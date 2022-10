Signo por signo: Prepárate para lo que está por venir

Por Albeiro Meyer

Días de cambios, viajes y negocios. Esta es la proyección signo por signo del maestro Albeiro Meyer.

20 de marzo al 20 de abril.

Planeta regente: Marte.

Metal: Hierro.

Piedras: Rubí y Diamante.

ARIES: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: su honestidad ante la vida.

Para Aries es esto lo que ha de suceder. Han venido pasando por momentos muy fuertes con ese familiar en la salud, han batallado con ese cáncer y no ha sido fácil. Hoy les envío palabras de fuerza que solo Dios tendrá la última palabra todo es causa y efecto. Lograrán resolver una situación de dinero prestado saliendo bien de todo, venden una propiedad, invierten en un local donde les irá bien y verán crecer ese negocio.

Celebran cumpleaños y nacimiento, ganan una sucesión con cuatro personas, tendrán alegría por la liberación de un familiar preso o enjuiciado, reciben mercancía por vía marítima, pagarán promesas y recibirán un milagro divino.

En el amor: todo mejorará.

En la salud: con fe verán un gran cambio.

20 de abril al 21 de mayo.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre.

Piedras: Esmeralda.

TAURO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: son unos duros para lograr sus metas.

Para Tauro es esto lo que ha de acontecer. Ya por fin esas reuniones y acuerdos serán un hecho para recibir ese pago o crédito y empezar ese gran negocio donde la inversión será un gran logro. Vendrán días mejores y todo lo malo quedará atrás.

Las finanzas tendrán un gran cambio, esa mudanza y venta de propiedad o compra de otra será una realidad, celebran cumpleaños, firman traspaso de local, sacan pasaportes, reciben asilos políticos y gestionan permisos de trabajo, viajes con triunfos, encuentros con hermanos y familiares que tenían tiempo sin ver.

En el amor: éxitos.

En la salud: cuidarse de contagios.

21 de mayo al 21 de junio.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Mercurio.

Piedra: Topacio y Ojo de gato.

GÉMINIS: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su amistad siempre noble.

Para Géminis es esto lo que ha de acontecer. Todo proceso siempre lleva su tiempo y nada es de un día para otro, las bendiciones llegarán y ese familiar fallecido te dice hijo gracias por tanto, yo estaré siempre cerca de ustedes. Deberán fortalecer la fe, soltar, la vida sigue y las pruebas serán superadas.

Verán el logro de hijos y familiares cercanos, celebran cumpleaños y apertura de grandes negocios, viajes con fines de quedarse y empezar de cero, canalizan un apoyo para una intervención quirúrgica la cual será un hecho. Mejoran en sus negocios, firman notarías y venta de un carro, reencuentro con amor del pasado.

En el amor: todo empezara de cero.

En la salud: mejoría.

21 de junio al 22 de julio.

Planetas regentes: Luna.

Metal: Plata.

Piedras: Perla y cuarzo cristal.

CÁNCER: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: siempre dan lo mejor por su familia.

Para Cáncer es esto lo que ha de suceder. Llegó el momento de pasar la página pesa más el amor de familia que el orgullo, la reconciliación será una gran bendición, ese familiar fallecido está muy triste de ver diferencias entre sus seres queridos o hijos, solo les envía a decir que todo en unión será mejor.

Logran culminar ese negocio y remodelación, embarazo a la vista, celebran cumpleaños, habrán propuestas de eventos o actividades en público.

En el amor: serán bendecidos en el amor el perdón y reconciliación es la clave del éxito.

En la salud: visita al ginecólogo.

23 de julio al 22 de agosto.

Planeta regente: Sol

Metal: Oro.

Piedras: Rubí, Diamante, Brillante y Ámbar.

LEO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: su capacidad para resolverlo todo.

Para Leo es esto lo que ha de suceder. Son muchas las preocupaciones y temores, hoy Dios te envía un gran mensaje y te dice que has pasado que no hayas superado, cuando me pides con fe todo estará bien yo estoy contigo.

Lograrán solucionar asuntos jurídicos y de propiedad, viajan por una invitación al extranjero, celebran un título de hijos, reciben una llamada telefónica con una buena noticia, venden propiedad en sucesión, arreglan o cambian vehículo, un caso curioso con una virgen o santo, ganan una demanda legal, viajes a tierras calientes por motivos de celebración.

En el amor: habrán grandes cambios.

En la salud: triunfarán.

23 de agosto al 22 de septiembre.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Níquel y Mercurio.

Piedras: Malaquita.

VIRGO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: nacieron para enseñar la humildad y que la perseverancia es la clave del éxito.

Para Virgo esto es lo que ha de acontecer. Han venido luchando para ganar esa demanda y lograr recuperar su negocio y empresa, pasaron por momentos muy difíciles pero nada es eterno y hoy la luz de la verdad brillará en sus vidas, logrando triunfar sobre todo lo negativo.

Su estabilidad será un hecho logrando mejorar esa casa y ver a esos hijos triunfar en sus estudios, tendrán la bendición de lograr ese nacimiento de hijos y nietos por cesárea de posibles gemelos, graduación o Postgrado en medicina con éxito, viajes con destino a lugares fríos.

En el amor: reencuentro.

En la salud: operación por vesícula y tiroides.

23 de septiembre al 22 de octubre.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre y Platino.

Piedra: Zafiro y Cuarzo Rosa.

