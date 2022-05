Signo por signo: A esos que te tienen resentimiento por tus logros... ¡Bendícelos!

Días de cambios, viajes y negocios. Esta es la proyección signo por signo del maestro Albeiro Meyer.

Puedes encontrarme en mis redes sociales como meyerc73.

ARIES: SIGNO DE FUEGO

20 de mar al 20 de abr

Planeta regente: Marte

Metal: Hierro

Piedras: Rubí y Diamante

Virtudes: Su esmero y dedicación a la hora de lograr sus metas.

Para Aries es esto lo que ha de suceder: Todo esfuerzo tiene su recompensa y esa meta fijada lo lograrás, tendrán grandes bendiciones y sus finanzas mejorarán logrando abrir ese local o negocio el cual será un gran éxito, firmarán venta y compra de propiedad, harán mudanzas, viajes por negocios con mucho triunfo, celebran cumpleaños, recuperan propiedad por litigio o demandas, tendrán la bendición de ver recuperarse a un hijo de una operación por traumatología con discapacidad.

Tendrán oportunidades en nuevos cargos gubernamentales o en bancos como gerentes, o en administración, celebran encuentros familiares.

En el Amor: Todo fluirá.

En la Salud: Operación por estética y todo estará bien.

TAURO: SIGNO DE TIERRA

20 de abr al 21 de may

Planeta regente: Venus

Metal: Cobre

Piedras: Esmeralda

Virtudes: Nacieron para ser el centro de atracción

Para Tauro esto es lo que sucederá: Todo el pasado ya es hora de dejarlo atrás, pasar la página y emprender esa nueva meta. Lograrán pasaportes los que estén fuera del país, permisos laborales, residencia o asilos políticos.

La energía de la Luna les favorecerá, el tiempo de Dios es perfecto y las bendiciones no se harán esperar, todo mejorará, logrando el triunfo para sus hijos en estudios y becas, logran vender propiedad en sucesión, les irá bien en negociaciones con bienes raíces, salen de deudas.

En el Amor: Logran esa estabilidad.

En la Salud: Operación en puerta con éxito.

GÉMINIS: SIGNO DE AIRE

21 de may al 21 de jun

Planeta regente: Mercurio

Metal: Mercurio

Piedra: Topacio y Ojo de gato

Virtudes: Su gran corazón y esmero por quienes aman

Para Géminis esto será lo que ha de acontecer: Has luchado y batallado para lograr tus metas donde la envidia de muchos te ha querido perjudicar y ver sin nada, tus ancestros y guías espirituales te han protegido de muchos deseos oscuros y por eso las bendiciones a ti siempre llegarán.

Logran apertura de un negocio, restaurante o importación de repuestos ambos con triunfo, compran propiedad o mejoran esa casa o apartamento, viajes por negocios y arreglos con banco Internacional, habrá propuesta de negocio con ganado o relación con gente llanera o de ese rubro, la suerte podrá estar en juegos de azar o hípico. Celebran cumpleaños, algunas con posible embarazo, deberán cuidarse de problemas legales o con justicia.

En el Amor: La comunicación será muy importante.

En la Salud: Deben cuidarse las rodillas.

CÁNCER: SIGNO DE AGUA

21 de jun al 22 de jul

Planetas regentes: Luna

Metal: Plata

Piedras: Perla y cuarzo cristal

Virtudes: Lo dan todo por la pareja y los hijos.

Para Cáncer esto es lo que ha de suceder: Nada fácil es bueno, lo que has logrado ha sido por tu entusiasmo y buena voluntad con quienes han estado a tu lado. Tu esfuerzo ha valido la pena, las disputas familiares o de esas hermanas o hermanos que te han visto siempre con resentimientos por tus logros, solo te digo bendícelos y no caigas en nada negativo, son tus familiares y eso no lo podrás cambiar.

Naciste para triunfar, mejoran negocios y firman contrato, viajes fuera de su país por situación de cuentas bancarias, por fin arreglan o compran propiedad donde el cambio de ambiente les traerá excelentes resultados, sus finanzas mejorarán y esas ventas crecerán.

