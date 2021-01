Así debes actuar si estuviste en contacto con un positivo por COVID-19

El mundo tiene casi un año luchando contra el COVID-19. Sin embargo, por diversas razones, los nervios atacan y así debes actuar ante ello.

Está clarísimo que, ante este panorama, estamos obligados a tomar responsabilidades para cuidarnos tanto a nosotros mismos como al resto de nuestro entorno. La pregunta es: ¿Qué hay que hacer cuando te enteras que has estado en contacto con un positivo por coronavirus?

Mantén la calma

Pues lo primero que debes hacer, como puedas, es no entrar en pánico. No todos los contactos son sinónimos de contagio. En ese sentido, explicó la OMS que es importante tomes precauciones "si has tenido un contacto estrecho con dicha persona, desde 48 horas antes de que inicie los síntomas, o desde 48 horas antes de la realización de la prueba diagnóstica en asintomáticos, sin las medidas de protección necesarias".

De todas formas, también es necesario haber dado cuidados a esa persona. Esto no quiere decir que no puedan haber contagios, en momentos donde no se cumplan estas restricciones sanitarias de espacio y tiempo.

¿Consideras que has estado en contacto estrecho con un positivo por COVID-19?

Antes que cualquier cosa, permanece en casa. Si convives con otras personas, el aislamiento debería ser más estricto: permanecer en la habitación por diez días desde el último contacto con la persona positiva por coronavirus. Mantén el cuarto y la casa bien ventilada.

Además, evita tener contacto con los convivientes. Cuando no pueda evitarse, usa la mascarilla. Aunque pueda ser algo extremo, son acciones que pueden ayudarnos a cortar la cadena de contagios. Y son apenas diez días.

Otras acciones que pueden contribuir a impedir más contagios es lavarnos las manos constantemente o no compartir el baño con el resto de convivientes, de ser posible.

Permanece atento a la aparición de algún síntoma como fiebre, tos o dificultad respiratoria en los diez días de cuarentena y los cuatro días posteriores. Si notas que no mejoras, acude al médico.