EN VIDEO | El caliente baile de Diosa Canales que dejó "con la boca abierta" a sus fanáticos

Diosa Canales volvió a encender las redes sociales con un erótico baile que "calentó" a sus fanáticos y seguramente levantó la envidia de los que no lo son.

Por medio de su cuenta de Instagram se aprecia a la venezolana en una candente sesión de baile donde muestra todos sus atributos, que debe haber dejado "con la boca abierta" a más de uno.

El video, publicado este viernes, al momento de realizar esta nota ya contaba con más de 76.000 reproducciones, más de 14.000 me gusta y cientos de comentarios.

DIOSA CANALES Y SUS BAILES QUE QUITAN EL ALIENTO

La vedette venezolana había repetido el baile hace días, de acuerdo con la información suministrada por El Diario NY.

Y es que la sexy cantante aprovechó un video para hacer gala de su lado más atrevido y se animó a exhibir sus voluptuosos encantos.

En el material audiovisual usó un top blanco y diminuto short de mezclilla que apenas cubría sus partes más íntimas.

Como era de esperarse, la publicación experimentó decenas de miles de visualizaciones y cientos de comentarios donde le expresan lo mucho que sus curvas le gustan a sus fanáticos.

“Cuerpazo perfecto”, dijo un usuario. “La mujer más sexy del mundo ”, aseguró otro. “Se nota la dedicación que le pones al gym para conservar esas curvas de infarto ”, agregó un usuario.

En otra publicación, Canales se dejó admirar con la pierna levantada sobre una motocicleta mientras sostiene a un perro, posando sin sostén.

Este tipo de publicaciones le han traído problemas a Diosa en la referida red social, donde ha sufrido la suspensión de su cuenta en varias oportunidades.

No obstante, la vedette venezolana se ha defendido y asegura que dichas suspensiones han venido por denuncias de mujeres celosas que no soportan que sus parejas disfruten de sus atrevidas publicaciones, las cuales también afirma que no violan las políticas de Instagram.