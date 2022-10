Signo por signo: Han sido días duros, pero valdrá la pena

Por Albeiro Meyer

Días de cambios, viajes y negocios. Esta es la proyección signo por signo del maestro Albeiro Meyer.

20 de marzo al 20 de abril.

Planeta regente: Marte.

Metal: Hierro.

Piedras: Rubí y Diamante.

ARIES: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: su fuerza espiritual y fe en lo que hacen.

Para Aries es esto lo que ha de suceder. Todo esfuerzo tiene su recompensa y tú has luchado por lograr tu estabilidad, por eso ese viaje y ese gran esfuerzo para tener una vida mejor será un hecho. Lograrán estabilidad y triunfos en sus negocios, reapertura de un local comercial, les irá muy bien salen de deudas, logran documentos y permisos para lograr trabajar y papeles para ejercer sus profesiones.

Celebran cumpleaños, lograrán embarazos y estabilidad de pareja, invierten en cambio o compra de vehículos. Se reúnen con familiares amados, reciben créditos para inversión y nuevos negocios.

En el amor: todo fluirá.

En la salud: cuidarse de la tensión.

20 de abril al 21 de mayo.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre.

Piedras: Esmeralda.

TAURO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: su capacidad para crear.

Para Tauro es esto lo que ha de acontecer. Te has dedicado a tu hogar y has dejado de ser feliz por darlo todo en tu hogar, quizás la frustración de sentir que no han valorado tu esfuerzo te ha hecho tomar esa gran decisión de irte y tomar otro rumbo, pues el momento es ya, te esperan muchos triunfos y ese viaje, esa propuesta será la puerta del éxito. Vendrán triunfos logrando mejorar esa casa, comprando ese vehículo, un cargo o ascenso te dará esa gran estabilidad.

Lograrás ver a tu familia surgir, los tiempos oscuros quedarán atrás, arreglas documento o pasaportes ya que los viajes y asuntos de negocios serán exitosos. Esa persona fallecida especial te envía a decir que gracias por tanto, que recuerdes lo hablado sobre esa casa y que no peleen por lo material. Que se disfruten y que está con ustedes.

En el amor: triunfan.

En la salud: deberán cuidarse con la diabetes y el corazón.

21 de mayo al 21 de junio.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Mercurio.

Piedra: Topacio y Ojo de gato.

GÉMINIS: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su corazón noble y amor a sus amigos.

Para Géminis es esto lo que ha de acontecer. Hoy solo te diré no fue fácil esa partida, no ha sido fácil superar todo y más cuando has sentido que nadie te apoya. Hoy Dios te envía a decir que el nunca te ha abandonado y que está ahí escuchando tu petición, por eso lograrás tu estabilidad comprando esa casa tan anhelada, verás a ese ser amado al cual extrañas tanto, lograrás ese cargo y mejoran tus finanzas. Deberán evaluar la distancia de una amistad y amor de ese familiar alejado al cual les haces daño, porque ambos se adoran.

Recuerda Géminis pon en la balanza lo bonito vívido y cada quien tiene libre albedrío, no pierdas a tus amigos y familiares a quienes amas por orgullo y vanidad, la vida es una sola, lo demás es prestado. Cuídate de la envidia y mala intención, eres un gran ser humano, deberán cuidarse de estafas y pérdidas de dinero, todo negocio fluirá, habrá negociaciones con hipódromo o caballos donde la suerte estará de tu lado, pero cuidado con traiciones.

En el amor: bebé en puerta.

En la salud: cuidado con las rodillas.

21 de junio al 22 de julio.

Planetas regentes: Luna.

Metal: Plata.

Piedras: Perla y cuarzo cristal.

CÁNCER: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: su honestidad y gran amor y por sus hijos y familia.