En el Amor: La comunicación será la base de que no se pierda el sentimiento y el deseó.

En la Salud: Tratamiento hormonal.

LEO: SIGNO DE FUEGO

23 de jul al 22 de ago

Planeta regente: Sol

Metal: Oro.

Piedras: Rubí, Diamante, Brillante y Ámbar

Virtudes: Su capacidad para construir y guiar al triunfo a sus seres armados.

Para Leo es esto lo que ha de suceder: Todo comienzo tiene un final y tu meta será un hecho, logrando ver ese sueño realizado con tus hijos, logran arreglos de papeles y venta de una propiedad, cambian vehículo.

Empiezan un negocio donde las oportunidades no se harán esperar, esto podría ser bienes raíces, tendrán que escuchar el pasado para evaluar su presente y asegurar su futuro, cerrando ciclos y sanando heridas, una nueva oportunidad les brindará estabilidad, viajarán fuera de sus fronteras o ciudades, deberán ser precavidos y asegurar sus patrimonios, celebran cumpleaños y graduación, logrando que esos hijos salgan del país por estudios, ganaran demandas y litigios donde sus finanzas mejorarán.

En el Amor: Algo nuevo comienza.

En la Salud: Veo mucho estrés.

VIRGO: SIGNO DE TIERRA

23 de ago al 22 de sep

Planeta regente: Mercurio

Metal: Níquel y Mercurio

Piedras: Malaquita

Virtudes: Su honestidad y noble amistad

Para Virgo es esto lo que ha de suceder: Todo lo han dado, han sido honestos y entregados y muchas veces reciben traiciones, pero su capacidad de amar hace que todo se olvide y siguen su camino con dignidad y orgullo, por eso lograran estabilidad y triunfo en sus vidas, veo la compra de ese apartamento y triunfar en los negocios, viajes a tierras de mar y encuentros con seres amados, deberás soltar esa tristeza que llevas en tu alma por ese ser fallecido.

Ese ser te envía este mensaje: que están bien y muy agradecidos por tanto amor y ayuda en su momento y que su mayor pago será verlos felices, que todo estará bien. Celebran embarazo de cuidado, obtienen un cargo, apertura de negocios con puntos de venta en sociedad les irá muy bien.

En el Amor: Ya todo lo pasado pisado está la vida sigue.

En la Salud: Todo estará mejor.

LIBRA: SIGNO DE AIRE

23 de sep al 22 de oct

Planeta regente: Venus

Metal: Cobre y Platino

Piedra: Zafiro y Cuarzo Rosa

Virtudes: Sus ideales siempre bajo la lupa de la honestidad y buenos principios.

Para Libra es esto lo que ha de suceder: El haber estado en la cima y luego haber caído en un abismo te hizo volver a mirar de abajo hacia arriba y darte cuenta de tu vulnerabilidad, pero la enseñanza de tus padres y tu corazón humilde te hizo ver escalones espirituales dados por nuestro Dios, para que pudieras empezar de nuevo.

Por eso todo eso logran salir a flote, firman convenios y contratos, logran esa casa, levantar sus empresas y negocios, viajes con muchos éxitos, celebran embarazos, deberan ser cuidadosos y no contar nada de sus avances. Compra de carros y logran hacer negocios con transportes y cargas por puertos, serán meses de logros.

En el Amor: Veo muchas bendiciones.

En la Salud: No excederse en tantos compromisos para estar bien.

ESCORPIO: SIGNO DE AGUA

23 de oct al 21 de nov

Planetas regentes: Marte y Plutón

Metal: Hierro y acero

Piedras: Turmalina y Granate

Virtudes: Su don de dar y brindar amor.

Para Escorpio esto es lo que ha de suceder: tu has dado tanto y entregado todo a cambio de nada, solo has sido benefactor en muchos aspectos y lo has hecho porque has querido y tu entrega te traerá grandes bendiciones, habrá triunfos en los negocios, lograrán créditos y compra de propiedad, cambio de vehículo, viajes con muchos éxitos, arreglo de pasaportes y visas aprobadas, propuestas de sociedades la cual deberían evaluar ver lo conveniente y lo que no, no firmen nada sin antes leer bien, reunión con personas de Gobierno o con cargos en el mismo.

