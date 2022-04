Y seguimos sin aprender

Por Jorge Francisco Sambrano

Las convicciones resisten, los ideales son indomables, la fe entra en su fase de resiliencia pero, la batalla es ardua. Nadie ha dicho que será fácil pero, tampoco nos muestran la ruta. No tenemos brújula ni un horizonte dibujado, pereciera que seguimos por mera inercia aunque con la esperanza acérrima de no condenarnos eternamente a esta realidad. Es una epopeya épica y no podemos claudicar.

Aunque para muchos es un juego de toma y dame, para otros un plan frenético de poder, una parte cree tener la erudición divina por leer par de líneas históricas y la otra parte vive su sempiterno frenesí­ buscando la razón absoluta criticando a todo aquel, aún existe una inmensa mayoría que no se rinde porque ha puesto el futuro de todo un país por encima de las metas individuales. Esos no se rinden, se levantan y salen a luchar sin importar lineamiento ni mucho menos condena. Siguen porque sí­, porque aún pueden dar mucho más y que el valor de Venezuela es más grande que toda su riqueza subterránea.

No todo lo que brilla es oro. Frase criolla lamentable pero, es así­. Y más lamentable es escuchar afirmaciones hipócritas e ingenuas de un pequeño sector que aún no logra quitarse el polvo pesetero de sus camisas manchadas por la tiranía. ¿Esta lucha no es política?, ¿Es en serio? ¿Luego de todo lo que hemos pasado, luego de todo el terreno conquistado, el esfuerzo titánico de los que siguen y el sacrificio de vida de los que se fueron?, algunos tienen el tupé de decir que esta lucha no es política y que no necesitan a los partidos.

Estamos recibiendo la peor dosis de aprendizaje que el destino nos puede otorgar. El látigo inclemente y despiadado de la tiranía azota a la población pero, no hemos aprendido. No hemos aprendido a discernir ni a encontrar el punto medio, no hemos aprendido a escuchar ni mucho menos a hablar, no hemos aprendido en lo absoluto en unir ni mucho menos a remar. Incrustados eternamente en echarle la culpa a todo lo que camina pronto escucharemos a algún iluminado decir que a Jesucristo lo crucificaron los políticos. ¿Descabellado? Pues, vivimos en el país de lo posible.

Y por último pero no menos importante, es dejar por un instante de pensar que terceros van a resolver “el caso venezolano”. Las instituciones internacionales han cumplido su función hasta donde llega su jurisdicción, pero somos nosotros mismos quiénes vamos a ponerle punto final a esta pesadilla. En vez de ser protagonistas del cambio añorado, se ataca despiadadamente a todo aquel que piense distinto. Las redes sociales, creadora de un sin fin de matrices de opinión no contienen morfina tecnológica ni Percoset digital para sobrellevar esta crisis. Los partidos políticos son necesarios para una democracia y quién no crea eso pues, está rayando en la ingenuidad o en la hipocresía. El anti partidismo sólo es auspiciado por los planes y laboratorios de la dictadura y existen quiénes compran ese tóxico producto. A éste régimen y como a muchos en la historia, se le enfrenta desde todos los sectores y con los argumentos fundamentados que la realidad nos ha brindado, no desde el teclado de una PC o un teléfono. Es un trabajo que envuelve a cualquiera que tenga sueños de libertad y democracia. En una tarea que debe hacer todo aquél que anhele un país mejor y lleno de oportunidades.

La sociedad en la que habitamos entró en viraje y llegó a la época de las cavernas, ha cambiado la vocal "O" por la "U" y sus gríngolas no dejan ver más allá. Sin embargo, es nuestra tarea como ciudadanos de este país que nos vio nacer, recobrar la confianza y el apoyo desteñido que hoy nos consume. Debemos elevar la fe, quitarnos el collar del orgullo, sentir con el corazón y no con el bolsillo, pensar en colectivo y no en individual, mirar a los ojos del alma y hablar con el espíritu y decir: "¡No nos vamos a rendir! Juntos sí­ podemos". Entonces, ¿Quién empieza?

@JorgeFSambrano

#RendirseNoEsUnaOpción

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.