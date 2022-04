Signo por signo: Ya nada será igual, recupera el tiempo perdido

Por Albeiro Meyer

Días de cambios, viajes y negocios. Esta es la proyección signo por signo del maestro Albeiro Meyer.

Puedes encontrarme en mis redes sociales como meyerc73.

20 de marzo al 20 de abril.

Planeta regente: Marte.

Metal: Hierro.

Piedras: Rubí y Diamante.

ARIES: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: luchadores a morir.

Para Aries es esto lo que ha de suceder. Tu lucha no ha sido en vano y ese esfuerzo valdrá la pena, ganan una fuerte batalla donde recuperar un dinero será ese gran logro. Recibirán ese pago por contratos con gobierno, culminan una construcción arquitectónica, un centro comercial o locales comerciales.

Pagan seguro médico por operación pendiente, celebran matrimonio y llegada de hijos, logran ver en libertad un hijo o familiar cercano el cual estaba detenido. Obtienen permisos de construcción y arreglan asuntos bancarios por posible pago en bolívares o divisas.

En el amor: les veo muchos logros.

En la salud: todo estará bien.

20 de abril al 21 de mayo.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre.

Piedras: Esmeralda.

TAURO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: su energía y buena intención.

Para Tauro es esto lo que ha de acontecer. Han invertido tiempo, energía y sabiduría en ese gran proyecto y empresa lo cual si habrá válido la pena, porque será firmado y logrado. Donde serán muchos los trabajadores que se beneficiarán en ese contrato, reciben pagos y adelantos de dinero por proyectos, logran ya culminar esa mudanza la cuál estaba retrasada por culminación de esa propiedad.

Viajes por mar, mejoran o venden propiedad en islas o costas, se verán involucrados en asuntos políticos o de partidos para bienestar de muchos, logrando cargos importantes en esa gestión. Tendrán que batallar para lograr vencer una enfermedad fuerte de mujer muy querida por ustedes; y si tienen fe lograran vencer esa patología. Reciben herencia, viajes que se relacionan con Colombia, España y EEUU, habrá una propuesta interesante.

En el amor: les veo triunfo.

En la salud: solo la fe vencerá todo.

21 de mayo al 21 de junio.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Mercurio.

Piedra: Topacio y Ojo de gato.

GÉMINIS: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su fe.

Para Géminis es esto lo que ha de acontecer. Sientes muchas veces que todo eres tú solo o solo para todo, que das y das y nadie valora tus esfuerzos. Muchas veces callas para no herir con palabras inapropiadas, solo la fe en Dios y tus guías te hacen saber que todo estará mejor. Hoy te invito a una profunda oración y te resultará, habla con Dios sin quejas, ni lamentos, solo dile gracias por todo lo aprendido, desde hoy retomo mi vida pensando en mí, decido ser feliz sin dañar a los demás, amén. Paz, Cristo paz.

Celebran recuperación de la salud, hacen viajes, firman compra y venta de propiedad, logran arreglo de un carro y su venta, ganan un juicio y obtienen un cargo en la parte laboral.

En el amor: todo comienza de nuevo.

En la salud: cuidarse sus rodillas.

21 de junio al 22 de julio.

Planetas regentes: Luna.

Metal: Plata.

Piedras: Perla y cuarzo cristal.

CÁNCER: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: mujeres y hombres de familia.

Para Cáncer es esto lo que ha de suceder. Todo lo que han logrado ha sido con esfuerzo y dedicación, siendo personas entregadas y su buen corazón les hace muchas veces dar más de lo normal, sería bueno no entregarse tanto ya que el error no es amar, es amar más a los demás que ha ustedes mismos. Deberán cuidarse mucho de traiciones de pareja ya que han tenido una relación bonita pero hay una persona detrás dispuesta en acabar con tu relación, la cual ha sido luchada y creada a pulso y dedicación.

Tendrán buenas noticias en contratos y firmas laborales, podrían cambiar de propiedad y empezar una vida de pareja, en esa nueva vivienda les recomiendo hacer movimientos de Feng Shui para alejar malas energías, ya que la bendición de un embarazo esta ya, o en camino. Celebran matrimonio, bautizos, abren negocios en sociedad, les irá muy bien. Harán misas y sería bueno ofrendar a Oshum o una ofrenda al mar ya que les traerá buena suerte en todo.