En el Amor: Lo bueno se hace esperar.

En la Salud: Veo operación de cuidado, pongan su auyama en sus hogares para ayudarlos.

SAGITARIO: SIGNO DE FUEGO

22 de nov al 20 de dic

Planeta regente: Júpiter

Metal: Estaño

Piedra: Turquesa

Virtudes: Son directos y muy correctos para sus cosas.

Para Sagitario es esto lo que ha de suceder: no ha sido fácil lograr la estabilidad han luchado y batallado para mejorar y muchas veces todo ya a punto de darse se viene abajo, ha sido una energía retrógrada pero habrá un giro de 180 grados donde todo mejorará.

Sus finanzas y relaciones de pareja tendrán una gran bendición, invierten en un proyecto de restaurante o comida rápida, les irá muy bien, les aconsejo no contar sus planes a nadie y todo se dará, celebran cumpleaños y bautizos, viajes por placer y de negocios, logran un crédito o dinero financiado para invertir en negocios, les recomiendo hacerle misas a sus difuntos.

En el Amor: Juntos todo será más fácil.

En la Salud: Todo fluirá y ese familiar se recuperará.

CAPRICORNIO: SIGNO DE TIERRA

21 de dic al 20 de ene

Planeta regente: Saturno

Metal: Plomo

Piedra: Ónix, Turmalina negra y Acerina

Virtudes: Nacieron para triunfar son un rey midas ese es su don.

Para Capricornio esto es lo que sucederá: Saldrán de esa mala racha y sus finanzas mejorarán logrando salir de deudas y cambiado su suerte, venden propiedad, firman contratos, hacen mudanzas, viajes fuera de su país por cierre de negocios, celebran cumpleaños, ganan demandas, reunión con personas de uniformes, cierre de proyecto y negocios, mes decisivo para triunfos en ventas y compras de propiedad, reapertura de empresas.

En la Salud: Veo mucho agotamiento.

En el Amor: Veo triunfos.

ACUARIO: SIGNO DE AIRE

20 de ene al 18 de feb

Planeta regente: Urano

Metal: Aluminio

Piedra: Zafiro azul y Lapislázuli

Virtudes: Su inteligencia y esmero.

Para Acuario es esto lo que ha de suceder: Tus acciones y malas decisiones al final son enseñanzas para recapitular y ser nuevamente esa persona de bien, nunca se pierde la verdadera esencia el empezar de cero será un gran comienzo. Donde todo te cambiará para bien, logrando esa casa y empleo que tanto anhelas, tu gran corazón te hará reflexionar y darte cuenta que todo se puede mejorar.

Harán viajes, lograrán pasaportes y doble nacionalidad, celebran cumpleaños y reencuentro con seres queridos, mejoran sus finanzas y logran negocios fuera de ese país, gestionan cuentas bancarias y recuperan credibilidad crediticia.

En el Amor: Veo que algo nuevo comienza.

En la Salud: Deben cuidarse los riñones.

PISCIS: SIGNO DE AGUA

18 de feb al 19 de mar

Planetas regente: Neptuno

Metal: Platino

Piedras: Aguamarina y cristal de roca

Virtudes: Su carisma e intuición a la hora de evaluar cualquier propuesta o inversión.

Para Piscis es esto lo que ha de suceder: Han venido trabajando en proyectos y grandes ideas para poder hacer las cosas como se deben y lo lograrán, hacen reunión donde tres personas serán piezas claves en ese proyecto, el cual será un éxito, un cercano y seguro contrato, viajes por negocios.

Algo curioso con una posada o sitio turístico, hacen viajes o retiro espiritual, posible mudanzas o venta de propiedad, celebran cumpleaños, arreglos de papeles y firmas en notarías por inversión en casa o apartamento de playa, deberÁn mover energías en sus hogares para activar prosperidad, embarazo en la familia con mucha alegría.

En el Amor: La comunicación será muy importante.

En la Salud: Cuidarse de las alergias.