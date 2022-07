EN VIDEO | Estrellas del cine para adultos revelaron los secretos del porno y su repercusión en sus vidas privadas

Estrellas del cine para adultos revelaron los secretos del porno y la repercusión que ha tenido en sus vidas privadas, en la serie de televisión 'You Can't Ask That' (No puedes preguntar eso) que emite 'Down Under'.

Por ejemplo, Angela White, conocida como 'la Meryl Streep del porno', reconoció en 'You Can't Ask That' que "es difícil encontrar una pareja (sentimental) con la que realmente te conectes".

Durante su intervención, la famosa actriz rememoró que su debut como actriz porno fue cuando apenas cumplía los 18 años y todo se dio durante unas vacaciones en los Estados Unidos.

"Fue un poco aterrador porque era la primera vez que estaba en el extranjero. Era una adolescente curiosa y siempre me fascinó la pornografía... pero ahora que soy una jodida reina ante las cámaras es más fácil", dijo.

Otra de las preguntas curiosas fue: "¿A qué huelen los sets de rodaje de las películas porno?" La interrogante la respondió propia White, quien manifestó que el olor puede convertirse en apestoso si el set no está bien ventilado.

"Si es un día de verano y el aire acondicionado no funciona, huele a sudor", confesó.

Asimismo, el actor Woody Fox, estrella del cine porno gay, dijo que la pornografía y sus participaciones en diferentes películas en nada ha arruinado su vida sexual.

"No creo que el ser actor porno arruine el sexo de ninguna manera, pero creo que cambia la forma en que veo el sexo. Definitivamente, tomé el sexo y el amor, y los alejé el uno del otro. Así que ahora miro el sexo como si fuera al gimnasio", señaló.

Sin embargo, la actriz Arianna Kody reconoció que su rol como actriz porno había afectado a su vida amorosa: "Soy más célibe ahora". "Supongo que para mí es una especie de sexo arruinado en mi vida personal", explicó.