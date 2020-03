«Perdí la cuenta de cuántos bebés murieron durante el apagón»: a un año del 7Mar 2019 (Video desgarrador)

Todos luchaban por sobrevivir. Como en el resto del país, nadie sabía cuánto tiempo estarían sin electricidad. En Carabobo, algunos se preocupaban por evitar que la comida se dañara, compraban bolsas de hielo en dos dólares y hasta hicieron parrillas colectivas. Otros hacían lo posible por saber de sus familiares que habitan en otras ciudades del país; hubo quienes pudieron pagar por irse a dormir a un hotel con planta eléctrica. Pero otros, simplemente vieron morir a sus hijos en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), de Valencia, en medio de la crisis eléctrica más severa que se ha enfrentado en Venezuela.

María Alejandra Sánchez tiene cada detalle grabado en su memoria. Aunque quiera, no puede olvidar todo lo que vivió desde el 4 hasta el 9 de marzo de 2019. Ella llegó al hospital con su hijo, de menos de un mes de nacido, que tenía una dificultad digestiva, y murió en medio del apagón eléctrico nacional.

El día de su fallecimiento, ella sentía que el bebé ya estaba cansado de luchar. Ya había enfrentado varios apagones prolongados desde el 7 de marzo en los que la planta eléctrica encendía pero con dificultades. «Los aparatos sonaban raro, el voltaje subía y bajaba y eso afectó a todos los niños que necesitaban estar conectados a respiración mecánica o a oxigeno para poder vivir».

La noche del 8 de marzo estuvo cargada de drama. «La doctora que estaba de guardia ya se mostraba desesperada. Nos dijo que nos preparáramos porque la planta de la CHET siempre fallaba, que estaba vieja y había sido reparada varias veces. Y que si se apagaba le darían respiración manual a los más graves y nosotros teníamos que estar pendientes para alumbrar con las linternas de los celulares. Fuer horrible. No paramos de orar».

A partir del apagón del 7 de marzo, los niños que estaban recluidos en la UTIN comenzaron a empeorar. «Es que las máquinas no estaban funcionando al 100%, y mi hijo empezó a ponerse apagadito, casi ni se movía. Se puso muy delicado desde ese momento».

Un poco después de las 12 pm del sábado 9 de marzo, luego de unas horas con electricidad, se presentó otra falla. María Alejandra ya no podía con tanta angustia. Cayó al suelo, justo en la puerta de la UTIN, no dejaba de llorar desesperada. «Mi esposo me levantó y una doctora nos llamó para decirnos que al bebé le había dado un paro respiratorio durante ese apagón, reaccionó pero inmediatamente le dio otro y murió».

Ella aún recuerda todo lo que vivió y llora. «Es que parecía una película de terror. mi esposo y yo no olvidamos los gritos de los padres cada vez que un niño moría, y yo perdí la cuenta de cuantos murieron esa noche. La morgue estaba colapsada. No había servicio de nada porque simplemente no había luz».

Decidió que no le hicieran autopsia al bebé porque era un proceso que tardaría mucho por el tema eléctrico, y gestionó todo para el entierro. Pero por el mismo inconveniente la carroza fúnebre nunca llegó y tuvieron que llevarse el cuerpo en la camioneta de su papá.

Más allá del dolor que le causó la muerte de su bebé, María Alejandra aún sufre cada vez que hay una falla eléctrica. «Lloro desesperada porque pienso en los bebés que están en la UTIN de la CHET. En que pueden morir como le pasó a mi hijo y a todos los que estuvieron ahí durante el apagón de marzo».

Pero no todo terminó con los apagones de marzo. En Carabobo, como en casi todo el interior del país, las fallas eléctricas persisten y los neonatos siguen muriendo. Sarays Franchi trasladó a su bebé el 13 de abril a la UTIN de la CHET, tras haber nacido el día anterior con una dificultad respiratoria.

«Me dijeron que era un caso común, y que los niños suelen evolucionar favorablemente en cinco días. Pero no fue así». Fueron 11 días los que estuvo ahí con su hijo hasta que falleció. Durante ese tiempo ocurrieron dos cortes eléctricos de 45 minutos cada uno, aproximadamente, que se convirtieron en un drama con consecuencias letales para los niños.

En esa oportunidad la planta eléctrica no encendió. «Nosotros estábamos desesperados. Gritamos y lloramos hasta que nos dijeron que la planta se había quedado sin batería».

Los padres y demás familiares en el sitio conectaron varias baterías de sus vehículos para que arrancara la máquina de autogeneración. «Pero la persona encargada tenía un manojo de llaves sin identificar y perdimos mucho tiempo para poder acceder al lugar».

Mientras tanto, el personal médico hacía lo que podía. «Le dieron respiración manual a los más graves, los que tenían ventilador mecánico, pero al resto, que dependía de oxigeno, no pudieron hacerle nada».

Desde ese momento varios niños empeoraron. «Con mi hijo fueron siete los que murieron, porque haber estado varios minutos sin lo que los mantenía con vida y en dos ocasiones, fue demasiado para ellos. No soportaron».

Crisis que persiste

Esto sigue ocurriendo. En Carabobo la crisis eléctrica no ha sido superada porque apenas se genera 37,5% de la energía que demanda la población.

Se requieren 800 megavatios para satisfacer la necesidad eléctrica de toda la entidad, pero solo se producen 300, entre las termoeléctricas que sobreviven con severas deficiencias, de acuerdo al presidente de la Asociación de Ingenieros Electricistas y Mecánicos de la región, Isnaldo Jiménez.

La instalación más importante de este tipo, Planta Centro, tiene una capacidad de dos mil 600 megavatios, con las cinco unidades que tiene desde su entrada en funcionamiento, y la número 6, construida por un consorcio chino, y que también está detenida, pese a que fue incluida en el Sistema Eléctrico Nacional en 2016.

Esto significa que, con Planta Centro 100% operativa, y el resto de las termo que hay en la entidad, se podría satisfacer, no solo la demanda de Carabobo, sino de otras regiones del país. «Pero lamentablemente estamos recibiendo apoyo de Guri, que es donde está saliendo 80% de la energía de toda Venezuela».

Es por eso que los racionamientos en la entidad persisten. Son apagones intermitentes y prolongados que ocurren en diferentes comunidades de los 14 municipios. «Deben hacerlo porque es la única manera de administrar la poca energía que se genera sin que se vea afectado al mismo tiempo todo el estado».