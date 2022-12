¿Tienes claras tus metas? ¿Por qué es importante conocerlas o planearlas?

Por María Laura García

Trazarse metas y objetivos claros, es ese punto de inflexión o gatillo determinante para lograr nuestra realización como seres humanos, es sin duda, la diferencia entre las personas exitosas y las que simplemente se dejan llevar por lo que les brinda la vida o determina sus circunstancias. Las personas exitosas se fijan metas y ejecutan un plan de acciones diarias para lograr esos propósitos, es decir, establecen un paso a paso cotidiano.

El valor del tiempo…

La vida es muy corta, por tanto, las horas y los días son aprovechados al máximo por aquellos que concienzudamente viven el aquí el ahora, para construir su presente y futuro.

El tiempo, es igual para todos, pero para los enfocados, para los que tienen claro lo que desean de la vida, la prioridad es rendirlo y aprovecharlo. Yo exprimo la vita todos los días.

Los que me conocen lo saben. Por ejemplo ¿Qué podrías estar haciendo en lugar de ver la televisión o navegar por Internet o divagar por las redes para mejorar tu vida? Ciertamente una pregunta, que sólo aquellos que tienen claros sus objetivos pueden responder.

Todos los días, hacemos muchas cosas, nos levantamos, desayunamos, vamos al trabajo, llevamos la mascota al veterinario, llamamos al plomero, nos tomamos un café con amigos … Pero ¿Por qué razón exacta realizas esas tareas? ¿Has pensado si verdaderamente estas acciones son las mejores para aprovechar tu tiempo totalmente? Pareciera mentira, pero la mayoría no se hacen estas preguntas, y van por la vida accionando al azar, porque toca y punto. Ni si quiera, se detienen a reflexionar, si las están haciendo de la mejor manera o de la forma más práctica. Muchos toman decisiones y actúan, sin mucha planificación. Y no se dan cuenta que están perdiendo algo esencial de sus vidas, algo que no se puede recuperar, están perdiendo su tiempo. Aunque la pandemia nos enseñó que, a veces, la planificación no es válida, incluso para estas circunstancias se requiere de un plan B, C o la habilidad para recalcular rápidamente, aunque sea “reformulado” por la emergencia.

Medita en esto: vivir sin tener un sueño u objetivos claros, es como navegar sin rumbo, y dejando que la corriente lo determine. Ten en cuenta, que la marea no siempre es generosa, por consiguiente, te invito a tomar el control de tu vida, eso sí, considerando que no siempre sucede según esperas y que la última palabra la tiene Dios o la energía del universo.

Eso te dará la resiliencia que te permitirá siempre poner en práctica un plan B (ya te hablé de su necesidad), que te lleve a ese norte en donde has puesto la vista y tu energía.

¿Qué esperas para tomar el control de tu vida?

Quizás te preguntes ¿Cómo se hace eso? Bueno, la verdad, no soy una experta, pero te voy comentar lo que me ha servido a mí, para ir poco a poco logrando aquellas cosas en las cuales he puesto mí foco. Te he hablado de estas claves: fijar objetivos y catalogarlos como de corto y largo plazo. Entonces, escríbelos y haz seguimiento de ellos.

Debes además ser honesto y condescendiente contigo, pues esos objetivos deben ser realizables teniendo claro tus competencias y habilidades. Es como si yo pretendiera ser famosa como Jennifer López, cuando no canto, actúo ni bailo bien, pues Dios no me dio esos dones, de manera natural. Tendría que trabajar demasiado. Por eso opté por la comunicación escrita y verbal, que siempre fue mi fuerte. Ahora bien, si tienes tiene un sueño difícil pero que desees verdaderamente, no lo abandones. Desglosa ese sueño en objetivos pequeños y realizables y ve avanzando poco a poco. En mi caso, que los medios de comunicación quisieran hablar de salud, fue MUY difícil, mas no imposible, pasaron casi 25 años para que a este tipo de contenidos se le diera el valor adecuado, y yo fui una de las pioneras en esa lucha.

Debes buscar la manera de medir o evaluar tus objetivos para poder saber que estás avanzado en la dirección correcta y así sentirte siempre motivado. El hecho de poner fechas y límites de tiempo ayuda mucho, porque de lo contrario se dejarán detenidos los sueños cada vez que aparezca algo más urgente.

Escribe tus metas, una y otra vez, para que los tengas presente y las recuerdes siempre. Esto es vital para no desviarse en el camino, lo que no implica que los objetivos deben poder acomodarse a los cambios, sobre todo cuando son a largo plazo.

También es esencial que te hagas estas preguntas ¿Qué significa para ti el éxito personal y profesional? No puedes mezclar estas áreas de tu vida, aunque ambas son igual de significativas. Tener claro lo que significa para ti el éxito personal y profesional es esencial para que haya una comunión entre tu idea del éxito y tus valores personales.

Para comenzar a definir objetivos, insisto, es mejor comenzar siempre a largo plazo.

Por último, un orden que a mí no me falló, ha sido categorizar mis metas en: objetivos a largo plazo (los expertos dicen que 5 años es un tiempo razonable), mediano plazo, corto plazo, mensuales, semanales y diarios. Por eso desde los 20 años de edad, en mi vida nunca faltó una AGENDA. De hecho, aún hoy día, las uso de papel. Me encanta tachar para sentirme feliz con lo realizado o cumplido; y voy escribiendo las tareas pendientes, una y otra vez.

En síntesis…

Cuando sabemos a dónde vamos, podemos establecer prioridades para realizar primero las

tareas que se ajustan y alinean con nuestros objetivos a largo, mediano y corto plazo, de

forma que sabemos que vamos por el camino adecuado, para lo cual también es

indispensable, una revisión de esos objetivos regularmente, ya que nuestras necesidades y

aspiraciones, pudieran cambiar.

