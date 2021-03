Las nuevas recomendaciones de un grupo de expertos para detectar el cáncer de pulmón

El portal Infobae informa que las nuevas pautas de los expertos médicos casi duplicarán la cantidad de personas en los Estados Unidos a quienes se les recomienda realizarse tomografías computarizadas anuales para detectar el cáncer de pulmón, e incluirán a muchos más afroamericanos y mujeres que en el pasado.

La enfermedad es la principal causa de muerte por cáncer en los EEUU y el objetivo de la detección ampliada es encontrarla lo suficientemente temprano, como para curarla en más personas con alto riesgo de fumar.

En esas personas, las tomografías computarizadas anuales pueden reducir el riesgo de muerte por cáncer entre un 20 y un 25 por ciento, según han encontrado grandes estudios.

Las nuevas recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos incluyen a personas de 50 a 80 años, que han fumado al menos un paquete al día durante 20 años o más, y que todavía fuman o han dejado de fumar en los últimos 15 años.

El consejo, publicado el martes en la revista médica JAMA, difiere en dos aspectos principales de las pautas anteriores del grupo de trabajo, emitidas en 2013: reduce la edad en la que deben comenzar las pruebas de detección, a 50 de 55, y reduce el historial de tabaquismo a 20 años, a partir de 30.

Esos cambios agregarán más mujeres y afroamericanos al grupo elegible para la detección, porque tienden a fumar menos que los hombres blancos participantes del estudio en quienes se basaron las pautas anteriores.

Las mujeres y los afroamericanos también tienden a desarrollar cáncer de pulmón antes y por una menor exposición al tabaco que los hombres blancos, dijeron los expertos. Sin embargo, se desconoce por qué el riesgo parece diferir según la raza y el género.

“Algunos estudios han aludido a algunas influencias hormonales en las mujeres”, dijo en una entrevista con The New York Times la doctora Mara Antonoff, cirujana de pulmón del Anderson Cancer Center en Houston. “En términos de diferencias raciales, no tenemos una respuesta. Tenemos datos basados en la población para mostrar que tienen una tendencia a desarrollar cáncer de pulmón más jóvenes y con menos exposición al tabaco, pero no tenemos un mecanismo“.

Según los nuevos criterios, 14,5 millones de personas en los Estados Unidos calificarán para el examen, un aumento de 6,4 millones. El grupo de trabajo incluye 16 médicos, científicos y expertos en salud pública que evalúan periódicamente las pruebas de detección y los tratamientos preventivos. Los miembros son designados por el director de la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), pero el grupo es independiente y sus recomendaciones a menudo ayudan a dar forma a la práctica médica de los EEUU.

El uso de radiografías de tórax para detectar el cáncer de pulmón se abandonó en gran medida hace décadas porque no pudieron encontrar la enfermedad lo suficientemente temprano como para ser útil. Las tomografías computarizadas, llamadas tomografías computarizadas de dosis baja, porque involucran una cantidad relativamente pequeña de radiación, cuestan alrededor de USD 300. Se aconseja a los pacientes que dejen de hacerse los exámenes de detección una vez que no hayan fumado durante 15 años, o si desarrollan problemas de salud que acortarían sustancialmente su esperanza de vida o no les permitirían someterse a una cirugía de pulmón si fuera necesario.

Los pacientes no han acudido en masa a las clínicas para este examen. Los investigadores estiman que solo entre el 6 y el 18 por ciento de los que califican y podrían ser ayudados por el examen lo han aprovechado. Algunos no pueden permitírselo. “Parte de la baja aceptación es simplemente la falta de acceso a la atención”, aseguró el doctor Robert Smith, experto en exámenes de detección de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. “El tabaquismo en general se concentra cada vez más en las poblaciones de menores ingresos”.

La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio del país norteamericano requiere que las aseguradoras cubran cualquier evaluación recomendada ampliamente por el grupo de trabajo, sin costos de bolsillo. Pero los investigadores han descubierto que la mitad de la población elegible para la detección del cáncer de pulmón no tenía seguro.

Smith y otros investigadores también dijeron que es posible que los pacientes se estén perdiendo las pruebas de detección del cáncer de pulmón porque simplemente no las conocen. No ha recibido tanta atención como otros exámenes de detección de cáncer, como mamografías, colonoscopias y pruebas de papanicolaou. Es posible que algunos médicos no lo alienten tanto, y especialmente con exfumadores, es posible que no se tomen el tiempo para calcular el historial de tabaquismo de un paciente para ver si coincide con las pautas.

