Signo por signo: El sacrificio tiene recompensa, es el momento

Por Albeiro Meyer

Días de cambios, celebraciones y negocios. Esta es la proyección signo por signo del maestro Albeiro Meyer.

20 de marzo al 20 de abril.

Planeta regente: Marte.

Metal: Hierro.

Piedras: Rubí y Diamante.

ARIES: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: su lealtad con quienes confían en ellos.

Para Aries es esto lo que ha de suceder. El ser amigo no es ser sumiso ni pendejo, es dar tu opinión, ayudar más no tomar esos problemas para ti, recuerda eres bueno mientras das y das, luego no eres amigo ni buena persona, ya deja que los demás resuelvan su vida y dedícate a mejorar la tuya.

Celebran cumpleaños y graduación, suben de cargos en lo laboral, salen de deudas, invierten en la compra o traspaso de un negocio, les irá muy bien.

En el amor: el que no cuida lo que tiene a llorar al valle.

En la salud: les veo agotamiento.

20 de abril al 21 de mayo.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre.

Piedras: Esmeralda.

TAURO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: su capacidad y creatividad, saben hacer de todo.

Para Tauro es esto lo que ha de acontecer. Todo comienzo tiene sus tropiezos y por eso no deberán tener miedo ya que las cosas mejorarán, tendrán triunfos en proyectos y en contratos, mejorarán sus finanzas, logran empezar ese negocio y será todo un éxito.

Celebran cumpleaños de padres, tendrán una gran noticia de un hijo o familiar fuera del país y podrán gestionar visas y pasaportes. Logran cambiar y comprar un carro, reciben una herencia y ganan un juicio penal.

En el amor: todo en pareja será un triunfo.

En la salud: operación por cirugía de manos.

21 de mayo al 21 de junio.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Mercurio.

Piedra: Topacio y Ojo de gato.

GÉMINIS: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su capacidad y virtud en ser buenos guías para quienes están a su lado.

Para Géminis es esto lo que ha de acontecer. Han llevado la carga de muchos y han sido padres, hermanos y sostén de todos, pero sus vidas vacías y muchas veces no saben que hacer. Nadie puede ser feliz a tu lado si tú no eres feliz, nadie podrá recibir ni ayuda ni estabilidad de tu parte, es el momento de soltar y decir yo desde hoy empiezo ha ser feliz.

Para ti vendrán buenas noticias, celebran ese encuentro de pareja, viajan para hacerlo, firman compra y venta de propiedad, celebran nacimiento y posible matrimonio. Salen de una deuda y recuperan papeles de propiedad por liberación de reserva o traspaso, arreglan asunto de doble nacionalidad, reciben propiedad en sucesión.

En el amor: llegó el momento de ser feliz.

En la salud: cuidarse y revisar cuello uterino, hombres sus pies.

21 de junio al 22 de julio.

Planetas regentes: Luna.

Metal: Plata.

Piedras: Perla y cuarzo cristal.

CÁNCER: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: nacieron con el don de sanar y con el poder de palabra.

Para Cáncer es esto lo que ha de suceder. Han batallado y luchado con la injusticia de ver la impunidad e injusticia hacia esos hijos y familiares detenidos por problemas políticos, pues llegó la hora y estos presos políticos saldrán en libertad.

Celebrarán ese logro, retomarán sus vidas y esos negocios que ya casi quebraban, logran créditos y mejoran económicamente, celebran embarazo, viajes de negocios y ganan demandas.

En el amor: todo mejorará.

En la salud: operación de hernias.

23 de julio al 22 de agosto.

Planeta regente: Sol

Metal: Oro.

Piedras: Rubí, Diamante, Brillante y Ámbar.

LEO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: son la entrega completa con quienes aman.

Para Leo es esto lo que ha de suceder. Han venido superando etapas muy fuertes y dolorosas estando muchas veces solos en la batalla, quizás llorado con el alma por lo que les ha tocado vivir, pero todo sacrificio tiene una recompensa y llegó ese momento.

Reciben buenas noticias sobre un dinero y un gran negocio, firman documentos de propiedad, venden una casa, arreglan y cambian vehículo, celebran cumpleaños, reciben oferta laboral la cual será exitosa.

En el amor: todo mejorará y tendrán una gran bendición.

En la salud: estarán muy bien.

23 de agosto al 22 de septiembre.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Níquel y Mercurio.

Piedras: Malaquita.

VIRGO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: su amistad leal y afectiva.

Para Virgo esto es lo que ha de acontecer. Es linda una amistad vivir momentos felices y compartir con los buenos amigos, pero cuando hay un mal comentario o un error en esta amistad todo se va a la lona, ya nada importa. Lo bueno no cuenta, mi consejo: evalúen y piensen en lo bueno y perdonen los errores, no pierdas la amistad de esa persona por un mal comentario. Es bueno que nos digan las cosas así nos duelan, entonces a cambiar ok.

Logran ese pago pendiente, surten sus negocios, hacen negocios de ventas de hierro les irá buenísimo. Abren cuentas jurídicas, compran puntos de venta, obtienen créditos en dólares, celebran una sociedad en estética y venta de agua portable.

En el amor: les veo triunfos.

En la salud: acidez por estrés.

23 de septiembre al 22 de octubre.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre y Platino.

Piedra: Zafiro y Cuarzo Rosa.

