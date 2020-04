¿Cuánto tiempo vive el coronavirus en la nevera?

Se puede contraer también si se toca una superficie o un objeto que tenga partículas virales y luego se toca la boca, la nariz o los ojos, según datos recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La duración exacta de la vida del virus en una superficie -un poste, una baranda o incluso el dinero- depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y el tipo de superficie circundante, reseña el portal Infobae.

Un estudio realizado por la Universidad de Hong Kong publicada en The Lancet analizó cómo reacciona el virus en diferentes superficies y temperaturas. Para llevar a cabo la investigación, lo cultivaron 14 días y lo sometieron a diversas superficies y a diferentes temperaturas con el objetivo de medir su estabilidad estabilidad.

El trabajo demostró que el coronavirus es más estable a los 4°C y puede vivir a este frío por 14 días. En síntesis, el virus puede sobrevivir hasta dos semanas dentro de una nevera. Frente a esta situación, los investigadores aseguraron que una medida que podría ayudar a mantener la nevera libre del virus es la limpieza correcta de los alimentos.

Para desinfectar adecuadamente las superficies, recomiendan usar limpiadores que contengan al menos un 70% de alcohol para superficies duras. Además de lavar los recipientes no porosos. Un simple roce con agua y jabón puede matar el coronavirus porque desgarra su barrera exterior. Por lo tanto, usar jabón para lavar platos de plástico, vidrio y metal antes de guardarlos. Los especialistas también recomiendan lavarse bien las manos después de guardar todos los paquetes, incluidas las cajas y bolsas de papel. Tampoco hace daño lavarse las manos después de abrir los recipientes y usar su contenido. Al final, todo se reduce a la higiene de las manos.

Entonces, ¿se puede propagar el coronavirus a través de elementos como carritos de compras y envases de alimentos? Tal como informan los CDC, se sabe que Covid-19 no se transmite a través de los alimentos. Por lo tanto, no es necesario cambiar los hábitos alimenticios, ya que los alimentos preenvasados, las comidas para llevar y los productos frescos son seguros para comer. Sin embargo, las superficies duras, desde las manijas de las puertas hasta los carros de compras, los estantes y los envases de los alimentos, pueden contaminarse con el virus y provocar la transmisión de Covid-19 a una persona no infectada.

“Por el momento no está demostrado que el coronavirus sea considerado una ETA, es decir una enfermedad transmitida por alimentos. Sin embargo, los alimentos tienen lo que se denominan empaques o envases. Estos pueden ser primarios, aquellos que están en contacto directo con el alimento, secundarios e inclusive terciarios. Si compran por bulto o compran algo que tenga un empaque secundario, el riesgo está en la manipulación de ese envase o ese alimento porque si decimos que el coronavirus está presente en las superficies, el riesgo está en que una persona enferma las haya manipulado”, aseveró en diálogo con Infobae el ingeniero Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de Fundación UADE.

Lavar los productos con agua y jabón. Debido a que Covid-19 es de una familia de virus muy probablemente desactivada por el contacto con agua y jabón, lavar las frutas y verduras con agua y jabón debería eliminar cualquier virus vivo. Además, frotar frutas y verduras con agua corriente puede ayudar a eliminar los pesticidas. “Siempre está bueno limpiar o lavar los envases con agua y jabón -añadió Piña-, por ejemplo, las botellas. Deberíamos adoptar este hábito de higiene frecuente más allá del coronavirus: lavar con agua y jabón los envases, rociarlos con el spray de alcohol y dejarlo actuar, la idea es que evapore solo”.

Si bien para desinfectar las superficies se recomienda el uso de cualquiera de los dos diluidos, tanto alcohol rebajado en agua como cloro, en el caso de los vegetales los especialistas aconsejan utilizar una solución clorada. “Les recordamos que cloro apto para desinfección de agua y alimentos, utilizada correctamente, es un químico seguro. Debemos ser responsables en su uso, por eso les recomendamos colocarla pura en un gotero que nos permita realizar la dosificación exacta de gotas”, alertan..

Por otro lado, el estudio también reveló que el coronavirus es más sensible al calor y que, por encima de lo 70°C, sobrevive solo 5 minutos. Para ello, los científicos recrearon las condiciones que tendría un ambiente en una casa promedio. Con el objetivo de probar la estabilidad contagiosa en diferentes superficies los investigadores pusieron una gota de cultivo del virus en un ambiente de 22° centígrados y una humedad relativa del 65%. Las superficies elegidas fueron: madera, ropa, cristal, papel, acero y plástico. Luego de tres horas de permanecer en papel, madera y ropa los investigadores no detectaron al virus. Otras de las conclusiones del estudio es que el virus sobrevive más tiempo en: telas, billetes, cristal, acero y plástico.