“Los cambios en los criterios para el historial de tabaquismo y la edad de detección se basaron en nuevos datos de múltiples estudios”, destacó Alex H. Krist, presidente del grupo de trabajo y profesor de medicina familiar y salud de la población en la Virginia Commonwealth University. “El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos”, dijo Krist, y agregó que con los nuevos datos, “tenemos aún más confianza en que las pruebas de detección salvan vidas”.

Al igual que otros tipos de exámenes de detección afectados por la pandemia, los de cáncer de pulmón se mantienen por debajo de los niveles de 2019, según un análisis de los datos de Medicare realizado por Avalere Health, una firma consultora, realizada para Community Oncology Alliance, que representa a especialistas independientes en cáncer.

Si bien la cantidad de exámenes de detección había comenzado a repuntar en el verano, el nuevo aumento en los casos de COVID-19 más adelante en el año hizo que volvieran a caer. En noviembre, las pruebas de detección se redujeron en un 30 por ciento, en comparación con 2019, y la cantidad de biopsias pulmonares también disminuyó, lo que indica que no se estaban diagnosticando casos.

Utilizando su propio sistema de clasificación, el grupo de trabajo dio a su recomendación una B, diciendo que había “certeza moderada” de que la evaluación anual era de “beneficio neto moderado”. Puede que eso no suene como un respaldo rotundo, dado que una calificación de A significa “alta certeza de que el beneficio neto es sustancial”. Pero cualquier cosa con una calificación A o B debe ofrecerse a los pacientes, de acuerdo con las reglas del grupo de trabajo.

“Existe evidencia creciente de que una exploración bastante simple, de cinco minutos, de dosis baja y baja radiación realmente puede salvar la vida de muchas personas”, manifestó el doctor Bernard J. Park, cirujano de pulmón y director clínico del servicio de examen de pulmón en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York. “Aproximadamente entre el 75 y el 85 por ciento de los cánceres que se encuentran con este examen son de Etapa 1 y se pueden curar solo con cirugía o radiación”, estimó.

A nivel mundial, hubo 2,09 millones de nuevos casos de cáncer de pulmón en 2018, y la enfermedad también es la principal causa de muerte por cáncer, matando a 1,76 millones de personas ese año, según la Organización Mundial de la Salud.

Hubo 228.820 nuevos casos de cáncer de pulmón en los Estados Unidos en 2020, y 135.720 personas murieron a causa de él, según el Instituto Nacional del Cáncer. Aproximadamente el 90 por ciento de los casos ocurren en personas que fuman, y el riesgo de los fumadores actuales de desarrollar la enfermedad es aproximadamente 20 veces mayor que el de los no fumadores.

Solo alrededor del 20,5 por ciento de los pacientes sobreviven cinco años después del diagnóstico. La mayoría de los casos se diagnostican tarde, después de que el cáncer ha comenzado a diseminarse. Pero si se puede encontrar y tratar a tiempo, la cura es posible, dicen los médicos.

Las pruebas de detección por TC tienen riesgos, y los médicos dicen que se deben explicar a los pacientes, quienes pueden decidir rechazar la prueba. “Las exploraciones detectan pequeños nódulos en los pulmones que pueden ser cánceres tempranos, o tal vez no. Una mancha de apariencia sospechosa podría ser solo una infección menor, una inflamación o un crecimiento benigno”, destacó Park.

A menudo, los nódulos se pueden monitorear con escaneos repetidos, pero puede ser estresante para los pacientes pasar meses esperando la próxima prueba, sabiendo que hay algo en sus pulmones que podría ser maligno.

Las tasas de falsos positivos, cuando algo inofensivo se confunde con cáncer, han oscilado entre 3,9 y 25 por ciento y más en los estudios, pero tienden a disminuir con el tiempo, a medida que el paciente tiene más exploraciones anuales. Una de las principales preocupaciones acerca de los falsos positivos es que pueden conducir a procedimientos invasivos como biopsias pulmonares.

Un gran estudio encontró que los procedimientos invasivos se realizaron innecesariamente en el 1,7 por ciento de los pacientes que fueron evaluados. El informe del grupo de trabajo dijo que los estándares creados por las sociedades de radiología para evaluar las exploraciones podrían ayudar a prevenir algunos procedimientos innecesarios provocados por falsos positivos.

Otro posible riesgo de las pruebas de detección es la posibilidad de que la exposición acumulada a la radiación pueda causar cáncer. Pero la dosis es baja y se cree que el riesgo es pequeño, especialmente si se compara con el riesgo de cáncer de pulmón causado por fumar. En teoría, el cribado también podría conducir a pruebas invasivas y tratamientos innecesarios para un cáncer que no habría progresado ni perjudicado al paciente. Se desconoce la frecuencia con la que esto podría ocurrir, pero se considera raro. Fuente: Infobae.