LIBRA: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su honestidad y sinceridad para hablar claro ante la vida.

Para Libra es esto lo que ha de acontecer. Han esperado para aclarar su situación en todos los aspectos y llegó el momento de cerrar ciclos en sus vidas ya el tiempo apremia y Dios los bendecirá en el amor y las finanzas.

Logran estabilidad y cierres de buenos negocios, viajes de placer, cierre o firma de una sociedad, recuperan dinero, obtienen créditos, cambios o compra de carros, celebran cumpleaños, posible cambio o compra de vivienda.

En el amor: todo mejorará.

En la salud: cuidarse las rodillas.

23 de octubre al 21 de noviembre.

Planetas regentes: Marte y Plutón.

Metal: Hierro y Acero.

Piedras: Turmalina y Granate.

ESCORPIO: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: su sinceridad al dar su amistad.

Para Escorpio es esto lo que ha de suceder. Tu capacidad y don espiritual te han dado la virtud de prepararte ante cualquier adversidad y tus sensaciones e ideas no han sido por casualidad es la advertencia que debes prepararte para los grandes acontecimientos por venir. Hoy mis predicciones son las siguientes, suelta el pasado porque el presente promete un futuro prodigioso y de grandes oportunidades, ya que serás líder en muchas ocasiones.

Saldrás de deudas, mejorará tu salud, celebran un gran negocio y cumplimiento de tu trabajo en una gran venta o crédito de unos de tus allegados, celebran cumpleaños y reciben buenas noticias, logran pasaportes, permisos para viajar o peticiones para lo mismo. Caso curioso con viaje o propuestas fuera de tu país, descubrirás la falsedad de un gran amigo por un dinero.

En el amor: no te apresures.

En la salud: cuidado con la tensión.

22 de noviembre al 20 de diciembre.

Planeta regente: Júpiter.

Metal: Estaño.

Piedra: Turquesa.

SAGITARIO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: su don para crear y reinventarse.

Para Sagitario es lo que ha de suceder. El tomar esa gran decisión no fue nada fácil y menos el salir de tu país para empezar de cero, hoy ese familiar fallecido te dice hijo todo será por tu bienestar y la bendición de Dios irá con ustedes.

Lograrán estabilidad en sus vidas, saldrán de deudas, invertirán en vivienda o cambios de residencia, lograrán documento o permisos de trabajo, reuniones de negocios con éxito, celebran graduación, validación y apostillado de títulos.

En el amor: triunfan en esa nueva etapa.

En la salud: cuidarse del estrés.

21 de diciembre al 20 de enero.

Planeta regente: Saturno.

Metal: Plomo.

Piedra: Ónix, Turmalina negra y Acerina.

CAPRICORNIO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: nacieron para liderar y dar ejemplo de superación.

Para Capricornio es es lo que ha de acontecer. Nada es fácil y lo difícil te hace sentir que lo puedes lograr, lograrás superar y salir adelante. Cerrarás ese negocio o contrato, recuperan dinero mediante demanda o litigio legal, viajes por firmas y negocios, resurgen en los negocios, invierten en propiedad y mudanza, tendrán lágrimas por la partida de un familiar mayor lo cual es un designio de Dios.

Salen de deudas y compromisos, invierten en la bolsa, moneda extranjera o criptomoneda, verán caer la careta de muchos, celebran o hacen diezmo por tantas bendiciones.

En el amor: todo fluirá y podría regresar alguien de tu pasado.

En la salud: cuidarse mucho de estrés ya que podrían tener problemas cardíacos.

20 de enero al 18 de febrero.

Planeta regente: Urano.

Metal: Aluminio.

Piedra: Zafiro azul y Lapislázuli.

ACUARIO: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su don espiritual.

Para Acuario es esto lo que hacer de suceder. Nada es eterno y menos cuando esa fe que te mueve te respalda, esa situación familiar y de salud pasará. Logran operar ese familiar, hijo o madre en situación de cama por operación, será un hecho.

Lograrán cerrar buenos negocios, abren un restaurante, invierten en mercancía como ropa y perfumes les irá excelente, celebran bautizo y nacimiento de niños gemelos, reencuentro con hijos y familiares fuera de su país, ganan litigios legales, asumen cargos públicos o de gerencia privada, hacen mudanza, logran cerrar negocios con transporte de camiones, hacen traspaso de propiedad.

En el amor: estabilidad.

En la salud: logros.

8 de febrero al 19 de marzo.

Planetas regente: Neptuno.

Metal: Platino.

Piedras: Aguamarina y cristal de roca.

PISCIS: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: su gran capacidad para hablar claro y de frente.

Para Piscis es esto lo que ha de suceder. No es fácil superar esa traición de pareja la cual ha dolido, pero no debes dar el gusto a nadie ya que hay un hogar e hijos que necesitan de ustedes y la inteligencia es más sabía que el orgullo. Veo que logran ese negocio y reciben esa mercancía esperada, resuelven asunto con Seniat y pagos de impuestos.

Hacen negocios con carros y logran guía de transporte público, celebran cumpleaños, viajes fuera de sus fronteras, arreglan pasaporte, firman una sociedad, venden unos terrenos en sucesión, logran ese embarazo anhelado, logran salir de unas personas no deseadas en sus casas o en arrendamiento, se postulan para una candidatura y serán elegidos.

En el amor: triunfo.

En la salud: todo estará bien.