Para Cáncer es esto lo que ha de suceder. Nada fácil es bueno, has luchado por tus ideales, por tus proyectos y todo será un hecho. Firmarán ventas y contratos, harán viajes de negocios y por compromisos de familiares por cumpleaños, hacen estudios de resonancia por situación de salud, deben tener cuidado en este momento ya que la salud podría verse afectada, coloquen su auyama y velón blanco junto a José Gregorio Hernández.

Ganan demanda y venden propiedades con ganancias en comisiones, deberán cuidarse de traiciones, no comenten sus proyectos y mucho menos su vida privada, habrá buena racha en los negocios.

En el amor: triunfo.

En la salud: consulta con su médico.

23 de julio al 22 de agosto.

Planeta regente: Sol

Metal: Oro.

Piedras: Rubí, Diamante, Brillante y Ámbar.

LEO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: su gran amor por sus seres amados son sobreprotectores y muy fuertes de carácter pero débiles de espíritu.

Para Leo es esto lo que ha de suceder. Donde hay fe hay triunfo, esas preocupaciones solo déjalas al universo y ocúpate de que todo salga bien, ya que triunfarán en todas sus metas. Lograrán firmar documentos de propiedad y venta de una propiedad, invierten en negocios de comida rápida y licores.

Reciben noticias positiva de algo esperado lo cual llegará en su mejor momento, celebran encuentro con un familiar muy querido, ganan demandas y juicios, logran ver la caída de quienes le han querido hacerles daños, recuperan una inversión, harán mudanzas, reciben propuesta laboral, viajes fuera del país.

En el amor: algo nuevo y bello comienza.

En la salud: operación en puerta con triunfo.

23 de agosto al 22 de septiembre.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Níquel y Mercurio.

Piedras: Malaquita.

VIRGO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: su lealtad en la amistad.

Para Virgo esto es lo que ha de acontecer. Tienes dolor por esa traición o mal entendido pues solo pon en una balanza lo bueno y lo malo de esa persona. Y desde tu corazón decide si perdonas y sueltas, todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad.

Hoy te invito a soltar desde el amor y decretar felicidad en sus vidas, logran ese viaje, reciben mercancía para ese gran negocio, les irá excelente, celebran matrimonio o compromiso. Ganan una demanda, recuperan o arreglan un vehículo. Salen de sus deudas, todo fluirá, celebran embarazos.

En el amor: celebraciones.

En la salud: operación por estética.

23 de septiembre al 22 de octubre.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre y Platino.

Piedra: Zafiro y Cuarzo Rosa.

LIBRA: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su honestidad y lealtad con su pareja y sus amigos.

Para Libra es esto lo que ha de acontecer. Han venido trabajando duro en la política y serán muchas las trabas y malas intenciones, ya que dentro de ese grupo sabrán que ese cargo y puesto dentro de ese partido es un hecho, la lucha con esa candidata tendrá su premio.

Invierten en remodelación o cambio de casa, viajes por negocios y por placer, reciben una herencia la cual será un hecho, firman notarías, deberán tener precaución con pagos de impuestos por multas, abren negocios y sucursales. Celebran nacimiento por cesárea de niños gemelos, logran ganar una demanda, abren cuenta en divisas, asunto curioso con prendas de oro.

En el amor: celebraciones por triunfo de un negocio.

En la salud: operación en la vista.

23 de octubre al 21 de noviembre.

Planetas regentes: Marte y Plutón.

Metal: Hierro y Acero.

Piedras: Turmalina y Granate.

ESCORPIO: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: su gran capacidad para crear y amar.

Para Escorpio es esto lo que ha de suceder. Nadie aprende en cabeza ajena y de cada experiencia se fortalece el alma. La recompensa por todo lo que has dado llegará y todo lo negativo que has vivido será parte del recuerdo. Será una gran experiencia para saber que todo el amor dado será retribuido en grandes bendiciones.