En el amor: cuidarse de traiciones con mala intención.

En la salud: veo estabilidad y fertilidad.

23 de julio al 22 de agosto.

Planeta regente: Sol

Metal: Oro.

Piedras: Rubí, Diamante, Brillante y Ámbar.

LEO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: viven para dar enseñanzas.

Para Leo es esto lo que ha de suceder. Ya nada te sorprenderá, has visto y dado tanto que al final solo esperar y ser paciente se ha convertido en tu gran don, pero deberán cuidarse de traiciones y malas jugadas, ya que quizás no es su futuro el que está en juego si no el de sus seres amados.

Deberán poner papeles al día y firmar notarías para tener todo en regla por cualquier eventualidad, viajarán para cerrar negocios y recibir un dinero, hacen mudanzas, cambios de país o ciudad, celebran cumpleaños de gemelos y adulto mayor, salen de deudas, mejoran sus finanzas, emprenden ese gran negocio y les sonreirá la suerte.

En el amor: nunca es tarde cuando la dicha llega.

En la salud: mejoran y salen con bien de una operación.

23 de agosto al 22 de septiembre.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Níquel y Mercurio.

Piedras: Malaquita.

VIRGO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: su compromiso y entrega con sus seres amados.

Para Virgo esto es lo que ha de acontecer. Ya diste lo que tenías que dar y llegó el momento de recibir por tanto amor y entrega, recibirás grandes bendiciones logrando salir de deudas y compromisos laborales, donde los reconocimientos no se harán esperar, obteniendo ese cargo o puesto en entidades financieras o en empresas transnacionales.

Harán viajes de trabajo y firman contratos con gobierno, inviertan en negocios con ganado o agricultura, reuniones por trabajo con personas en gremio ganadero o porcino. Cambios de residencias y arreglo de fachadas de sus espacios habitacionales, logran la firma de un jugador de béisbol será un gran logro, les saldrá negocios con motos ni por error lo hagan sería trágico.

En el amor: tendrán estabilidad.

En la salud: les veo cirugía por estética.

23 de septiembre al 22 de octubre.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre y Platino.

Piedra: Zafiro y Cuarzo Rosa.

LIBRA: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: nunca permiten la injusticia.

Para Libra es esto lo que ha de acontecer. Han batallado fuerte en lograr la estabilidad y mejoría económica, su lucha también ha sido en lograr la libertad de presos por injusticias y eso será una gran realidad, el triunfo y libertad de esos detenidos.

Harán inversiones en negocios de apuestas y casinos, les irá excelente, viajarán dentro y fuera del país, celebran cumpleaños, obtienen créditos para abrir esos buenos negocios, celebran la firma de una gran venta con comisiones en bienes raíces, obtienen doble nacionalidad por motivos de viaje.

En el amor: muchos logros que traen alegrías.

En la salud: les veo mejoría.

23 de octubre al 21 de noviembre.

Planetas regentes: Marte y Plutón.

Metal: Hierro y Acero.

Piedras: Turmalina y Granate.

ESCORPIO: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: su carisma y don espiritual.

Para Escorpio es esto lo que ha de suceder. Deberán apartarse un poco de las cargas y compromisos que son ajenos ya que llevar la cruz de otros no acarrea nada bueno, el dar demasiado conlleva a los abusos y nunca eres bueno, al menor descuido o que digas no, eres malo. Eres un pilar para muchos que creen que no sientes o te agotas, por eso deberán cambiar los hábitos, empezar a pensar en ustedes, ya que su salud se podría ver afectada.

Viajaran por negocios, recibirán dinero y pagos por logros en negociaciones, arreglan vehículo, celebran cumpleaños, sacan pasaportes y obtienen visas, los meses por venir les traerán grandes beneficios. Les vienen bendiciones en mudanzas, viajes y apertura de negocios.

En el amor: todo lo malo ya pasó algo bueno vendrá.

En la salud: deberán cuidarse mucho de recaídas o tensión.

22 de noviembre al 20 de diciembre.

