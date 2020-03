Emociones a oscuras: Venezuela, el día del apagón

Este próximo 7 de marzo se cumple un año del suceso que los venezolanos recuerdan como días cargados de oscuridad; el apagón nacional más extenso de la historia de Venezuela.

Días marcados de angustia e irritabilidad, donde la familia fue nuevamente una de las víctimas de las malas políticas publicas del gobierno socialista.

Desde el punto de vista psicosocial, el deterioro del sistema eléctrico ha repercutido negativamente en la dinámica del venezolano; generando inhibición o, puesta en práctica de actitudes que no formaban parte del común en Venezuela.

Aspectos relacionados con la imposibilidad de movilización, temor de salir a las calles y, no poder retornar, sino a pie y favoreciendo los espacios para actos vandálicos. Así como la gestación de un estado de depresión y, una toma de decisiones poco asertivas, forman parte de este escenario de crisis. Venezolanos en estado de intolerancia y frustración al no tener acceso a los servicios básicos.

Durante los día que duró el mega apagón se vislumbró un estado totalmente ausente de su rol y, en lo sucesivo, el implemento de medidas paliativas que solo incrementan los mecanismos de control social.

La sociedad venezolana no está conforme con la actual situación de los servicios públicos, pero tampoco ha sido asertiva en su toma de decisión.

A pesar de las calamidades y el retroceso que ha experimentado la nación, producto de las estrategias que ha utilizado por la vía de la persuasión y luego, del dominio, le ha permitido al gobierno de Nicolás Maduro anclarse al poder de manera arbitraria e ilegítima.

Esta crisis dejó ver las dos facetas de una sociedad desesperada, por un lado la “viveza criolla”, por el otro pero «las prácticas solidarias».

La solidaridad, así como el abuso estuvieron a la orden del día. Sobreprecios en mercancías, alquiler de planta eléctrica para carga celulares a altos costos; mientras que desde otra óptica se veían a pequeñas y medianas empresas de producción de alimentos regalando víveres perecederos, estos prefirieron ayudar al prójimo antes antes de perder los alimentos o sacar partido del hecho que se vivía.

Por otro lado, el aumento de las cifras de mortalidad no se hizo esperar, pues el sistema público de salud no está dotado en su totalidad de plantas que pudieran contener tales efectos de deterioro del sistema eléctrico. Niños, adultos jóvenes y mayores se vieron desfavorecidos y, muchos, hoy no están para contarlo.

El transporte público no escapó de este escenario y, esto repercutió en términos de inactividad. Las personas se sintieron imposibilitadas de salir, situación que afectó a nivel laboral y académico.

Días de zozobra y angustia que pasarán a la historia, como una etapa de declive que trajo pérdidas millonarias al país, porque además de vidas, empresas y negocios no pudieron operar. Lo que impidió en la misma medida adquirir alimentos, en virtud de la ausencia de otras formas pagos, diferentes a las digitales (el efectivo era escaso).

El apagón representó el aumento de los niveles de estrés en el venezolano, al encontrarse en un estado de incertidumbre generado por el desconocimiento de la causa del hecho, aunado a que no hubo una comunicación oportuna de parte de los organismos del estado, en cuanto a ofrecer información clara y precisa respecto a lo que estaba aconteciendo.