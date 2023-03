Las revelaciones de Fernando Carrillo sobre las propuestas que recibe en OnlyFans +FOTOS HOT

Fernando Carrillo sorprendió a muchos hace unos meses tras informar que abriría una cuenta en OnlyFans. En esa plataforma de contenido erótico, el actor ha recibido curiosas propuestas de parte de sus suscriptores.

Asimismo, comentó que obtiene buenos dividendos en ella. Gracias a este éxito, relató que le gusta cuidarse mucho para darle a sus fans excelente material.

«OnlyFans me obliga a estar en mi mejor estafo físico y a no descuidarme. A poner fotos con calidad, no descuidada y que vaya acorde con mis principios», aseveró.

Sin embargo, en un encuentro con la prensa, Carrillo dio a conocer las propuestas indecentes que recibió. También, dijo que los fanáticos le piden videos y fotos bastante específicos, reseñó LatFan.

Cuando le preguntaron qué contenido le piden más, respondió: «Los pies es un fetiche importante para los fans. La ropa interior también». A su vez, develó que en su siguiente sesión de fotos «habrá más» de este tipo de material.

Por si fuera poco, dijo que le encanta tomarse fotografías íntimas con su pareja. Hablando de juegos eróticos, Fernando Carrillo precisó que prefiere El Columpio en vez de El Potro del Amor.

¿CÓMO VER CONTENIDO DE ONLYFANS DE FORMA GRATUITA?

Normalmente, para acceder al contenido de tu artista o influencer favorito en Onlyfans tienes que pagar una suscripción, sin embargo existe una forma fácil y gratuita de ver fotos y videos de tu artista favorito sin tener una cuenta en la app.

Actualmente existen tres plataformas que te permitirán ver fotos y videos de Onlyfans de manera gratuita: Coomer Party, Reddit y Telegram.

Estas tres herramientas te permitirán acceder al material exclusivo de Onlyfans de forma gratuita y sin la necesidad de ingresar ningún número de tarjeta de débito o crédito ¿Qué esperas para probarlo?