vida.

Por eso es importante hablar abiertamente, porque reduce el estigma y ayuda a poner remedio cuando aparece, que es lo ideal.

Una actitud positiva y de apoyo por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo, profesionales y otros miembros del entorno hacia el afectado con trastorno mental es ESENCIAL para asegurar su calidad de vida y su recuperación.

