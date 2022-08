¡Une a tu familia gracias a la actividad física!

Por María Laura García

Habías escuchado que el ejercicio puede ser una excelente herramienta para lograr, promover o fortalecer la unión familiar. Pues sí, los especialistas señalan que además de ayudar a crear y fomentar ese buen hábito en todos los miembros del hogar más regalarles salud física y mental, pues también se convertirá en un momento de compartir “tiempo de calidad”; es decir, en un espacio de conversación, de diversión, de juegos, que tan necesarios son según esos expertos.

Ahora bien ¿Cómo alcanzar la mencionada unión familiar gracias al ejercicio al aire libre? Muchas actividades en espacios abiertos pueden ayudarte a crear lazos de unión, sin importar la edad, nivel de condición física u objetivos individuales, porque cada miembro de la familia puede integrase según su capacidad y como ya les indiqué, adicional al beneficio emocional encontrar en esto los beneficios de un entrenamiento al aire libre.

Lo bueno de ejercitarse “out door”, no sé si lo has experimentado, es que el tiempo pasa volando, lo cual lo hace entretenido, mas disfrutable y manejable, pues no es lo mismo o se siente igual, andar media hora en una caminadora que hacerlo en el Parque Del Este. Esta cualidad hará más sencilla la incorporación de la familia a un entrenamiento.

Yo recuerdo que mi tía nos ponía a mi hermano y a mí, a mi mamá y a sus hijos (mis primos que son 4), a jugar voleibol en el patio de su casa. Ella decía vamos a activarnos ¡jejeje!

Un estudio en el año 2012 encontró que los adultos hacían más ejercicio cuando caminaban en espacios naturales, que cuando lo hacían en una trotadora, e incluso, también informaron que disfrutaban más de la actividad.

Pudiera ser más entretenido, pero también más desafiante…

En espacios abiertos, puedes realizar el mismo ejercicio, pero sin proponértelo con más intensidad. Por ejemplo, correr y manejar bicicleta contra la resistencia del viento o en terrenos más irregulares que los de un gym, que siempre es plano, o en la bicicleta estacionaria. Pero también está el tema del equilibrio que amerita una bici real y los desafíos físicos adicionales por los cambios de altitud en el terreno o el esfuerzo que

amerita subir o correr una montaña como El Ávila, todo resulta en un ejercicio más desafiante. Un reto que se mitiga y no se nota por el disfrute y la compañía.

Ahh, si a esto le sumamos, la competitividad sana que se genera en el grupo, es un plus para que todos se esfuercen y motiven.

Ganancia asegurada: ¡Reducción del estrés y subida del estado de ánimo!

Sin duda, cada miembro de la familia experimenta estrés a su manera. Hacer ejercicio en exteriores puede ayudarles a disminuir los niveles de cortisol, hormona producida como respuesta al estrés. También, mejora el estado de ánimo general, e incluso aumenta los niveles de energía. Asimismo, se ha determinado que disminuye los sentimientos de ira, confusión o tensión.

Otro logro: ¡Sembrar hábitos en los más pequeños!

Tener niños más activos y futuros adultos habituados al ejercicio regular es una enorme ganancia. Los especialistas recomiendan que los pequeños realicen al menos una hora de actividad cada día y actualmente esto se ha vuelto imposible por la tecnología (juegan y se entretienen con ella únicamente) y además porque muchos padres simplemente, no tiene el tiempo de llevarlos a un parque o a espacios más grandes por sus cargas laborales.

Así que, considera que estar en espacios abiertos con tu familia alienta a los niños a moverse casi tres veces más que quedarse en casa, según un estudio de la Universidad de Bristol.

¿Quieres pensar mejor?

Ten en cuenta que el tiempo que pasarás jugando y practicando algún deporte con tus hijos mejorará su capacidad cerebral. “Investigadores en Copenhague analizaron los efectos de la actividad física, incluido el ejercicio tanto en interiores como en exteriores, encontrando que: una sola sesión de actividad física moderada tiene un beneficio agudo para la función cerebral, cognitiva y el rendimiento escolar en niños o jóvenes”.

Por último…

Finalmente, salir a hacer ejercicio al aire libre, en un parque o a un cerro de la ciudad en la cual vives, es accesible, fácil y gratuito. Puedes crear un circuito con ligas, cuerda de saltar o pesas, o elegir una actividad como andar en bicicleta e incluso remar. Pero, es igual de divertido agarrar un balón de fútbol o voleibol para jugar con ellos. También pueden dar un paseo, salir a correr a casi cualquier lugar o hasta jugar tenis para aquellos que pueden.

Hacer ejercicio juntos al aire libre lleva a una mente, cuerpo, además de una conexión familiar más saludable. Es hora de salir de tu casa y tomar la decisión de divertirte de forma amena y como familia, haciendo ejercicios!

