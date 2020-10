¡No regresarán a clases!: Profesores universitarios exigen condiciones socioeconómicas

Las Asociaciones de Profesores Universitarios en Lara han sido bien claras. No volverán a las clases ni a distancia y mucho menos presenciales en medio de la pandemia, pues exigen condiciones socioeconómicas.

Tanto Apucla, Aproupel y Apunexpo reiteraron que rechazan de total manera el llamado a clases por parte del Ministerio para la Educación Universitaria, pues los profesores se encuentran en precarias condiciones económicas al no contar con sus beneficios laborales.

"Con nuestro salario lo único que nos garantiza es la pobreza porque no nos da garantía de vida", expresó Deborah Velázquez, presidenta de Apucla, a través de un video. La profesora enfatizó que para las clases a distancia no tienen equipos tecnológicos y para las presenciales los equipos de bioseguridad no existen. Aclaró que incluso las casas de estudio no han sido aseadas.

Los miembros de las Asociaciones de Profesores Universitarios reiteran que así es imposible que se puedan incorporar porque viven una situación delicada "por eso decimos no iniciar las actividades, ninguno se debe incorporar", dijo Velázquez, pues todos deben exigir lo que les corresponde por derecho.

A través de un comunicado, la UPEL exhortó que "la activación de un nuevo período académico no es posible sin un salario suficiente", pues añaden que el Covid-19 es un virus mortal y la universidad no está en capacidad de cumplir con todos los protocolos para prevenir que contraigan la enfermedad.

En el caso de la Unexpo, los profesores también se apegan a la decisión de no incorporarse, pues Gonzalo Meléndez, presidente de Apunexpo señaló que no cuentan ni siquiera con un seguro de salud en dado caso que se enfermen, pues el gobierno ni siquiera eso les garantiza y piensan en es regresar a las clases sin evaluar condiciones.

Los profesores fueron claros, pues luego del comunicado de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) de no incorporarse a las actividades académicas, cada una de las casas de estudio también se pronunciaron apoyando la decisión.

En lo que va de mes, la UPEL y la Unexpo realizaron inscripciones para iniciar un semestre especial, pero los profesores no están de acuerdo y en su mayoría no se van a incorporar hasta que no les den respuesta de sus beneficios.