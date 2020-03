Y todo se detuvo: Mérida cambió para siempre desde el 7Mar de 2019

A un año del megapagón que se registró el pasado 7 de marzo de 2019 en los 23 estados de Venezuela y la capital, el equipo de Caraota Digital consultó la opinión de algunos habitantes de Mérida, quienes manifestaron que cada día viven con el temor y la zozobra de que aquel caótico evento se repita, un escenario oscuro que solo dejó consecuencias negativas en esa región.

La fecha quedó para siempre plasmada en la memoria de los merideños, pero con un sabor bastante amargo, ya que el apagón se prolongó en algunas zonas por cinco días continuos, mientras que en otros lugares fueron más días en la penumbra.

La señora Enriqueta Carrero es habitante del municipio Libertador, relató que su experiencia fue muy triste a partir del pasado 7 de marzo, ya que para ese momento estaba recién operada, “sentí una angustia enorme al no poder comunicarme con mis hijos, vivía sola y esa experiencia me dejó desconectada completamente”, agregó que perdió su intervención quirúrgica y tuvo que hacérsela de nuevo, “me enfermé más por el pánico”.

La falla en el servicio eléctrico dejó incomunicados a los ciudadanos, pues hacer llamadas desde teléfonos celulares, enviar o recibir mensajes de texto y comunicarse a través de las diferentes redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp) era imposible ante el colapso de las telecomunicaciones, una falla que a los tres días del apagón afectó las líneas de telefonía fija de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

El pánico, la angustia, la desesperación, el estrés y la ansiedad se apoderaron durante más de cinco días de los habitantes de Mérida, en las calles se notaba la preocupación y necesidad de las persona para comunicarse con sus seres queridos y saber en qué condiciones estaban. “Fue muy triste ver la gente como corría a buscar donde había una planta eléctrica para conectar los celulares, eso me pareció sumamente fuerte”, indicó Carrero.

Otro contratiempo fue la falta de información debido que, los ciudadanos tenían sus teléfonos apagados sin oportunidad de cargarlos, las emisoras de radio estaban fuera del aire y la pregunta que se escuchaba en las calles era “Qué está pasando, por cuantos días estaremos sin luz”.

Personas botaron alimentos podridos por la falta de refrigeración

Los comerciantes fueron fuertemente golpeados por el problema eléctrico, muchos de ellos tuvieron pérdidas incalculables, tanto así, que varios de ellos regalaron sus mercancías antes que se dañaran luego de largos días sin poder refrigerar los alimentos, pero no solo el comercio vio podrir la comida, las personas tenían que botar con todo el dolor carne, pollo, pescado , queso. “La gente lloraba cuando tenía que botar sus alimentos”, manifestó Carrero.

Luego doce meses del apagón general, la situación no es distinta en el estado Mérida, el 18 de febrero de 2020 un apagón se registró por más de 25 horas afectando centros de salud, la economía, el turismo, la educación, hasta el entretenimiento de los andinos, quienes desde hace años denuncian que sus derechos han sido reiteradamente vulnerados a través de los diferentes servicios básicos.

De acuerdo a la señora Enriqueta Carrero, cada día es peor la crisis eléctrica en la entidad, a su juicio no hay progreso y la involución forma parte del panorama, ya que el deterioro del servicio es evidente, “es un trato cruel, está en riesgo nuestra salud integral, metal, física y social”.

“Vi muchos ancianos llorando con los apagones porque se quedaban afuera de sus apartamentos y no podían subir al quinto piso, los estudiantes de medicina sufrieron porque no podían seguir estudiando, igual los enfermos de los hospitales no sabían que hacer y las clínicas no tenían la posibilidad de las plantas eléctricas”, lamentó.

María Luisa Ávila, considera que actualmente el padecimiento se ha convertido en un karma, ella asegura que el problema existente se debe a que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no dispone de profesionales y técnicos capacitados para solucionar la problemática, “nosotros sabemos que las instituciones no están funcionando por la ineficiencia de un Estado, lo que nos queda es protestar y denunciar a nivel regional nacional e internacional”, aseveró.

Explicó que desde el pasado 7 de marzo las fallas cada vez son peores, “los días tienen menos luz artificial, indiscutiblemente vamos de mal en peor”, señaló igualmente que el colapso de los servicios impide a las personas hacer sus actividades.

“El brutal apagón trastocó las instituciones universitarias”

Según José María Andérez secretario de la Universidad de Los Andes (ULA), el apagón fue “una cosa brutal” que nunca se había vivido, lo que originó que se perjudicara el trabajo de investigación, “se perdieron varios cultivos y animales en los laboratorios, se perdieron clases, se perdió tiempo de investigación y extensión, las asesorías se vieron disminuidas en el transcurso de esos días”, relató.

La autoridad universitaria precisó que en los últimos 11 meses no se ha visto mejora en el servicio, a su criterio desde aquella fecha los estados Mérida, Táchira y Trujillo son castigados de manera brutal y desconsiderada, al tiempo que indicó que existen zonas privilegiadas donde no falla la electricidad, “el alicate de cortoelec no se aplica por igual a todos, hay muchos comentarios donde vive gente importante y personeros del gobierno donde la luz se va un tercio de donde vive el profesor Andérez”, expresó.

Según el secretario de la ULA los racionamientos desmotivan el personal universitario, porque se le dañan sus neveras en sus hogares y afecta el sitio de trabajo, “si vas a la secretaria por ejemplo tengo una de las alas donde se generan documentos sin electricidad y eso es una figura permanente”, denunció.

El problema eléctrico retrasa los procesos administrativos y existe una demora de 11 meses en la entrega de documentos, no solo por los apagones, también porque varios equipos se han quemado, “he tenido la pérdida de más de diez fuentes de poder, cuatro tarjetas madres, en un momento donde no tenemos presupuesto para reponerlos y retrasa las cosas que tiene que hacer la secretaría”, declaró.

Carlos Ramírez estudiante de la Universidad de Los Andes (ULA) dijo que desde el pasado 7 de marzo la “administración” de Nicolás Maduro comenzó a planificar los cortes eléctricos para desmejorar la calidad de vida de los universitarios y ciudadanos, “hay gente que trabaja por internet y no pueden tener acceso a ese trabajo, hay estudiantes que tienen que hacer los trabajos en la madrugada y tuvieron que modificar por completo sus horarios”.

Ramírez argumentó que las plataformas digitales de algunas facultades se quemaron, al igual que bombillos, equipos de laboratorios, computadoras, entre otros aparatos, “la universidad ha tenido que retroceder muchísimo en el tiempo para poder seguir creando conocimiento, estos apagones impiden el desarrollo de la ciencia”, finalizó.

Para los merideños el balance durante 12 meses ha sido negativo, ya que no existen mejoras sino todo lo opuesto; parálisis de diversos sectores de la economía, ambulatorios y centros de salud que cierran sus puertas ante la falta de plantas eléctricas cada vez que se registran fallas en el servicio, apagones que están presentes todos los días y se repiten durante la mañana, la tarde, la noche y de madrugada, dejando consecuencias devastadoras en los ciudadanos quienes claman por un cambio de gobierno para ver luz en un país sumergido en la peor crisis de la historia.