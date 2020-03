El pasado 7 de marzo de 2019 falló la energía eléctrica en Venezuela. Como no era poco común, los ciudadanos esperaron, no sin fastidio, a que regresara. Pero el servicio no volvió, al menos, por más de 30 horas en 11 estados del país, lo que se prolongó a todo el territorio nacional los días siguientes. La desesperación y la histeria creció, y todo colapsó, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, en Vargas.

Confusión, incertidumbre y muchos pasajeros varados, fue el escenario en el aeropuerto más importante de Venezuela luego de que a las 4:50 de la tarde de ese fatídico 7 de marzo, la energía eléctrica dejara de funcionar.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, adscrito al Ministerio de Transporte, informó mediante su cuenta de Twitter que se logró mantener los vuelos nacionales e internacionales por la activación de una segunda planta de emergencia de 2.000 KVA en enero de 2019.

Por lo tanto, cuando ocurrió la falla eléctrica, estas plantas se encendieron, lo que le dio energía únicamente a algunas áreas, como la torre de control y la pista, las cuales son fundamentales para no paralizarse, de acuerdo a informaciones de la reportera Nadeska Noriega.

“La situación o la crisis dura se vivió después de que se dieron cuenta que no fue un apagón corto, debido a que las plantas eléctricas tienen un tiempo de duración”, explicó.

Maiquetía se quedó completamente a oscuras por lapsos, completamente paralizada, puesto que las plantas eléctricas tenían que recargarse; las operaciones se retrasaron durante ese tiempo, y los vuelos que salían de noche, lo hacían a la luz de la luna.

Los pasajeros tuvieron que llegar hasta seis horas antes para garantizar el chequeo y la revisión de su equipaje, los cuales muchos tenían que quedarse en Venezuela por la falta de máquinas. “Algunas aerolíneas internacionales decidieron volar sin equipaje, solo con el de mano, porque no funcionaban los rayos X”, dijo Noriega.

La aerolínea American Airlines fue una de ellas, y canceló los vuelos que partían y llegaban a Maiquetía; mientras que Iberia y Plus Ultra se unieron y suspendieron el 50 % de sus viajes a Venezuela.

Al menos 900 pasajeros tuvieron que pernoctar en el área de tránsito, a merced del hambre y el frío; mientras que en el día, el calor era agobiante, haciendo la espera casi insoportable.

Hace un año, Venezuela no se encontraba en una dolarización de facto, por lo que no todos los negocios aceptaban la moneda extranjera. Esto conllevó a que comprar alimentos fuera una odisea, algunas personas incluso no pudieron adquirirlos porque no había punto de venta y solo aceptaban bolívares en efectivo.

Ante esto, vendedores ambulantes se apostaron en el estacionamiento con la mejor oferta: aceptar divisas. “Era como una supervivencia”, relató la periodista Noriega.

Luego de más de 24 horas de silencio, Nicolás Maduro reapareció el sábado 9 de marzo de 2019 tras un nuevo corte eléctrico, reiterando que fue un “sabotaje” en varias subestaciones eléctricas de Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores, y en una tarima encendida pese a la oscuridad a su alrededor, aseguró que en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) hay “topos” infiltrados que ayudaban a los “sabotajes imperiales”.

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen, aseguró el pasado 14 de marzo de 2019 desde el Palacio de Miraflores, que se restituyó completamente el 100 % del servicio eléctrico en el país, pese a que las fallas persistían en algunos estados del país.

A un año del megapagón que les cambió la vida a los venezolanos, no han cambiado muchas cosas. Los apagones son constantes, creando el temor de un nuevo corte prolongado y total, mientras que el tercer ministro de Energía, Freddy Brito, no ha logrado solventar las fallas que dejan horas en oscuridad a los estados del país.