Compran su casa o apartamento, invierten en nuevos negocios les irá excelente, celebran encuentro con un familiar o hijos que tenían mucho tiempo sin ver, celebran cumpleaños, firman notarías. Viajan a tierras de mar, cumplen promesas, logran pasaportes y visas para cruzar fronteras. Deberán estar preparados para la partida de seres amados, designios de Dios.

En el amor: todo cambiará para bien.

En la salud: veo una cirugía necesaria y otra por estética.

22 de noviembre al 20 de diciembre.

Planeta regente: Júpiter.

Metal: Estaño.

Piedra: Turquesa.

SAGITARIO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: su lealtad y buena fe.

Para Sagitario es lo que ha de suceder. Fue duro todo lo vivido y sentiste que ya no había nada que valiera la pena, pero hoy la vida te da otra opción y los días por venir serán llenos de bendiciones. Lograrás tu propiedad o cambio de vivienda, viajarás por asuntos de trabajo y negocios, verás el resultado de esa gran espera, podrás viajar fuera de las fronteras de tu país.

Celebran cumpleaños de hijas, verán a esos hijos triunfar en los estudios, tendrán que cuidar mucho a ese familiar mayor porque una recaída será su despedida. Asunto curioso con unas prendas de valor desaparecidas aparecerán. En el campo espiritual verán ese milagro, acontecer con un familiar preso o desaparecido.

En el amor: triunfo en su relación.

En la salud: operación por hernias.

21 de diciembre al 20 de enero.

Planeta regente: Saturno.

Metal: Plomo.

Piedra: Ónix, Turmalina negra y Acerina.

CAPRICORNIO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: nacieron para liderar y triunfar.

Para Capricornio es es lo que ha de acontecer. Has pasado por muchas situaciones y la depresión, la tristeza han estado en tu vida. La energía maravillosa de Dios te envolverá y todo pasará, logrando cerrar el ciclo de aprendizaje, por eso tendrás esa estabilidad económica, crecerás en lo profesional y tendrás esa bendición de ser padres.

Lograrán recuperase en todos los ámbitos, celebran el triunfo de un litigio legal y recuperan dinero, venden y compran propiedad, salen de deudas y hacen viajes por negocios.

En el amor: triunfan en todo.

En la salud: cuidarse mucho del estrés.

20 de enero al 18 de febrero.

Planeta regente: Urano.

Metal: Aluminio.

Piedra: Zafiro azul y Lapislázuli.

ACUARIO: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su fuerza y perseverancia en sus metas.

Para Acuario es esto lo que hacer de suceder. Vienen días de logros, deberán ser fuertes para superar la muerte de ese familiar cercano, la vida sigue y tu misión continúa, esos hijos te necesitan.

Viajas con triunfo y logran ese contrato donde el movimiento de tierras y construcción será un gran logro en esa firma, resuelven asuntos de camiones y transporte de carga pesada, se reúnen con gerente o presidente de un banco del estado para gestionar un crédito el cual será liberado o aprobado. Celebran cumpleaños y graduación les aprueban visas o doble nacionalidad.

En el amor: reconciliación.

En la salud: éxitos.

8 de febrero al 19 de marzo.

Planetas regente: Neptuno.

Metal: Platino.

Piedras: Aguamarina y cristal de roca.

PISCIS: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: su sinceridad para decir lo que sienten.

Para Piscis es esto lo que ha de suceder. Logran culminar y hacer ese viaje donde se reunirán con seres queridos logrando estabilidad y mejoría para su tranquilidad. Logran documentos como visas, asilos y permisos laborales, tendrán un gran cambio en esas decisiones de mudanzas y cambios de país.

Lograrán la operación por salud de hijos, deberán de cuidarse de motos o viajes en ellas, salen de una vieja deuda, la energía lunar y de Mercurio retrógrado les hará una limpieza energética para sus beneficios, deberán de cumplir promesas de santos y rituales de sus creencias en el campo espiritual.

En el amor: nada obligado es bueno.

En la salud: cuidarse sus pies.

