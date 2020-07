Análisis de sangre puede detectar el cáncer años antes de los síntomas

El cáncer lastimosamente ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo. Quienes han sido tocados por esta enfermedad, no siempre la han logrado vencer. Recientemente un estudio a develado que según investigaciones un análisis de sangre puede detectar cánceres hasta cuatro años antes de que aparezcan los síntomas

El estudio sobre el análisis de sangre, está dirigido por investigadores en China y asegura que es un examen no invasivo, llamado PanSeer. Que detecta el cáncer en el 95% de las personas que no tienen síntomas pero luego reciben un diagnóstico.

Demostramos que se pueden detectar cinco tipos de cáncer mediante un análisis de sangre basado en la metilación del ADN hasta cuatro años antes del diagnóstico convencional

Escribió el equipo en la revista Nature Communications .

El análisis de sangre no detecta en cáncer

Sin embargo, este estudio no detecta el cáncer, si no crecimientos cancerosos que aún no han causado síntomas o no han sido detectados por otros métodos.

Este nuevo estudio no es el primero en reportar resultados positivos en un análisis de sangre para la detección temprana del cáncer. Lo emocionante de esta investigación es que el equipo mostró que los cánceres podían detectarse antes de que los pacientes mostraran algún síntoma de síntomas, algo que pocos estudios han demostrado antes.

En que consiste el nuevo estudio

Los investigadores informaron que la nueva prueba consiste en el rastreo de regiones particulares de ADN que se encuentran en el plasma sanguíneo y que les permitieron recoger incluso niveles muy pequeños de dicho ADN.

También se utilizaron algoritmos de aprendizaje automático, un tipo de inteligencia artificial, para desarrollar un sistema que pudiera determinar si el ADN que corre en la sangre era realmente eliminado por los tumores, en función de la presencia de estos grupos metilo.

Para realizar este estudio se usaron 414 muestras de participantes que permanecieron libres de cáncer por periodo de cinco años después de la extracción de sangre, y 191 muestras de participantes diagnosticados con cáncer de estómago, colorrectal, hígado, pulmón o esófago dentro de los cuatro años de la sangre. El equipo también usó muestras de biobancos de 223 pacientes ya diagnosticados con uno de los cinco cánceres.