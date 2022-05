Signo por Signo: Nada es eterno y lo que es tuyo llega por ley

Días de cambios, viajes y negocios. Esta es la proyección signo por signo del maestro Albeiro Meyer.

Puedes encontrarlo en sus redes sociales como meyerc73.

Aries signo de Fuego

20 de marzo al 20 de abril

Planeta regente: Marte

Metal: Hierro

Piedras: Rubí y Diamante

Virtudes: Su carísima y corazón noble.

Para Aries es esto lo que ha de acontecer; tu ida a ese otro país en busca de mejores oportunidades no será en vano, ya que todo fluirá y podrás llevarte a tus seres amados. Esa persona te ofreció ayuda y esa persona te la dará, todo empezará a tener cambios positivos y lograrás estabilizarte rápido para lograr esa meta, una mejor vida. Eres hijo de Dios y la energía de chango y el divino niño los mueve, por eso el mensaje del creador es: todo tal cual me lo has pedido así será.

En el Amor: muchos éxitos.

En la Salud: cuidarse de apéndices.

Tauro signo de Tierra

20 de abril al 21 de mayo

Planeta regente: Venus

Metal: Cobre

Piedras: Esmeralda

Virtudes: Su perseverancia y dedicación.

Para Tauro esto es lo que ha de suceder; esa construcción y proyecto de vivienda se ha tardado un poco, pero se culminará y tu nuevo hogar será un hecho. Mejoran los negocios y la parte laboral y familiar, celebran la llegada y encuentro de hijos, han estado luchando por mantenerse en ese ministerio y el triunfo estará de su lado, ya que el cargo que tanto esperaban se les dará. Veo ascensos y cargos de gerente en entidad financiera, logran cambios de vehículo, ganan demandas, logran hacer papeles de doble nacionalidad, deberán cuidarse mucho de estafas y robos en lugares públicos o en transferencias y compras de dólares ficticios.

En el Amor: Tu pareja merece más atención.

En la Salud: Cuidarse de la tensión.

Géminis signo de Aire

21 de mayo al 21 de junio

Planeta regente: Mercurio

Metal: Mercurio

Piedra: Topacio y Ojo de gato

Virtudes: Su gran amistad la dan con el corazón.

Para Géminis es esto lo que ha de suceder; no todos son iguales, amigos si hay, si te dijeron que esa persona no era tu amigo o amiga no te dejes llevar por el chisme, evalúa todo lo vivido con esa persona y verás que todo saldrá a la luz, no caigas en malas intenciones. Solo estudia el panorama. Logran viaje familiar, celebran graduación, mejoran sus ingresos y salen de una deuda hipotecaria, logran apertura de negocios.

En el Amor: Confía y lucha por tu pareja.

En la Salud: Ir al médico.

Cáncer: Signo de Agua

21 de jun al 22 de julio

Planetas regentes: Luna

Metal: Plata

Piedras: Perla y cuarzo cristal

Virtudes: Dan todo por sus hijos y familia.

Para Cáncer es esto lo que sucederá; tu esfuerzo habrá válido la pena logrando esa estabilidad en el amor y en el hogar. Tendrán un buen auje en buenos negocios, hacen arreglos de sus hogares, invierten en casa de playa o zonas de mar, viajes en familia, logran mejorar sus negocios a nivel virtual o físico. Fertilidad o embarazo a la vista, mejoran sus finanzas y cambian vehículo.

En el Amor: Todo lo vivido les servirá de experiencia para seguir luchando por ese hogar.

En la Salud: Cuidado ginecológico.

Leo signo de Fuego

23 de julio al 22 de agosto

Planeta regente: Sol

Metal: Oro

Piedras: Rubí, Diamante, Brillante y Ámbar

Virtudes: Madres guerreras y hombres luchadores.

Para Leo esto es lo que ha de suceder; nada es eterno y lo que es tuyo llega por ley, el tiempo de Dios es perfecto y tu triunfo llegará. Firmarán ventas, arreglos de notaría, viajes por negocios, celebran cumpleaños, arreglo y cambio de vehículo, arreglan sucesión, mejoran sus finanzas, ganan demandas, arreglo de pasaporte y visa por futuro viaje por estudios o posible beca, para, arreglo de sus espacios o acomodo de enseres, la energía positiva de la Luna traerá cambios muy positivos.

En el Amor: Lo bonito llegará.

En la Salud: La bendición llegará.

Virgo signo de Tierra

23 de agosto al 22 de sept

Planeta regente: Mercurio

Metal: Níquel y Mercurio

Piedras: Malaquita

Virtudes: Su entrega.

Para Virgo esto es lo que ha de pasar; no es bueno ser tan sumiso, las amistades no se compran ni se idolatran, quien es tu amigo lo es de corazón y valora lo que eres, ámate a ti mismo y deja todo en manos de Dios. Logran al fin ver a ese familiar libre ya que injustamente estaba pasando por un mal momento legal, ganan litigios, recuperan vehículo, viajan a tierras caliente y lejanas, recomiendo mucho ir al mar para limpiarse o bañarse con sal marina para limpiarse energéticamente, no cuenten sus cosas la envidia existe y daña, pero tienen una gran protección por nuestro Dios.

