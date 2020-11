¿Debería dejar de comer carne? La pregunta que los carnívoros se hacen

Pero hay algo más urgente que se debe considerar: buscar alternativas a la explotación animal parece ser la única posibilidad de que nuestra especie subsista. Hay un consenso entre los expertos del cambio climático en que criar animales para nuestro consumo —por el mal manejo de los suelos que supone y la deforestación— contribuye sustancialmente a la transformación del planeta. El deterioro del ambiente nos impone modificar nuestros modos tradicionales de proveernos de proteínas.

El estudio para las empresas señala que su intención es ayudar a comprender el veggie boom, una tendencia que consideran indetenible: un número creciente de personas, se lee, “optan por no consumir alimentos de origen animal o reducirlos al máximo”. El 7,8 por ciento de la población que vive en España y es mayor de 18 años, advierte el informe, mantiene dietas vegetales o con preferencia por los productos vegetales y se identifica con alguna variante de alimentación sin carne. Según algunas estimaciones, hoy el 5 por ciento de la población mundial es vegetariana. Parece mucho si no fuera porque el resto, el 95 por ciento, no lo es. Y la producción de carne, aunque se estima que en 2019 tuvo un ligero descenso, crece.

Pese a ello, nuestra época está presenciando un cambio de mentalidad anunciado en la ética filosófica en los años setenta. En 1975, se publicó por primera vez Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, obra capital del filósofo australiano Peter Singer. Para cuando apareció la edición en español, en los años noventa, el subtítulo ya indicaba lo que el libro había significado: “El clásico definitivo del movimiento animalista”.

Aunque desde su primera edición, el llamado de Liberación animal a incluir a los animales en nuestras consideraciones éticas ha sido adversado con todo tipo de argumentos filosóficos, económicos e históricos, hoy el movimiento al que dio pie su libro parece indetenible. Es muy probable que en pocas décadas los humanos carnívoros nos parezcan tan inhumanos como los esclavistas del pasado, y maltratar o explotar animales sea una acción tan inaceptable como lo es hoy hacerlo con seres humanos.

En sus páginas, por primera vez, se formula la noción de especismo: la discriminación de un ser vivo por pertenecer a una especie diferente a la nuestra. Pero la novedad es que Singer llega a ella a partir de una teoría ética, el utilitarismo, que suele asociarse tanto al egoísmo como a la razón instrumental. Todos los individuos que pueden sufrir y disfrutar tienen derechos —sostiene— y, siempre que esté a nuestro alcance, debemos actuar para prevenir o reducir ese sufrimiento.