﻿ ¡Un comienzo lleno de oportunidades y los cambios que deseamos!

Por María Laura García

Si deseamos ver el mundo con una mirada optimista, cada año e incluso, cada día puede ser una nueva oportunidad para ser mejores. Las primera y segunda semana del año, pudiera, si te lo planteas, representar una etapa ideal para hacer un balance y reflexionar sobre todo lo hecho hasta ahora, bueno o no tan bueno o hasta lo malo, y cómo a partir de un análisis sincero, hacerlo diferente para tener mejores resultados o los esperados para nuestra vida.

Algo importante, teniendo claro lo que está en nuestras manos poder cambiar, porque ciertamente hay aspectos que son ajenos a nuestro control. Para mí, la última semana de diciembre y la primera de enero, siempre han sido un gran momento de hacer introspección tanto para buscar, como para aprovechar todas las oportunidades.

Aún en los momentos que pensamos que es imposible seguir, que no hay esperanzas, todo pasa y siempre se avanza, basta con regresar al 2020, el panorama se pintaba del color de lo imposible, sin embargo, ya llegamos con esfuerzo y pérdidas, pero llegamos, al 2024, estamos vivos, muchos hasta saludables y con algunas historias buenas que contar.

Por ello mi recomendación es centrase en las metas, en el lado bueno de las “situaciones” y fluir confiando en Dios, eso sí, teniendo claro lo que deseamos, arriesgándonos a realizar nuevas cosas, dispuestos siempre a salir de la zona de confort, habiendo hecho el balance de las herramientas que tenemos y aquellas que debemos bregarnos y desarrollar ¿Qué mejorar y potenciar? ¿Que corregir o recalcular? Ahh, y a quiénes dejar detrás o de qué desprendernos.

Lo que sí está prohibido es detenerse, a menos que sea para tomar impulso y mucho menos darle cabida al miedo en nuestro corazón. Paralizarnos nos hace “perder vida y lo único que no se recupera es el tiempo así que hay que agotarlo inteligentemente. Hacer y hacer sin parar lo mejor y, el resultado será seguramente: “positivo”. Si Ustedes suman más con más, no le puede dar menos. ¿Entonces? “A echarle Pichón”.

Cierre de un ciclo…

El comienzo de un nuevo año, da lugar a un nuevo ciclo, los obstáculos atravesados, superados o no, sin duda, han sido oportunidades para ganar experiencias que siempre pueden significar una mejora según sea nuestra actitud. Todos, solo con el hecho de nacer y respirar, estamos destinados a atravesar por crisis vitales; algunas esperables, otras imprevistas que curtirán nuestro carácter para hacernos mejores si sabemos ser resilientes. Estas crisis vitales, sobre todo las esperables (un examen, aprender a caminar, la pérdida de un ser querido, etc.), son etapas que nos imponen retos que según nuestra edad debemos superar; y es así como vamos desarrollándonos internamente y nos vamos transformando. Así que, afanarse o preocuparse no es lo conveniente, simplemente accionar con Fe y punto.

Insisto, aunque cueste has el ejercicio de ver lo positivo que puede tener todo, para no ahogarme en la “imposibilidad” y en consecuencia detenerme. Un nuevo año es una nueva oportunidad de plantearme nuevas metas o seguir intentado con las ya decididas.

Pregúntate ¿Qué área de mi vida merece más atención? ¿Qué debo mejorar de mi personalidad y mi trabajo? ¿Qué hago para sentirme realizado?… en fin, son tantas las preguntas como personas existen en el mundo. Los invito a hacérselas y establecer un plan de acción para que no se quede en un mero análisis, sino que tengan claro qué hacer para modificar lo que está en tus manos.

