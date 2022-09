¿Sientes que no vales nada?

Por María Laura García

Te había comentado, que esta semana, te hablaría más sobre la baja autoestima, una subvaloración de lo que somos que, muchas veces, achacamos a los demás y resulta que, en la mayoría de los casos, es lo que percibimos de nosotros mismos lo que creemos que los otros ven en uno.

Muchos sienten que no valen lo suficiente, y es vital detectar el por qué. Por eso te repito lo dicho la semana pasada en mi artículo, sobre las posibles razones, es decir ¿Qué causas se esconden detrás de estos sentimientos y emociones?

- Amistades o relaciones tóxicas que merman tu seguridad y amor propio. Por ejemplo, muchos papás descargan sus frustraciones de vida con sus hijos/as. Incluso hay amigos/as o desconocidos, que te tratan con desprecio, de manera poco amable o con una sinceridad dañina y sin tacto, por el mismo motivo. Por consiguiente, si piensas que esto te sucede y te afecta, es imperante que te alejes de este tipo de personas y relaciones. Créeme, no merece la pena afrontarlas, ese tipo de gente no cambia.

- No siempre son los demás, a veces eres tú, por ser demasiado crítico, contigo y los otros. Seguramente que (es mi caso), si has crecido escuchando cuestionamientos negativos sobre ti mismo/a, es complicado que tú te trates de otra forma. Por lo tanto, si has tenido una infancia difícil, es casi seguro que tengas hacia ti una voz interna muy crítica, lo que te lleva a sentir que no vales para nada. Y cuidado, así puedes ser con otros también, generando relaciones conflictivas ¿Te pasa? ¡A mí sí! Soy mi peor yugo o crítico.

- No has encontrado un propósito claro de vida que te mantenga motivado y que te haga sentir valioso. Ten en cuenta que el no tener alguna pasión en tu vida o una ocupación que te llene o haber encontrado la razón de ser de tu existencia, puede restarle valor a tu cotidianidad y hacerte sentir que no vales. En síntesis, tener un propósito claro en nuestras vidas puede ayudarnos a sentirnos mejor con nosotros, así que trabaja tu autoconocimiento.

- Te comparas con los demás y ello, es lo peor que podemos hacer y aún más si lo hacemos a través de lo que otros publican sus redes. De esa manera será normal que acabes sintiendo una sensación de inutilidad ya que, al compararnos, siempre tendremos a enfocarnos en lo negativo de nosotros más en la “falsa” o “exagerada” de la imagen de los demás y no en la realidad.

- Has sufrido una experiencia traumática que te ha marcado la vida y el sentir que no vales para nada puede estar relacionado con ello.

- Tienes dificultades para manejar el estrés y eso te hace creerte menos. El estrés crónico pudiera afectar nuestra seguridad pues la ansiedad permanente es capaz de hacernos sentir menos capaces e inseguros.

- La inseguridad también pudiera derivarse del padecer un trastorno del estado de ánimo, entre ellos la depresión, que suelen hacernos sentir inútiles o nos hacen poco efectivos emocionalmente.

- Si estás pasando por un mal momento en tu vida, es posible que también esto merme tu valía personal.

Si te sientes identificado/a con algunos de estos síntomas busca ayuda de un psicólogo/a profesional ¿Por qué? Pues cuando estos sentimientos de inutilidad te invaden de manera constante, pueden ser el aviso de un problema de salud mental que debes solucionar, pero tranquilo, porque de la mano de expertos, claro que tiene solución. Insisto, es vital analizar esos pensamientos de “no valgo para nada”.

A título personal ¿Qué puedes hacer para verte con mejores ojos?

Existen algunos pasos prácticos que puedes activar y que te ayudarán a empezar a sentirte mejor, por ejemplo:

- Habla amablemente contigo mismo/a.

- Analiza tus preocupaciones, ya que notar de dónde surgen estas emociones, puede darte luces sobre qué hacer.

- Acude a terapia, como te he mencionado o apóyate en amigos positivos o en cualquier tipo de Fe.

Espero que mi articulo de hoy te resulte de gran ayuda.

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.