LIBRA: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: son buenos para litigar y son los mejores jueces.

Para Libra es esto lo que ha de acontecer. Ya tienen tiempo en la defensa de esos presos por pensar diferente y es mucho lo que han gastado, pero ya la hora llegó y ellos saldrán en libertad. Mejoran en sus negocios, salen de deudas, hacen un viaje familiar donde logran esa estabilidad, terminan una construcción, firman una venta de cuatro personas donde un hijo de esos cuatro firmantes firmará por ese difunto y recibirán el pago de esa venta en herencia.

Gestionan seguro médico por operación de vesícula y posible cardiopatía, saldrá todo muy bien, celebran cumpleaños de gemelos y ganan demanda laboral.

En el amor: todo será mejor.

En la salud: recuperación por la salud.

23 de octubre al 21 de noviembre.

Planetas regentes: Marte y Plutón.

Metal: Hierro y Acero.

Piedras: Turmalina y Granate.

ESCORPIO: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: su amor desmedido.

Para Escorpio es esto lo que ha de suceder. Han estado con sentimientos encontrados, han dado mucho sin recibir nada a cambio, llegó el momento de abrir los ojos y darse cuenta que el amor es de dos no de uno solo, llegó el momento de que te valores y sueltes lo que te ha hecho daño.

Mejorarán en sus finanzas, vendrán tiempos mejores, harán firmas y traspasos de vehículos, abren un local donde la malas intenciones por envidia no se harán esperar, será bueno una protección, les recomiendo al Arcángel Miguel, deberán ser muy precavidos en hablar sus cosas ya que podrían ser víctima de estafas y extorsiones. Harán viajes con triunfos.

En el amor: suelten el pasado vendrán cosas mejores.

En la salud: cuidarse de gripes.

22 de noviembre al 20 de diciembre.

Planeta regente: Júpiter.

Metal: Estaño.

Piedra: Turquesa.

SAGITARIO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: dan lo que no tienen.

Para Sagitario es lo que ha de suceder. Deberán aclarar situaciones con el paso de una deuda lo cual les podría traer consecuencias muy desagradables, no es bueno meter la cara por nadie.

Logran hacer esa mudanza y mejorar su relación de pareja y familia, reciben apoyo de un familiar fuera de su país para un posible viaje, les irá muy bien si lo hacen. Deberán estar preparados con ese familiar mayor enfermo ya que su cuadro clínico está bastante complicado y Dios dará su última palabra.

En la salud: cuidarse el estómago.

En el amor: todo error se puede enmendar.

21 de diciembre al 20 de enero.

Planeta regente: Saturno.

Metal: Plomo.

Piedra: Ónix, Turmalina negra y Acerina.

CAPRICORNIO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: su fuerza espiritual y gran carisma.

Para Capricornio es es lo que ha de acontecer. Siempre has sido el centro de atracción y pilar de muchos, un pilar que quizás perdió en su momento fortaleza más no se derrumbó, llegó el momento de restructurar y reforzar esa arquitectura ya que desde hoy comienza una nueva etapa en tu vida, cierra ciclos y nútrete de esa gran experiencia de saber que quienes siguen a tu lado, siempre fueron tus verdaderos aliados y todo pasó para que hoy que empiezan grandes bendiciones todo mejore.

Triunfan en demandas en fiscalía, recuperan dinero perdido y levantan sus negocios, invierten en mercancía de puertos y galpones, firman contratos y ventas. Gestionan sociedad con un banco en acciones, obtienen línea crediticia, celebran por una mudanza y recuperación de una camioneta o carro en garantía, meses de logros y firmas.

En el amor: nada que no te haga feliz es bueno, el amor no exige da.

En la salud: veo mucho estrés.

20 de enero al 18 de febrero.

Planeta regente: Urano.

Metal: Aluminio.

Piedra: Zafiro azul y Lapislázuli.

ACUARIO: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su potencial para enseñar de hecho son grandes, profesores.

Para Acuario es esto lo que hacer de suceder. Han luchado para darle lo mejor a sus hijos y verlos triunfar, pues así será, logran que esos hijos estudien inglés y otros idiomas, logrando esas becas y cambios para que eso se dé. Viajan por mejoría económica, invierten en bienes raíces, logran vender unas tierras y galpones que se relacionan en agricultura o granos.

Firman contratos con gobierno para proveedor de alimentos, reciben algo pendiente de contratos, hacen viajes por barcos o cierres de negocios en aduanas, celebran compra de su apartamento.

En el amor: serán bendecidos con nietos e hijos.

En la salud: tratamiento por infección respiratoria.

8 de febrero al 19 de marzo.

Planetas regente: Neptuno.

Metal: Platino.

Piedras: Aguamarina y cristal de roca.

PISCIS: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: no se callan nada cuando de verdades se trata.

Para Piscis es esto lo que ha de suceder. Ya es hora que aclares las cosas, no te calles lo que tanto daño te hace, has dado todo por tus hijos y por tu relación de pareja pero han dejado de pensar en ustedes, el amor propio es muy muy importante, el no amarse así mismos es NO amar a nadie.

Llegó el momento de empezar de cero y ser felices, les veo viajes, buenos negocios, celebraciones y encuentros con seres amados, todo fluirá.

En el amor: pide el respeto que te mereces.

En la salud: consulta estética.