Planeta regente: Júpiter.

Metal: Estaño.

Piedra: Turquesa.

SAGITARIO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: el amor por sus hijos y amigos.

Para Sagitario es lo que ha de suceder. Ya nada será igual y deberás tratar de recuperar el tiempo perdido, has sido buen padre, madre, pero en la relación no solo la comida y los gastos de la casa influyen. En una relación de familia también el amor, la atención a sus hijos, familiares cercanos y los amigos que muchas veces están convenientemente se van cuando ya el árbol no da para más, como dice la canción: familia es familia... y por eso habrá valido la pena luchar.

Logran abrir ese negocio familiar o mejorarlo, remodelación de sus negocios, arreglo de medio de transporte de mercancía, viajes a tierras de mar, firman una venta donde se llega a un acuerdo sucesoral, hacen misas y celebran obras de Santos o culto de Santos. Invierten en monedas virtuales y abren cuentas americanas.

En el amor: todo bajo la honestidad mejorará.

En la salud: todo fluirá.

21 de diciembre al 20 de enero.

Planeta regente: Saturno.

Metal: Plomo.

Piedra: Ónix, Turmalina negra y Acerina.

CAPRICORNIO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: su inteligencia y carisma para lograr sus objetivos.

Para Capricornio es es lo que ha de acontecer. Deberán tener un poco de paciencia en lograr esa meta que ya es un hecho, no fue fácil vencer tantas adversidades pero esta vez si tendrán que pensar en no hacerle daño a quienes han estado contigo en todas las batallas.

La vida les enseñó quién era quién en sus vidas y este gran momento de triunfar ha llegado, reciben pagos y recuperan dinero perdido, hacen mudanzas, recuperan empresa, la sacan a flote obtienen créditos de bancos y se ponen al día con ellos. Recuperan un empeño o embargo, celebran cumpleaños y encuentro con seres queridos, reuniones muy importantes en los días por venir.

En el amor: siempre a estado a tu lado.

En la salud: deben bajar el estrés tener cuidado con migrañas.

20 de enero al 18 de febrero.

Planeta regente: Urano.

Metal: Aluminio.

Piedra: Zafiro azul y Lapislázuli.

ACUARIO: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su franqueza y honestidad.

Para Acuario es esto lo que hacer de suceder. El ser honesto o franco no es sinónimo de herir ni de gritar, duele más una palabra que un mismo golpe. Mi consejo, hablen no hieran porque se sentirán mal ustedes mismos.

Logran hacer ese viaje anhelado, reencuentros con familiares fuera de su país, firman notaría, resuelven asuntos de pasaportes y permisos de menores, deberán cuidarse de embarazos de riesgos para lograr ese sueño de tener hijos. Salen de deudas y mejoran las finanzas.

En el amor: les veo triunfo.

En la salud: cuidarse de gripes.

8 de febrero al 19 de marzo.

Planetas regente: Neptuno.

Metal: Platino.

Piedras: Aguamarina y cristal de roca.

PISCIS: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: son seres amorosos pero muy vulnerables.

Para Piscis es esto lo que ha de suceder. Han sembrado amor y ayudado a quienes más han pedido, quizás a veces sienten que algo les falta para sentirse plenos y no saben que es, Dios les envía a decir que su esencia es su virtud y su don, alimentar a su prójimo tal cual un pez. Pero en su humanidad serán bendecidos en abundancia, reciben propuestas laborales de negocios, celebran contratos, remodelación de casa o apartamento de playa, o tienen la bendición de lograr esa propiedad.

Harán obras benéficas o se incluyen en programas sin fines de lucro, logran resolver asunto de salud de adulto mayor, viajes fuera y dentro de su país, logran con su pareja una firma que representa la parte legal y cobro de un dinero. Verán triunfos de hijos y celebrarán una noticia que se relaciona con el país donde residen, deberán hacer limpiezas y movimientos energéticos para alejar problemas de salud, celebran la llegada o viaje con encuentros de seres amados, reciben créditos o tarjetas de crédito para su mejora.

En el amor: fluidez y éxitos.

En la salud: cuidarse el estómago y cuello uterino, hombres su colón.

