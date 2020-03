Planta Tacoa solo produce 10% de su capacidad: seguirán los apagones en todo el país

Para Domingo González, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores Electricistas, Similares y Conexos de Vargas, Miranda y Distrito Capital, si se sigue con el mismo método de no invertir ni hacer mantenimiento en la industria eléctrica nacional el resultado no puede ser otro que más apagones.

“Ese va a ser el futuro de este año y del que viene. Nada es eterno. Los metales se vencen, los equipos se dañan y si no hay inversión entonces lógicamente lo que tendremos serán más apagones”.

En entrevista exclusiva para Caraota Digital, y tras cumplirse un año del megapagón que dejó a toda Venezuela a oscuras el pasado 7 de marzo de 2019, este trabajador con más de 40 años de experiencia en el campo eléctrico consideró que la situación previa, durante y después de aquel evento “es la misma o quizás hasta peor”.

“La situación después del apagón del año pasado no ha mejorado. Definitivamente las inversiones que se han hecho con la intención de mejorar el servicio eléctrico son muy pírricas, porque han sido nada más para paliar los problemas puntuales”.

Señaló que el país no cuenta con transformadores de dimensiones tan grandes como el que se quemó en El Guri. “Y de la misma manera para los sectores, vamos a decir la distribución de baja carga, que son las casas de todos nosotros, tampoco hay transformadores. Es más, no hay repuestos de ningún tipo”.

Lamentó que la industria eléctrica nacional no dispone de repuestos, así como tampoco equipos de seguridad certificados y mucho menos vehículos aptos. También se refirió a la fuga de cerebros como un detonante para el incremento en el número de muertes por accidentes laborales, lo que evidencia la poca mano de obra calificada que queda en el país.

González recordó que desde 2010 los trabajadores vienen reportando al primer presidente de Corpoelec, Alí Rodríguez Araque, la debacle del sistema.

“Le informamos que hacía falta recursos para las plantas e hizo caso omiso, amén de las deudas con los trabajadores. El presidente (Hugo) Chávez había aprobado unos recursos para saldar la deuda de Corpoelec con los trabajadores, en apenas un año de creada la empresa, pero lo que nos dijo es que esos recursos que generara debían ir al pueblo. Pero le dijimos que nosotros también éramos pueblo y que de nosotros dependía la funcionalidad de las empresas termoeléctricas e hidroeléctricas”.

Sobre la planta de Tacoa, precisó que uno de los generadores de 440 megavatios está encendido, que es la unidad ocho. “Está generando 120 megavatios, y me dicen mis compañeros que lógicamente no puede dar más y por eso se apaga y vuelve a arrancar. Se agregan esos megavatios a la red pero luego se vuelven a cortar, lo que significa algún apagón en La Costa, Caracas. Eso es lo que implica no tener la misma generación de antes, que era de 2000 megavatios”.

Recordó que de esos 2.000 megavatios que generaba Tacoa en ocasiones hasta sobraban. “Tacoa era el generador termoeléctrico más importante que tenía Venezuela. De hecho, vendíamos electricidad a Colombia y Brasil”.

“Pero la falta de inversiones sinceras y certeras para recuperar, yo no diría recuperar. Aunque hoy en día es recuperar, pero para cuando ya se le empezó a reportar al primer presidente de Corpoelec, Alí Araque, era mantener y cuidar lo que ya teníamos. Pero no se hizo”.