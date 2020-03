Un año después del 7 de marzo de 2019, las condiciones para un nuevo apagón nacional no han remitido, y más bien se han agravado; por tanto, las posibilidades de que vuelva a ocurrir otro gran blackout del sistema eléctrico venezolano son altas.

«La corrupción sigue campante en el sector eléctrico», según señala Winston Cabas, quien tuvo que huir de Venezuela luego del 22 de julio, cuando se produjo el quinto y último gran apagón que hubo en el país el año pasado. El 23 de julio en la noche, Diosdado Cabello, en el programa Con El Mazo Dando, pidió «investigar» a este experto, por haber vaticinado que vendría un nuevo blackout nacional.

Horas después, Cabas abandonaba el país, mientras su hijo, que tiene el mismo nombre que el ingeniero, permaneció detenido durante unas horas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

«Yo salí del país por indicarle a Venezuela que estábamos a punto de un nuevo apagón. Lo explicábamos porque las mismas condiciones que originaron el apagón del 7 de marzo estaban vigentes: la salida de personal calificado de Corpoelec, unos 25 mil trabajadores, y unos 14 mil ingenieros; no había recurso humano para hacer la gestión de mantenimiento; Pdvsa no estaba produciendo los combustibles necesarios para las plantas termoeléctricas; los transformadores habían cumplido su vida útil», señala el presidente de la Asociación de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos, Profesionales y Afines, y expresidente de la Comisión de Energía Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela, en declaraciones exclusivas para Caraota Digital.

Una predicción que es un tiro al piso

Las condiciones que originaron el último gran apagón permiten predecir el próximo, señala Cabas, porque ninguna de las condiciones vigentes para el 7 de marzo (y para el 22 de julio) han remitido, y más bien han empeorado.

«Nuestro sistema eléctrico está, por lo menos, tan vulnerable como el 7 de marzo del año pasado (…) el Estado venezolano no aprendió nada de lo ocurrido y todo marcha peor», señala Winston Cabas, advirtiendo que «mientras no haya un cambio en el Gobierno las condiciones del sistema eléctrico venezolano solo empeorarán».

«Desde el Colegio de Ingenieros hemos venido evaluando día a día el sistema eléctrico y vemos cómo persisten serias averías: solo en febrero hubo 17 averías que comprometieron al sistema muy seriamente. Esto nos permite colegir que estamos a las puertas de un fuerte colapso. Es probable que en cualquier momento se presente un nuevo gran apagón, o que continúen los los severos programas de racionamiento que hoy están afectando al suroccidente del país, a Táchira, Trujillo, Mérida, Barinas, Zulia; acaba de ocurrir un apagón muy fuerte de 40 horas en Puerto Cabello», señala Cabas, quien agrega que en Caracas «ya se presenta la inestabilidad de fuertes averías, explosiones de subestaciones eléctricas…».

Este jueves 5 de marzo, por cierto, en Caracas se presentó un apagón que afectó a vastas zonas del centro-este de la capital, como Sabana Grande y La Florida. Veinticuatro horas después, la falla persistía en algunos de estos sectores del municipio Libertador.

El apagón se produjo mientras el Comité de Afectados por los Apagones mostraba su informe anual correspondiente a 2019, que, según Aixa López, vocera de esta ONG, arroja una cifra de 87.267 fallas del servicio eléctrico durante el año pasado, mientras en los dos primeros meses de 2020 ya se han registrado más de 10 mil fallas. El número de fallas en 2019 es 90% más alto que el registrado durante el año inmediatamente anterior.

Justamente, es el programa de racionamiento «no anunciado», como señala Cabas, el que ha permitido que el sistema eléctrico no colapse por completo; se apagan zonas del país para no afectar a Caracas, indica el experto.

«Cuándo usted tiene escasez de algo, ¿qué hace? racionamiento. De qué estamos escasos, de energía eléctrica; qué racionan, la energía eléctrica. Le quitan energía al resto del país y benefician a Caracas. No se ha presentado un fuerte apagón porque administran la demanda, hay administración de carga, pero el sistema sigue inestable: en cualquier momento puede colapsar».

Según Cabas, Venezuela solo está produciendo 10 mil megavatios de electricidad, aunque tiene una capacidad de generación de 34 mil megavatios; la demanda es de entre 11 y 12 mil megavatios a pesar del racionamiento no declarado que existe, indica Winston Cabas.

El apagón del 7 de marzo se produjo porque la copa de un árbol hizo contacto con dos cables en la subestación Malena, en Guárico, según explica Cabas. «El apagón del 7 de marzo ocurrió porque no se hizo el elemental mantenimiento de pica y poda, impedir que las ramas se conviertan en árboles, porque cuando tocan las líneas de transmisión envían un cortocircuito al Guri y colapsan el sistema (…) si no tienes la gente para hacer el mantenimiento, sobreexplotas a esos trabajadores que están trabajando en Coropelec, si Pdvsa no genera los combustibles para los termoelectricas (…) por allí vi unas fotos de los ‘milancianos’ haciendo pico y poda en una subestación (…) No hemos aprendido la lección», señala el experto.

La corrupción sigue campeando

Además, Cabas indica que un elemento que generó el 7 de marzo de 2019 y que sigue presente es la corrupción en Corpelec, más allá de que Luis Motta Domínguez haya sido cesado como presidente de la empresa estatal y ministro de Energía Eléctrica, y sustituido por Freddy Brito. El experto se hace eco de la denuncia de algunos medios que señalan que el actual ministro habría intentado comprar una casa en Costa Rica.

La información que sí es oficial, y de la que Cabas también se hace eco, es que Motta Domínguez tiene cargos en Florida por conspiración para lavar dinero, junto con un grupo de contratistas de Corpoelec.

«La corrupción sigue campeando en la persona que dirige nuestro sistema eléctrico. Ya no basta de los Argenis Chavez, de Jesse Chacón y los bolichicos, ya es reciente, es el caso de Luis Motta Domínguez, quien está siendo enjuiciado en Miami junto a sus socios los empresarios, ya está el caso del nuevo ministro que a duras penas tendrá cuatro, cinco meses en el cargo y se está comprando una mansión de 3 millones de dólares en Costa Rica».

«La corrupción es un factor importante en la crisis de nuestro sistema eléctrico, y nosotros lo hemos dicho con autoridad moral, con autoridad técnica, es la corrupción, es la escasez de combustible, es la falta de mantenimiento que configura una crisis de nuestro sistema eléctrico. Mientras Maduro esté en el ejercicio del poder, no habrá solución a la crisis del sistema eléctrico nacional», concluye Winston Cabas.