En el Amor: Todo fluirá.

En la Salud: Deben ir al urólogo.

Libra signo de Aire

23 de sept al 22 de octubre.

Planeta regente: Venus

Metal: Cobre y Platino

Piedra: Zafiro y Cuarzo Rosa

Virtudes: Por la verdad murió Cristo y para Libra es la honestidad ante todo.

Para Libra esto es lo que sucederá; nada te hará cambiar de opinión, decidirás iniciar la negociación de esa casa y cerrar los ciclos, darle a cada quien lo suyo. Ese viaje será un hecho y podrán reunirse con hijos y seres queridos. Resuelven asuntos de seguros por salud y esa operación será un hecho y todo saldrá bien, celebran embarazo planeado dónde la sorpresa podrían ser de gemelos, obtienen cargos dentro de ministerios, ascensos, triunfo de hijos en estudios y postgrado.

En el Amor: La estabilidad será su fuerte.

En la Salud: Veo mucha mejoría.

Escorpio signo de Agua

23 de oct al 21 de nov

Planetas regentes: Marte y Plutón

Metal: Hierro y acero

Piedras: Turmalina y Granate

Virtudes: Su humildad y gran amor por los demás.

Para Escorpio esto es lo que ha de suceder; suelta el pasado ya es hora de pensar en ti y ser feliz. Logran triunfar en sus negocios, firman compra de propiedad, viajes dentro y fuera de sus país, gestionan pasaporte, logran visas, harán reunión por situación familiar donde la salud de ese familiar podría no ser buena, oración para que pueda mejorar, hacen traspasos y firmas en notaria, celebran cumpleaños y bautizos, encuentro con viejas amistades, algo curioso con oro o prendas será algo bueno.

En el Amor: Todo fluirá.

En la Salud: Operación en puerta.

Sagitario signo de Fuego

22 de nov al 20 de Dic

Planeta regente: Júpiter

Metal: Estaño

Piedra: Turquesa

Virtudes: Su compromiso con la vida y seres amados.

Para Sagitario esto es lo que ha de suceder; Todo comienzo tiene un final y podrán estar tranquilos que todo será una bendición de nuestro Dios, lograrán esa casa y mudanza anhelada, mejorarán sus finanzas a través de un gran negocio, celebran cumpleaños, viajan por firma de una venta muy esperada, salen de deudas, reciben oferta laboral o de negocio en sociedad, resuelven asunto legal y gestionan pasaporte por motivo de viaje, encuentro con personas muy queridas de infancia.

En el Amor: Todo comienzo es un aprendizaje.

En la Salud: Todo estará mejor.

Capricornio signo de Tierra

21 de Dic al 20 de enero

Planeta regente: Saturno

Metal: Plomo

Piedra: Ónix, Turmalina negra y Acerina

Virtudes: son un rey Midas.

Para Capricornio esto es lo que ha de suceder; tu gran corazón y fe en Dios te devolverá toda la estabilidad y podrás tener paz y regocijo. Nada es eterno y tu actitud ante la vida te devolverá esa estrella de la buena suerte y serás como un ave Fénix resurgiendo de las cenizas, lograrán estabilizarse económicamente, salen de deudas, hacen mudanzas, viajes por firmas y buenos negocios, celebran cumpleaños de hijos y padres, reciben una buena noticia de algo que esperaban de hacía tiempo por asuntos de negocios, hacen y logran un negocio en sociedad y será un hecho.

En el Amor: Todo fluirá y la estabilidad será una gran bendición.

En la Salud: Dolores de espalda.

Acuario signo de Aire

20 de enero al 18 de febrero

Planeta regente: Urano

Metal: Aluminio

Piedra: Zafiro azul y Lapislázuli

Virtudes: Son creadores natos y emprendedores como nadie.

Para Acuario esto es lo que ha de pasar; ese proyecto o registro de esa empresa será todo un éxito en el campo de la construcción o ferretería, la sociedad será muy buena, los contratos no se harán esperar. Todo fluirá y recibirán pagos pendientes, habrá mucha nostalgia por la partida de ese ser amado, que ya venía con problemas de salud o en cama. Venden terreno, invierten en compra o cambio de vehículo, viajes con triunfo y mudanzas.

En el Amor: Les veo estabilidad.

En la Salud: Operación por enfermedad y por estética.

Piscis signo de Agua

18 de feb al 19 de marzo

Planetas regente: Neptuno

Metal: Platino

Piedras: Aguamarina y cristal de roca

Virtudes: En ellos no existe la hipocresía.

Para Piscis es esto lo que sucederá; tu familia ha sido para ti tu vida, tu hogar sagrado y te has dedicado a surgir por ellos y por ti. En estos nuevos tiempos te traerá estabilidad y triunfos en tus proyectos logrando contratos y abriendo ese negocio tipo restaurante o de comida rápida, les irá muy bien. Viajes con éxito dentro y fuera de su país, celebran cumpleaños y posible embarazo.

En el Amor: Les veo triunfo.

En la Salud: Todo se les ve excelente.

