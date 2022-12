Los siete beneficios de practicar el sexo anal que quizás no conocías

Aunque actualmente el sexo anal no es un tabú como antes, son muchas las mujeres que siguen teniendo reticencias a la hora de realizar esta práctica sexual.

Una de los principales motivos son las dudas e interrogantes que se nos presentan: ¿es seguro? ¿qué se siente? ¿puedo llegar al orgasmo haciéndolo así?

No solo eso, sino que hay muchos beneficios asociados al sexo anal. Por lo pronto te contaremos ocho beneficios de practicar el sexo anal, reseñados por la revista Women's Health.

1. HAY CERO PROBABILIDADES DE QUEDAR EMBARAZADA

Este es un beneficio muy importante si tu principal preocupación durante el sexo es la posibilidad de quedar embarazada.

Pero que no te puedas quedar embarazada no implica que esta práctica no tenga riesgos. Por lo tanto, debes seguir utilizando protección porque sigue existiendo el riesgo de contraer una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) como la vaginosis bacteriana.

2. PUEDES TENER ORGASMOS MUY INTENSOS

Tener un superorgasmo es totalmente posible al practicar sexo anal. De hecho, hay varias maneras diferentes en las que se puede experimentar un orgasmo anal.

"Existen nervios que se comparten entre la pared anterior del recto y la vagina", explica la médico Sheila Loanzon, una ginecóloga y miembro del American College of Obstetrics and Gynecology.

3. UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA PROBAR NUEVOS JUGUETES

Los juguetes sexuales siempre son una buena opción para usar sola o en pareja, pero en el sexo anal cobran más importancia que nunca.

Como bien dice Alicia Sinclair, coach sexual y CEO de la marca de cuidado anal b-Vibe, no es buena idea pasar directamente de tener cero experiencia a una experiencia de penetración si es tu primera vez. En cambio, Alicia Sinclair aconseja ir poco a poco, empezando con un dedo o dos y luego pasando a juguetes como las bolas anales o los plugs.

4. ES UNA OPORTUNIDAD PARA EXPERIMENTAR CON COSAS NUEVAS

Probar cosas nuevas en la cama es una buena forma de que la cosa se mantenga interesante. Sinclair recomienda combinar el sexo anal con otras cosas que ya sabes que te gustan en la cama.

Si te encanta la estimulación del clítoris, practícala durante el sexo anal, sea con succionadores de clítoris, tú misma o tu pareja. A partir de ahí, prueba con nuevas técnicas como juegos anales durante el sexo de penetración, por ejemplo.

Lo único que tienes que recordar es utilizar lubricante, pruebes lo que pruebes: el ano no se lubrica de forma natural, como hace la vagina, así que te toca a ti humedecerlo.

5. PUEDES CREAR UN AMBIENTE SÚPER ÍNTIMO CON ESA PERSONA ESPECIAL

Al igual que cuando se practica sexo oral, el ambiente que se crea con tu pareja al practicar sexo anal es muy personal. Debes tratar de encontrar las mejores posturas para practicarlo, de cómo colocarte, del ángulo, de todas esas cosas que aumentan el placer.

Algunas mujeres afirman que practicar sexo anal reforzó su conexión con su pareja y, según una pequeña encuesta, algunas mujeres afirmaron que tuvo un impacto emocional positivo y que fue una experiencia más íntima en comparación con el sexo normal.

6. NUEVAS POSTURAS

Una de las mejores cosas del sexo anal es que nos permite olvidarnos del misionero y probar nuevas posturas. Si andas corta de imaginación puedes inspirarte, por ejemplo, en las posturas del Kamasutra.

7. ALARGA LA VIDA

Al igual que el sexo, el anal también ayuda a alargar la vida. Un estudio de la Universidad de Sídney en Australia dictó que alcanzar el orgasmo unas tres veces a la semana alargaba la vida. Y ya hemos visto que el orgasmo y la penetración anal no son incompatibles sino todo lo contrario.