Los tres errores más comunes que impiden mantener una vida sexual saludable

Sin una vida sexual saludable es muy difícil que una pareja funcione. Es por ello, que a continuación te señalaremos los tres errores más comunes que arruinan la dinámica en tu cama.

Antes, debes tomar en cuenta que se debe abandonar viejas y falsas creencias sobre el sexo.

“Tenemos que dejar de preocuparnos tanto por tener sexo ‘malo’ o ‘bueno’. El sexo es muy variado, al menos en parte porque es muy emotivo. Cambia todo el tiempo, dependiendo de tu pareja, el estrés de tu trabajo, tu salud e incluso cosas pequeñas y estúpidas como si tu perro se comió uno de tus calcetines y lo vomitó. Hay muy pocos consejos de aplicación universal más allá de: ‘Haz lo que te hace sentir bien sin dañar a los demás’. Si seguimos esa regla, probablemente lo estemos haciendo bien”, expresó, en un artículo reciente que se publicó en la revista Bustle, la escritora y comediante estadounidenses Sophia Benoit.

Entendiendo lo anterior, toma nota sobre los errores que no deberías cometer:

1.- CREER QUE LOS ORGASMOS SON EL PUNTO DEL SEXO

“Tener un orgasmo es increíble. Todos merecemos tener uno. Es comprensible suponer que tener un orgasmo es el indicador más importante del buen sexo; incluso lo llamamos ‘lograr’ un orgasmo, como si fuera un logro. Pero aquí está el secreto: el sexo es mucho mejor cuando te enfocas menos en el gran final y más en el placer durante toda la experiencia”, aseveró la mencionada especialista, cuyos consejos fueron citados en el portal de noticias Infobae.

2.- TENER MIEDO DE ESTAR PERDIÉNDOSE DE ALGO

“Casi nada es más común en el mundo de los consejos sexuales que escuchar a alguien que está convencido de que se lo está perdiendo. La gente me escribe lamentando la vida sexual que podrían haber tenido: ¿Qué hubiera pasado si hubieran dejado una relación infeliz antes? ¿Y si hubieran terminado con su novio de la universidad? ¿Y si su ex no hubiera terminado con ellos?”, aseveró la especialista.

"Lo peor es que la gente suele decir que se siente tonta o avergonzada por sentirse así, como si emocionarse por perderse algo solo sirviera para perder más tiempo. Pero lo cierto es que solo se puede vivir una vida y no se puede probar todo. Así que ¡siéntete triste! ¡Siente tu pena! Enfádate y siéntete solo, asustado, resentido y amargado todo lo que quieras. Siente tus sentimientos hasta el final. Y luego encuentra formas sanas de lidiar con ellos, tal vez tómate un tiempo para explorar, si es lo que quieres. Pero, por favor, deja de creer que todos los demás tienen una vida sexual fácil, ardiente y llena de éxitos", agregó.

3.- PENSAR QUE EL BUEN SEXO SE TRATA SOLO DE QUÍMICA

En este punto, la especialista señala que el buen sexo requiere trabajo y no de química, efectivamente.

Asimismo, indica que el buen sexo también requiere atracción, claro, pero de mucho esfuerzo; por lo general, eso significa conversaciones terriblemente honestas sobre lo que se busca en la cama.

“Las personas escriben a menudo preguntando cómo mencionar que quieren algo diferente en la cama. Muchas personas preguntan cómo manejar diferentes impulsos sexuales, por ejemplo. Una persona escribió, preocupada por el hecho de que no les gusta besar. Otro escribió preocupado por no sentirse atraído por su pareja actualmente debido al aumento de peso. Todos ellos tienen más comunicación que hacer, comunicación aterradora, sobre lo que quieren sexualmente”, contó Benoit.